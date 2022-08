Antes de profundizar en los detalles, primero debemos definir qué es un desarrollador backend. Por lo general, hay dos aspectos de cualquier aplicación web: el frontend y el backend. El frente incluye las páginas web que visita y se comunica dentro de su navegador. Los desarrolladores frontend generalmente diseñan esas páginas. Mientras se encuentran en el desarrollo de back-end, los desarrolladores web son responsables de escribir el código que se ejecuta en el servidor web. Sin embargo, escribir código no es fácil. Primero, debe aprender habilidades si desea escribir código, incluso en lenguaje HTML simple. En otras palabras, el backend es la técnica de desarrollar esos complementos en los datos, frecuentemente llamado interfaz de programa de aplicación o API. Hoy en día, los desarrolladores de back-end se han convertido en la columna vertebral de las aplicaciones web. Casi todas las empresas buscan desarrolladores back-end que puedan escribir códigos de manera profesional en cualquier idioma. Hay 8 habilidades principales que debe aprender para convertirse en un desarrollador web de back-end efectivo.

Habilidad 1: elige el lenguaje de programación adecuado

Cuando se trata de programar aplicaciones web o aplicaciones web, no faltan los lenguajes de programación back-end disponibles. Elegir el idioma adecuado no es fácil. Esto incluso puede ser un desafío para un recién llegado. A continuación se muestran los lenguajes más adecuados para el desarrollo de backend.

Java

Java es un lenguaje antiguo. Rinde características excepcionales. Sigue principalmente el paradigma de la programación orientada a objetos. Java está especialmente diseñado para el desarrollo de back-end. Java es un sistema más potente. Por lo general, se escribe en un entorno de desarrollo integrado (IDE) antes de convertirse en código de bytes o código de bajo nivel que un intérprete de programa puede interpretar en lugar de desarrolladores de back-end humanos. Los desarrolladores de back-end usan Java con frecuencia para escribir códigos. Java también se usa con frecuencia para construir aplicaciones extensas de nivel empresarial. Es un lenguaje de programación muy seguro. Con Java, los programadores pueden escribir el código aunque se procesen varias tareas simultáneamente. Los programadores también prefieren escribir los códigos en Java. Puede ser útil cuando tiene que realizar un programa en menos tiempo ejecutando diferentes procesos en paralelo.

PHP

PHP es otro lenguaje de programación web back-end del lado del servidor muy conocido que se introdujo oficialmente en 1997. Este lenguaje se emplea generalmente para búsquedas de sesión, desarrollo de sitios web de comercio electrónico y administración de bases de datos y aplicaciones web.

Pitón

Python es otro lenguaje de programación web back-end decodificado de alto nivel. Los desarrolladores back-end usan Python para escribir códigos, analizar datos, automatizar tareas, crear sitios web, aplicaciones web y aprendizaje automático.

Habilidad 2: Conocimiento de Frameworks de back-end

Aprender lenguajes de programación backend no es suficiente; es posible que también necesite pulir sus habilidades con los marcos. Los marcos back-end son superiores al desarrollo de aplicaciones para numerosas empresas. Los marcos de back-end son esenciales para que los desarrolladores web confirmen una eficiencia óptima. Hay varios marcos, por ejemplo:

Django

Django es un marco de back-end de código abierto. Su código está escrito en el lenguaje de programación Python. Django facilita el desarrollo rápido de aplicaciones. También es adecuado para el desarrollo de sitios web basados en bases de datos ricos en características.

Habilidad 3: Conocimiento Integral de Bases de Datos

Para convertirse en uno de los mejores desarrolladores web de back-end o escritores de código profesionales, debe familiarizarse con el apilamiento y la recuperación de datos de las bases de datos. Una base de datos es un conjunto de hojas de cálculo. Cada base de datos es una tabla que parece una hoja de cálculo particular, con datos guardados en filas y columnas. Aunque los desarrolladores frontend pueden relacionarse con bases de datos e interfaces con ellas, el desarrollo web backend es en este momento la forma preferida de manejar un enfoque excepcional y ventajoso para esos datos, incluido el almacenamiento y la recuperación. Comience con excelentes bases de datos de clase social y avance hacia las bases de datos de gráficos según lo permita su competencia.

Habilidad 4: Manejo del servidor

Cada sitio web se ejecuta en una base de datos. Estos sitios web necesitan una base de datos para tratar con sus consumidores. Los desarrolladores de back-end usan una base de datos para mantener el contenido en un marco. Este marco hace que el contenido sea fácil de recuperar, recopilar y cambiar. Se ejecuta en una computadora personal remota llamada servidor. Comúnmente se emplea una amplia gama de bases de datos, por ejemplo, Oracle, MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Puede elegir uno de estos para la gestión del servidor y adquirir experiencia en él: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic, etc.

