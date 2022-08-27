قبل أن نتعمق في التفاصيل ، نحتاج أولاً إلى تحديد ماهية مطور الواجهة الخلفية. عادة ما يكون هناك جانبان لأي تطبيق ويب - الواجهة الأمامية والخلفية. تتضمن الواجهة صفحات الويب التي تزورها وتتواصل معها داخل متصفحك. يقوم مطورو الواجهة الأمامية بتصميم هذه الصفحات بشكل عام. أثناء تطوير الواجهة الخلفية ، يكون مطورو الويب مسؤولين عن كتابة التعليمات البرمجية التي يتم تنفيذها على خادم الويب. ومع ذلك ، فإن كتابة التعليمات البرمجية ليست سهلة. أولاً ، عليك أن تتعلم المهارات إذا كنت تريد كتابة كود ، حتى بلغة HTML بسيطة. بمعنى آخر ، الواجهة الخلفية هي تقنية تطوير تلك المقابس في البيانات ، والتي تسمى غالبًا واجهة برنامج التطبيق أو واجهة برمجة التطبيقات. اليوم ، أصبح مطورو الواجهة الخلفية العمود الفقري لتطبيقات الويب. تبحث كل شركة تقريبًا عن مطوري الخلفية الذين يمكنهم كتابة الأكواد بشكل احترافي بأي لغة. هناك 8 مهارات أساسية تحتاج إلى تعلمها لتصبح مطور ويب خلفي فعال.

المهارة 1: اختر لغة البرمجة الصحيحة

عندما يتعلق الأمر ببرمجة تطبيقات الويب أو تطبيقات الويب ، لا يوجد نقص في لغات البرمجة الخلفية المتاحة. اختيار اللغة الصحيحة ليس بالأمر السهل. يمكن أن يكون هذا تحديًا للوافد الجديد. فيما يلي أنسب اللغات لتطوير الواجهة الخلفية.

جافا

جافا لغة قديمة. يقدم خصائص استثنائية. يتبع بشكل أساسي نموذج البرمجة الشيئية. تم تصميم Java خصيصًا لتطوير الواجهة الخلفية. جافا نظام أكثر قوة. يتم كتابتها بشكل عام في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) قبل أن يتم إنشاؤها في رمز ثانوي أو رمز منخفض المستوى يمكن لمترجم البرنامج تفسيره بدلاً من مطوري الخلفية البشرية. كثيرًا ما يستخدم مطورو الواجهة الخلفية Java لكتابة الرموز. تُستخدم Java أيضًا بشكل متكرر لإنشاء تطبيقات واسعة النطاق على مستوى المؤسسة. إنها لغة برمجة آمنة للغاية. باستخدام Java ، يمكن للمبرمجين كتابة التعليمات البرمجية على الرغم من معالجة المهام المتعددة في وقت واحد. يفضل المبرمجون أيضًا كتابة الأكواد بلغة جافا. يمكن أن يكون مفيدًا عندما تضطر إلى تنفيذ برنامج في وقت أقل عن طريق تنفيذ عمليات مختلفة بالتوازي.

بي أتش بي

PHP هي لغة برمجة ويب خلفية أخرى معروفة جيدًا من جانب الخادم تم تقديمها رسميًا في عام 1997. يتم استخدام هذه اللغة عمومًا لعمليات البحث عن الجلسات وتطوير مواقع التجارة الإلكترونية وإدارة قواعد البيانات وتطبيقات الويب.

بايثون

Python هي لغة برمجة ويب خلفية أخرى عالية المستوى مفككة. يستخدم مطورو Backend Python لكتابة الرموز وتحليل البيانات وأتمتة المهام وإنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب والتعلم الآلي.

المهارة 2: معرفة الأطر الخلفية

تعلم لغات البرمجة الخلفية ليس كافيًا ؛ قد تحتاج أيضًا إلى صقل مهاراتك باستخدام الأطر. تتفوق أطر الواجهة الخلفية على تطوير التطبيقات للعديد من المؤسسات. تعد أطر الواجهة الخلفية ضرورية لمطوري الويب لتأكيد الكفاءة المثلى. هناك عدة أطر عمل على سبيل المثال:

جانغو

Django هو إطار عمل خلفي مفتوح المصدر. كودها مكتوب بلغة برمجة بايثون. يسهل Django التطوير السريع للتطبيق. كما أنها مناسبة لتطوير مواقع الويب التي تعتمد على قواعد بيانات غنية بالميزات.

