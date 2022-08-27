在深入了解细节之前，首先，我们需要定义什么是后端开发人员。任何 Web 应用程序通常有两个方面 - 前端和后端。前端包括您在浏览器中访问和交流的网页。前端开发人员通常会设计这些页面。在后端开发中，Web 开发人员负责编写在 Web 服务器上执行的代码。但是，编写代码并不容易。首先，如果你想写代码，你必须学习技能，即使是简单的 HTML 语言。换句话说，后端是将这些插件开发到数据中的技术，通常称为应用程序接口或 API。如今，后端开发人员已成为 Web 应用程序的骨干。几乎每家公司都在寻找能够专业地用任何语言编写代码的后端开发人员。要成为一名有效的后端 Web 开发人员，您需要学习 8 项顶级技能。

技能 1：选择正确的编程语言

在编写 Web 应用程序或 Web 应用程序时，不乏可用的后端编程语言。选择正确的语言并不容易。这对新人来说甚至是具有挑战性的。以下是最适合后端开发的语言。

爪哇

Java 是一门古老的语言。它呈现出非凡的特性。它主要遵循面向对象的编程范式。 Java 专为后端开发而设计。 Java 是一个更强大的系统。它通常在集成开发环境 (IDE) 中编写，然后以程序解释器可以解释的字节码或低级代码而不是人类后端开发人员来解释。后端开发人员经常使用 Java 编写代码。 Java 还经常用于构建广泛的企业级应用程序。它是一种非常安全的编程语言。使用 Java，即使同时处理多个任务，程序员也可以编写代码。程序员也更喜欢用 Java 编写代码。当您必须通过并行执行不同的进程来在更短的时间内执行程序时，它会很方便。

PHP

PHP 是另一种著名的服务器端后端 Web 编程语言，于 1997 年正式推出。这种语言通常用于会话搜索、开发电子商务网站以及管理数据库和 Web 应用程序。

Python

Python 是另一种高级解码的后端 Web 编程语言。后端开发人员使用 Python 编写代码、分析数据、自动执行任务、构建网站、Web 应用程序和机器学习。

技能 2：后端框架知识

学习后端编程语言是不够的；您可能还需要使用框架来提高您的技能。后端框架优于众多企业的应用程序开发。后端框架对于 Web 开发人员确认最佳效率至关重要。例如有几个框架：

姜戈

Django 是一个开源的后端框架。它的代码是用 Python 编程语言编写的。 Django 有助于快速开发应用程序。它也适用于开发功能丰富的数据库驱动网站。

技能 3：数据库的综合知识

要成为最好的后端 Web 开发人员或专业代码编写者之一，您需要熟悉从数据库中堆叠和检索数据。数据库是一组电子表格。每个数据库都是一个看起来像特定电子表格的表格，数据保存在行和列中。尽管前端开发人员可以与数据库相关联并与之交互，但后端 Web 开发现在是处理该数据（包括存储和检索）的优势和特殊方法的首选方式。从出色的社会阶层数据库开始，然后根据您的熟练程度继续使用图表数据库。

技能 4：服务器处理

每个网站都在数据库上运行。这些网站需要一个数据库来处理他们的消费者。后端开发人员使用数据库将内容保存在框架中。此框架使内容易于恢复、收集和更改。它在称为服务器的远程个人计算机上运行。通常使用范围广泛的数据库，例如 Oracle、MySQL、PostgreSQL 和 SQL Server。您可以选择其中之一进行服务器管理并获得相关专业知识：Nginx、Docker、Kubernetes、New Relic 等。

技能5：应用程序接口（API）的综合知识

互联网浏览器并不是客户连接网络应用程序的唯一系统。每家在线公司都提供适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。完整而全面的 API 知识对于后端开发人员或代码编写者至关重要。毫无疑问，HTML 最适合设计实体。但是，各种项目将使用的数据具有高级和改进的配置。 JSON 和 XML 是应用程序接口信息最被接受的两个位置。 JSON 定义 JavaScript 对象表示法，而 XML 表征可扩展标记语言。应用程序接口的主要功能是在不同应用程序之间建立连接。当有人使用其移动应用程序从亚马逊订购商品时，他们会与亚马逊的 API 建立关系。

技能六：版本控制系统知识

版本控制系统的主要目的是返回后端开发人员在编写代码时所做的更改。 VCS 还跟踪单独数据库中代码的更改。源代码控制对后端 Web 开发人员也很有帮助。他们可以扭转他们在编写代码时可能犯的错误。 SVN、AWS Code Commit、Mercurial 和 Git 是后端开发人员非常流行的版本控制系统。这些工具允许后端 Web 开发人员防止在 Web 开发过程中肯定会出现的问题。

版本控制系统或源代码控制有什么好处？

该系统形成您的代码的版本。无论您只修改一个文件还是对代码库进行多次更改，您都不能意识到您已更改。版本控制系统有可能返回到旧版本的代码并撤回您所做的更改。

吉特

专业的 Web 开发人员总是更喜欢现代版本控制系统。尽管有许多流行的源代码控制，但 Git 是性能最高、最安全的控制版本系统之一。它是由 Linux 操作系统的同一开发者开发的开源且受支持的控制系统。具有功能代码模型的后端 Web 开发人员可以有效地检索所做修改的完整历史记录，从而可以直接修改和修复代码。