Habilidad 5: Conocimiento integral de la interfaz del programa de aplicación (API)

Los navegadores de Internet no son los únicos sistemas de los clientes para conectarse con las aplicaciones web. Cada empresa en línea ofrece una aplicación móvil para iOS y Android. El conocimiento completo y completo de la API es crucial para los desarrolladores de back-end o los escritores de código. Sin duda, HTML es mejor para diseñar contenido. Sin embargo, existen configuraciones avanzadas y mejoradas para los datos que utilizarán varios proyectos. JSON y XML son las dos posiciones más aceptadas para la información de la interfaz de programa de aplicación. JSON define la notación de objetos de JavaScript, mientras que XML caracteriza el lenguaje de marcado extensible. La función principal de la interfaz de programación de aplicaciones es establecer conexiones entre diferentes aplicaciones. Cuando alguien ordena un artículo de Amazon usando su aplicación móvil, establece una relación con la API de Amazon.

Habilidad 6: Conocimiento del Sistema de Control de Versiones

El objetivo principal del sistema de control de versiones es devolver los cambios que los desarrolladores de back-end han realizado al escribir el código. Un VCS también rastrea los cambios en los códigos en una base de datos separada. El control de fuente también es útil para los desarrolladores web de back-end. Pueden revertir los errores que pueden haber cometido al escribir código. SVN, AWS Code Commit, Mercurial y Git son sistemas de control de versiones extremadamente populares para los desarrolladores de back-end. Estas herramientas permiten a los desarrolladores web de back-end evitar problemas que definitivamente surgirán en algún momento del proceso de desarrollo web.

¿Cómo son beneficiosos los sistemas de control de versiones o el control de código fuente?

Este sistema forma versiones de sus códigos. Ya sea que modifique solo un archivo o realice numerosas alteraciones en su base de código, la conciencia de que ha cambiado es algo que no debe tener. El sistema de control de versiones tiene el potencial de volver a una versión anterior de su código y retirar los cambios que haya realizado.

Git

Los desarrolladores web profesionales siempre prefieren los sistemas de control de versiones modernos. Aunque hay muchos controles de código fuente populares, Git es uno de los sistemas de control de versiones de mayor rendimiento y seguridad. Es un sistema de control compatible y de código abierto desarrollado por el mismo desarrollador del sistema operativo Linux. Los desarrolladores web back-end con un modelo de código funcional pueden recuperar de manera eficiente el historial completo de las modificaciones que se han realizado, lo que facilita la revisión y corrección del código.

Habilidad 7: Conocimiento de Frontend

Cuando tenga el conocimiento básico del código de programación de back-end, necesita aprender una comprensión básica del código de front-end. No necesitas dominarlo; aprender habilidades básicas y escribir en lenguajes como HTML y CSS. Como programador, debe tener habilidades para entregar datos a las computadoras para comunicarse y emplear varios algoritmos. También debe tener un buen dominio de los códigos básicos de programación si está buscando un resultado perfecto a través de la codificación. Debe dominar JavaScript para convertirse en un desarrollador web backend profesional. Esto se debe a que el código de programación Jscript es la base del desarrollo frontend . Aunque esté trabajando en el backend, los lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS funcionarán como un pilar mientras escribe códigos.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación frontend confiable. Los desarrolladores frontend escriben códigos en este lenguaje. Este lenguaje se introdujo inicialmente hace 25 años, en 1995. JavaScript brinda muchos beneficios, incluida la disponibilidad en línea de múltiples recursos e interfaces ricas. Aunque tiene muchas características valiosas, también tiene algunas limitaciones.

Características de JavaScript

Tipo de datos diligente : en JavaScript, puede reutilizar variables de manera eficiente para cualquier tipo de datos. Indica que no necesita especificar una variable adicional para otro tipo de datos donde la última variable no está en uso. Puede mantener cualquier dato en una variable, como si hubiera mantenido la cadena "ABC" en la variable x. Posteriormente se puede guardar cualquier entero o exposición en la misma variable. De esta forma, ahorra memoria, mejora la práctica de programación y reduce las líneas de código.