المهارة 3: معرفة شاملة بقواعد البيانات

لكي تصبح واحدًا من أفضل مطوري الويب أو مؤلفي الأكواد المحترفين ، يجب أن تكون على دراية بتكديس البيانات واسترجاعها من قواعد البيانات. قاعدة البيانات هي مجموعة من جداول البيانات. كل قاعدة بيانات هي جدول يشبه جدول بيانات معين ، مع الاحتفاظ بالبيانات في صفوف وأعمدة. على الرغم من أن مطوري الواجهة الأمامية يمكنهم الارتباط بقواعد البيانات والواجهات معهم ، فإن تطوير الويب الخلفي هو الآن الطريقة المفضلة للتعامل مع نهج متميز واستثنائي لتلك البيانات ، بما في ذلك التخزين والاسترجاع. ابدأ بقواعد بيانات رائعة للطبقة الاجتماعية ، وانتقل إلى قواعد بيانات المخططات حيث يتيح لك إتقانك.

المهارة 4: التعامل مع الخادم

يعمل كل موقع على قاعدة بيانات. تحتاج هذه المواقع إلى قاعدة بيانات للتعامل مع المستهلكين. يستخدم مطورو الواجهة الخلفية قاعدة بيانات للاحتفاظ بالمحتوى في إطار. يسهل هذا الإطار استرداد المحتوى وجمعه وتغييره. يتم تشغيله على جهاز كمبيوتر شخصي بعيد يسمى الخادم. يتم استخدام نطاق واسع من قواعد البيانات بشكل شائع ، على سبيل المثال ، Oracle و MySQL و PostgreSQL و SQL Server. يمكنك اختيار واحد من هؤلاء لإدارة الخادم واكتساب الخبرة فيه: Nginx و Docker و Kubernetes و New Relic وما إلى ذلك.

المهارة 5: معرفة شاملة بواجهة برنامج التطبيق (API)

متصفحات الإنترنت ليست أنظمة العملاء الوحيدة للاتصال بتطبيقات الويب. توفر كل شركة عبر الإنترنت تطبيقًا للهاتف المحمول لكل من iOS و Android. المعرفة الكاملة والشاملة لواجهة برمجة التطبيقات أمر بالغ الأهمية لمطوري الخلفية أو كتاب الكود. لا شك أن HTML هي الأفضل لتصميم الجوهر. ومع ذلك ، هناك تكوينات متقدمة ومحسنة للبيانات التي ستستخدمها المشاريع المختلفة. JSON و XML هما الموقفان الأكثر قبولًا للحصول على معلومات واجهة برنامج التطبيق. يعرّف JSON ترميز كائن JavaScript ، بينما يميز XML لغة التوصيف الموسعة. تتمثل الوظيفة الأساسية لواجهة برمجة التطبيقات في إجراء اتصالات بين التطبيقات المختلفة. عندما يطلب شخص ما عنصرًا من Amazon باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص به ، فإنه ينشئ علاقة مع واجهة برمجة تطبيقات Amazon.

المهارة 6: معرفة نظام التحكم في الإصدار

الغرض الأساسي من نظام التحكم في الإصدار هو إرجاع التغييرات التي قام بها مطورو الواجهة الخلفية أثناء كتابة الكود. يتتبع VCS أيضًا التغييرات في الرموز في قاعدة بيانات منفصلة. يعد التحكم بالمصادر مفيدًا أيضًا لمطوري الويب في الخلفية. يمكنهم عكس الأخطاء التي ربما ارتكبوها أثناء كتابة التعليمات البرمجية. تعد SVN و AWS Code Commit و Mercurial و Git أنظمة تحكم في الإصدار شائعة للغاية لمطوري الواجهة الخلفية. تسمح هذه الأدوات لمطوري الويب في الخلفية بمنع المشاكل التي ستأتي بالتأكيد في مرحلة ما من رحلة تطوير الويب.

كيف تكون أنظمة التحكم في الإصدار أو التحكم في المصدر مفيدة؟

هذا النظام يشكل إصدارات من الرموز الخاصة بك. سواء قمت بتعديل ملف واحد فقط أو العديد من التعديلات على قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك ، فإن الوعي بأنك قمت بتغيير شيء يجب ألا يكون لديك. يمكن لنظام التحكم في الإصدار العودة إلى الإصدار القديم من التعليمات البرمجية الخاصة بك وسحب التغييرات التي قمت بإجرائها.

شخص سخيف

يفضل مطورو الويب المحترفون دائمًا أنظمة التحكم في الإصدارات الحديثة. على الرغم من وجود العديد من عناصر التحكم الشائعة في المصدر ، فإن Git هو أحد أكثر أنظمة إصدار التحكم أداءً وأمانًا. إنه نظام تحكم مفتوح المصدر ومدعوم تم تطويره بواسطة نفس مطور نظام التشغيل Linux. يمكن لمطوري الويب في الواجهة الخلفية باستخدام نموذج رمز وظيفي استرداد السجل الكامل للتعديلات التي تم إجراؤها بكفاءة ، مما يجعل من السهل مراجعة التعليمات البرمجية وإصلاحها.