技能 7：前端知识

当你有了后端编程代码的基本知识后，你需要学习对前端代码的基本了解。你不需要掌握它；学习基本技能并使用 HTML 和 CSS 等语言写作。作为程序员，您必须具备将数据传送到计算机以进行通信和使用各种算法的技能。如果您正在通过编码寻找完美的结果，您还应该掌握基本的编程代码。您需要掌握 JavaScript 才能成为专业的后端 Web 开发人员。这是因为 Jscript 编程代码是前端开发的基础。尽管您在后端工作，但 HTML、JavaScript 和 CSS 等编程语言将在编写代码时充当支柱。

JavaScript

JavaScript 是一种值得信赖的前端编程语言。前端开发人员用这种语言编写代码。这种语言最初是在 25 年前的 1995 年推出的。JavaScript 提供了许多好处，包括多种资源的在线可用性和丰富的界面。尽管它有许多有价值的特性，但它也有一些局限性。

JavaScript 功能

Diligent Data Type — 在 JavaScript 中，您可以为任何数据类型有效地重用变量。它表示您不需要为最后一个变量未使用的另一种数据指定附加变量。您可以将任何数据保存在变量中，例如在变量 x 中保存字符串“ABC”。稍后您可以将任何整数或展览保留在同一个变量中。这样，它可以节省内存并改进编程实践，并减少代码行数。

— 在 JavaScript 中，您可以为任何数据类型有效地重用变量。它表示您不需要为最后一个变量未使用的另一种数据指定附加变量。您可以将任何数据保存在变量中，例如在变量 x 中保存字符串“ABC”。稍后您可以将任何整数或展览保留在同一个变量中。这样，它可以节省内存并改进编程实践，并减少代码行数。 异步处理 ——这是 Jscript 最有价值的特性。 .它通过并行执行脚本来节省时间。即使正在处理脚本，所有请求也会并行工作。使用 JavaScript，脚本的一部分将无法阻止或允许其他部分代码等待响应开始。

——这是 Jscript 最有价值的特性。 .它通过并行执行脚本来节省时间。即使正在处理脚本，所有请求也会并行工作。使用 JavaScript，脚本的一部分将无法阻止或允许其他部分代码等待响应开始。 轻量级——JavaScript 是一种轻量级的后端编程语言，用于在服务器端进行数据管理。

HTML

HTML 代表超文本标记语言。超文本是指副本或页面包含超链接，使读者能够转到文档中的其他页面。今天，HTML 可以在最新版本中使用，即 HTML5。 HTML 是 Internet 的基本块。它是网站的灵魂。当与其他两种代码连贯工作时，HTML 定义了网页的设计。每个网页都需要一些 HTML。您必须学习 HTML 语言的基本技能才能在其中编写代码。但是，作为后端 Web 开发人员，您不需要用 HTML 编写代码；您仍然需要学习 HTML 的基本知识才能将数据放在 HTML 页面上。许多网站都是用 HTML 编码的。前端开发人员创建模板以使用 HTML 语言输入数据。他们设计网页并通过在 HTML 中编写代码使它们发挥作用。

CSS这种语言定义了如何在网页上开发数据以及跨所有浏览器的标准化数组。前端开发人员经常使用 CSS 来编写前端开发代码。

技能 8：沟通

沟通是任何领域成功的关键。后端开发人员非常需要培养出色的沟通技巧，因为他们必须从产品经理、客户或其他团队成员那里收集想法。正如学习技术技能对后端 Web 开发人员至关重要一样，非技术技能也是如此。有一个后端 Web 开发人员需要学习的一些功能性非技术技能的列表，而沟通在该列表中排名靠前。

概括

后端 Web 开发是一个快速发展的专业领域。但是，要成为一名成功的后端开发人员需要花费大量时间。此外，您需要始终提高您的知识并与 IT 领域的创新保持联系，这一切并不能保证您能够为应用程序开发一个好的后端。这是一条漫长的道路，但还有另一种选择，不仅可以创建后端，还可以创建完整的应用程序。无代码平台允许在没有任何前端或后端知识的情况下开发完整的应用程序。想象一下：尽管学习后端的所有信息需要很长时间，但您需要时刻牢记这一点 - 您可以学习如何在无代码平台上开发应用程序并快速轻松地赚钱！此外，还有几个无代码平台可以让您不仅创建移动应用程序，还可以创建 Web 应用程序，例如 AppMaster 是一个无代码平台，允许您开发移动和 Web 应用程序并以相同的方式自动编写技术文档正如后端 Web 开发人员所做的那样。

经常问的问题

成为一名优秀的后端开发人员最重要的三项技能是什么？

以下是成为优秀后端开发人员最重要的三件事：

编程语言和后端框架

数据库管理

应用程序接口（API）和版本控制系统的知识

我需要先学习什么，前端还是后端？

这完全取决于您，取决于您的需求！如果您想成为后端开发人员，则无需先学习前端：您可以学习后端，然后再熟悉前端-学习前端。

后端主要使用哪种语言？

Java 语言主要用于后端。许多 Web 开发人员用 Java 编写代码用于后端开发，因为它是专门为后端设计的。

SQL 是后端还是前端？

SQL 是一种编程语言。它用于与后端的数据库链接。