: en JavaScript, puede reutilizar variables de manera eficiente para cualquier tipo de datos. Indica que no necesita especificar una variable adicional para otro tipo de datos donde la última variable no está en uso. Puede mantener cualquier dato en una variable, como si hubiera mantenido la cadena "ABC" en la variable x. Posteriormente se puede guardar cualquier entero o exposición en la misma variable. De esta forma, ahorra memoria, mejora la práctica de programación y reduce las líneas de código. Procesamiento asíncrono: es la característica más valiosa de Jscript. . Ahorra tiempo al ejecutar scripts en paralelo. Todas las solicitudes funcionan en paralelo aunque se esté procesando un script. Empleando JavaScript, una parte del script no será capaz de bloquear o permitir que la otra parte del código espere a que comience la respuesta.

asíncrono: es la característica más valiosa de Jscript. . Ahorra tiempo al ejecutar scripts en paralelo. Todas las solicitudes funcionan en paralelo aunque se esté procesando un script. Empleando JavaScript, una parte del script no será capaz de bloquear o permitir que la otra parte del código espere a que comience la respuesta. Ligero : JavaScript es un lenguaje de programación back-end liviano que se utiliza para administrar datos en el lado del servidor.

HTML

HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto. Hipertexto significa que la copia o página incluye hipervínculos que permiten al lector pasar a otras páginas del documento. Hoy, HTML está disponible en la última versión, reconocida como HTML5. HTML es el bloque básico de Internet. Es el alma de un sitio web. HTML define el diseño de las páginas web cuando se trabaja en coherencia con los otros dos códigos. Cada página web necesita algo de HTML. Tienes que aprender las habilidades básicas del lenguaje HTML para codificar en él. Sin embargo, como desarrollador web back-end, no necesita escribir código en HTML; aún tendrá que aprender los conocimientos básicos de HTML para poder poner datos en una página HTML. Muchos sitios web están codificados en HTML. Los desarrolladores frontend crean plantillas para poner los datos usando lenguaje HTML. Diseñan páginas web y las hacen funcionales escribiendo códigos en HTML.

CSS Este lenguaje define cómo se desarrollarán los datos en una página web y una matriz estandarizada en todos los navegadores. Los desarrolladores frontend utilizan con frecuencia CSS para escribir códigos para el desarrollo frontend.

Habilidad 8: Comunicación

La comunicación es la clave del éxito en cualquier campo. El desarrollo de excelentes habilidades de comunicación es muy necesario para los desarrolladores de back-end, ya que tienen que recopilar ideas de los gerentes de productos, clientes u otros miembros del equipo. Así como el aprendizaje de habilidades técnicas es esencial para los desarrolladores web de back-end, también lo son las habilidades no técnicas. Hay una lista de algunas habilidades funcionales no técnicas que un desarrollador web back-end necesita aprender, y la comunicación ocupa un lugar destacado en esa lista.

Resumen

El desarrollo web backend es un campo profesional de rápido crecimiento. Sin embargo, se necesita mucho tiempo para convertirse en un desarrollador backend exitoso. Además, siempre debe mejorar su conocimiento y estar en contacto con la innovación en el campo de TI, y todo esto no garantiza que pueda desarrollar un buen backend para la aplicación. Es un camino largo y difícil, pero hay otra opción para crear no solo un backend sino una aplicación completa. La plataforma sin código permite desarrollar aplicaciones completas sin ningún conocimiento de frontend o backend. Imagínese esto: a pesar del largo y difícil camino de aprender toda la información sobre el backend, que debe tener en cuenta todo el tiempo, ¡puede aprender a desarrollar aplicaciones en una plataforma sin código y ganar dinero de manera rápida y fácil! Además, existen varias plataformas sin código que le permiten crear no solo aplicaciones móviles sino también aplicaciones web, como AppMaster es una plataforma sin código que le permite desarrollar aplicaciones móviles y web y escribe automáticamente la documentación técnica de la misma manera. como lo hacen los desarrolladores web backend.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las tres Habilidades más esenciales para ser un buen desarrollador Backend?

Las siguientes son las tres cosas más importantes para ser un buen desarrollador backend:

Lenguajes de programación y frameworks backend

Gestión de base de datos

Conocimiento de la interfaz del programa de aplicación (API) y los sistemas de control de versiones.

¿Qué necesito aprender primero, frontend o backend?

¡Depende totalmente de ti y depende de tus necesidades! En caso de que quieras convertirte en un desarrollador de backend, no necesitas aprender primero el frontend: puedes aprender el backend y luego simplemente familiarizarte con el frontend: aprende el frontend.

¿Qué idioma se usa principalmente en el backend?

El lenguaje Java se utiliza principalmente en el backend. Muchos desarrolladores web escriben el código en Java para el desarrollo de backend porque está especialmente diseñado para el backend.

¿SQL es backend o frontend?

SQL es un lenguaje de programación. Se utiliza para vincular con bases de datos en el backend.