المهارة 7: معرفة الواجهة الأمامية

عندما تكون لديك المعرفة الأساسية برمز البرمجة الخلفية ، فأنت بحاجة إلى تعلم الفهم الأساسي لرمز الواجهة الأمامية. لا تحتاج إلى إتقانها ؛ تعلم المهارات الأساسية والكتابة بلغات مثل HTML و CSS. بصفتك مبرمجًا ، يجب أن تكون لديك المهارات اللازمة لتقديم البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر للتواصل واستخدام الخوارزميات المختلفة. يجب أن يكون لديك أيضًا أمر جيد في رموز البرمجة الأساسية إذا كنت تبحث عن نتيجة مثالية عبر الترميز. تحتاج إلى إتقان JavaScript لتصبح مطور ويب محترفًا في الخلفية. هذا لأن كود برمجة Jscript هو أساس تطوير الواجهة الأمامية . على الرغم من أنك تعمل على الواجهة الخلفية ، فإن لغات البرمجة مثل HTML و JavaScript و CSS ستعمل كأعمدة أثناء كتابة الرموز.

جافا سكريبت

JavaScript هي لغة برمجة أمامية جديرة بالثقة. يكتب مطورو الواجهة الأمامية الرموز بهذه اللغة. تم تقديم هذه اللغة في البداية منذ 25 عامًا في عام 1995. توفر JavaScript العديد من الفوائد ، بما في ذلك التوافر عبر الإنترنت لمصادر متعددة وواجهات غنية. على الرغم من أنه يحتوي على العديد من الميزات القيمة ، إلا أنه يحتوي أيضًا على بعض القيود.

ميزات JavaScript

نوع البيانات الدؤوبة - في JavaScript ، يمكنك إعادة استخدام المتغيرات بكفاءة لأي نوع من أنواع البيانات. يشير إلى أنك لا تحتاج إلى تحديد متغير إضافي لنوع آخر من البيانات حيث لا يكون المتغير الأخير قيد الاستخدام. يمكنك الاحتفاظ بأي بيانات في متغير ، مثل إذا كنت تحمل سلسلة "ABC" في المتغير x. يمكنك لاحقًا الاحتفاظ بأي عدد صحيح أو معرض في نفس المتغير. بهذه الطريقة ، يحفظ الذاكرة ويحسن ممارسة البرمجة ويقلل من سطور الكود.

- في JavaScript ، يمكنك إعادة استخدام المتغيرات بكفاءة لأي نوع من أنواع البيانات. يشير إلى أنك لا تحتاج إلى تحديد متغير إضافي لنوع آخر من البيانات حيث لا يكون المتغير الأخير قيد الاستخدام. يمكنك الاحتفاظ بأي بيانات في متغير ، مثل إذا كنت تحمل سلسلة "ABC" في المتغير x. يمكنك لاحقًا الاحتفاظ بأي عدد صحيح أو معرض في نفس المتغير. بهذه الطريقة ، يحفظ الذاكرة ويحسن ممارسة البرمجة ويقلل من سطور الكود. المعالجة غير المتزامنة - إنها الميزة الأكثر قيمة في Jscript. . يوفر الوقت عن طريق تنفيذ البرامج النصية بالتوازي. تعمل جميع الطلبات بالتوازي على الرغم من معالجة البرنامج النصي. باستخدام JavaScript ، لن يكون جزء من البرنامج النصي مؤهلًا لحظر أو السماح للجزء الآخر من التعليمات البرمجية بانتظار بدء الاستجابة.

- إنها الميزة الأكثر قيمة في Jscript. . يوفر الوقت عن طريق تنفيذ البرامج النصية بالتوازي. تعمل جميع الطلبات بالتوازي على الرغم من معالجة البرنامج النصي. باستخدام JavaScript ، لن يكون جزء من البرنامج النصي مؤهلًا لحظر أو السماح للجزء الآخر من التعليمات البرمجية بانتظار بدء الاستجابة. خفيف الوزن - JavaScript هي لغة برمجة خلفية خفيفة الوزن تستخدم لإدارة البيانات على جانب الخادم.

لغة البرمجة

ترمز HTML إلى Hyper Text Markup Language. يعني النص التشعبي أن النسخة أو الصفحة تتضمن ارتباطات تشعبية تمكن القارئ من الانتقال إلى صفحات أخرى في المستند. اليوم ، يتوفر HTML في أحدث إصدار ، معروف باسم HTML5. HTML هي الكتلة الأساسية للإنترنت. إنها روح الموقع. يحدد HTML تصميم صفحات الويب عند العمل بالانسجام مع الرمزين الآخرين. كل صفحة ويب تحتاج إلى بعض HTML. عليك أن تتعلم المهارات الأساسية للغة HTML لترميزها. بصفتك مطور ويب خلفي ، لا تحتاج إلى كتابة تعليمات برمجية بتنسيق HTML ؛ لا يزال يتعين عليك تعلم المعرفة الأساسية لـ HTML لتتمكن من وضع البيانات على صفحة HTML. يتم ترميز العديد من مواقع الويب بتنسيق HTML. ينشئ مطورو الواجهة الأمامية قوالب لوضع البيانات باستخدام لغة HTML. إنهم يصممون صفحات الويب ويجعلونها فعالة عن طريق كتابة الأكواد بلغة HTML.

CSS تحدد هذه اللغة كيف سيتم تطوير البيانات على صفحة ويب ومجموعة موحدة عبر جميع المتصفحات. كثيرًا ما يستخدم مطورو الواجهة الأمامية CSS لكتابة رموز لتطوير الواجهة الأمامية.

المهارة 8: التواصل

التواصل هو مفتاح النجاح في أي مجال. يعد تطوير مهارات الاتصال الممتازة أمرًا مطلوبًا للغاية لمطوري الواجهة الخلفية حيث يتعين عليهم جمع الأفكار من مديري المنتجات أو العملاء أو أعضاء الفريق الآخرين. مثلما يعد تعلم المهارات الفنية أمرًا ضروريًا لمطوري الويب الخلفي ، كذلك فإن المهارات غير الفنية. هناك قائمة ببعض المهارات الوظيفية غير الفنية التي يحتاج مطور الويب الخلفي إلى تعلمها ، ويحتل الاتصال مرتبة عالية في تلك القائمة.

ملخص

تطوير الويب الخلفي هو مجال مهني سريع النمو. ومع ذلك ، يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتصبح مطورًا ناجحًا للخلفية. أيضًا ، تحتاج دائمًا إلى تحسين معرفتك والبقاء على اتصال مع المبتدئين في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وكل هذا لا يضمن أنك قادر على تطوير خلفية جيدة للتطبيق. إنها طريقة صعبة طويلة ، ولكن هناك خيار آخر لإنشاء ليس فقط خلفية ولكن تطبيق كامل. يسمح النظام الأساسي بدون رمز بتطوير تطبيقات كاملة دون أي معرفة بالواجهة الأمامية أو الخلفية. تخيل هذا: على الرغم من الطريق الصعب الطويل لتعلم جميع المعلومات حول الواجهة الخلفية ، والتي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار طوال الوقت - يمكنك تعلم كيفية تطوير التطبيقات على نظام أساسي بدون رمز وكسب المال بسرعة وسهولة! علاوة على ذلك ، هناك العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود والتي تسمح لك بإنشاء ليس فقط تطبيقات الهاتف ولكن أيضًا تطبيقات الويب ، مثل AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يسمح لك بتطوير تطبيقات الجوال والويب وكتابة الوثائق الفنية تلقائيًا بنفس الطريقة كما يفعل مطورو الويب الخلفية.

أسئلة مكررة

ما هي أهم ثلاث مهارات أساسية لتكون مطورًا جيدًا للواجهة الخلفية؟

فيما يلي أهم ثلاثة أشياء لتكون مطورًا جيدًا للخلفية:

لغات البرمجة وأطر الواجهة الخلفية

إدارة قاعدة البيانات

معرفة واجهة برنامج التطبيق (API) وأنظمة التحكم في الإصدار

ما الذي أحتاجه لتعلمه أولاً أو الواجهة الأمامية أو الخلفية؟

الأمر متروك لك تمامًا ويعتمد على احتياجاتك! إذا كنت تريد أن تصبح مطورًا للواجهة الخلفية ، فلن تحتاج إلى تعلم الواجهة الأمامية أولاً: يمكنك تعلم الواجهة الخلفية ، ثم التعرف على الجانب الأمامي فقط - تعلم الواجهة الأمامية.

ما هي اللغة المستخدمة بشكل رئيسي في الخلفية؟

تستخدم لغة Java بشكل أساسي في الخلفية. يكتب العديد من مطوري الويب الكود في Java لتطوير الواجهة الخلفية لأنه مصمم خصيصًا للواجهة الخلفية.

هل SQL الخلفية أم الواجهة؟

SQL هي لغة برمجة. يتم استخدامه للربط مع قواعد البيانات على الواجهة الخلفية.