Elke toepassing is een systeem voor de verwerking van gegevens (informatie gepresenteerd in de vorm van een programmacode). Tijdens de interactie met de applicatie "toon" je de gegevens en hoe ermee gewerkt moet worden.

Door een gebruikersaccount te starten of een bericht te typen, creëer je nieuwe gegevens. Door op de knop "opslaan" te klikken, laat je zien dat ze nu moeten worden verwerkt en opgeslagen om in de toekomst te gebruiken. Door te kiezen voor "account bewerken" of "een bericht versturen" - geeft u opdrachten om ze op een bepaalde manier te behandelen.

Database Query Uitvoeringsschema's

Alle informatie voor uw toepassing wordt opgeslagen in databases. Het zijn geordende structuren die voor elk element duidelijk de plaats bepalen, de onderlinge relaties aangeven en aangeven hoe u ermee kunt werken. Databases kunnen volgens verschillende principes worden opgebouwd, AppMaster.io gebruikt klassieke relationele databases, volledig compatibel met PostgreSQL.

Een voorbeeld van een relationeel gegevensschema

Om uw applicatie met informatie te kunnen vullen, moet u de database ervan creëren:

gegevensmodellen maken - dat wil zeggen, "uitleggen" aan AppMaster Studio wat uw gegevens zullen zijn;

Hiervoor heeft AppMaster Studio een Gegevens ontwerpen datamodel ontwerper. Daarin ontwerp je, net als gewone programmeurs, een database. Maar in plaats van regels code gebruik je visuele programmeertools.

AppMaster.io Ontwerper van datamodellen

Maak uw eerste project in AppMaster Studio en ga naar de Ontwerper van gegevensmodellen om een idee te krijgen waar dit artikel over gaat.

Datamodellen bouwen

Datamodellen beschrijven de informatie die u aan uw applicatie toevoegt en die "begrijpelijk" is voor AppMaster Studio. Ze kunnen worden vergeleken met vormen of tekeningen: ze bepalen hoe uw gegevens eruit zullen zien, met welke andere gegevens ze worden geassocieerd, en hoe ze worden opgeslagen en verwerkt.

Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw project in AppMaster Studio aanmaakt, wordt automatisch het model User toegevoegd - van waaruit u gebruikersaccounts aanmaakt.

Door modellen te maken en aan te passen, ontwerpt u de database van uw applicatie.

Een object

Een eenheid van gegevens die in uw applicatie wordt gegenereerd op basis van een specifiek model wordt een object genoemd.

Bijvoorbeeld, het account van uw werknemer Jenny Smith (door u of door Jenny zelf aangemaakt via het registratieformulier) zal een object zijn van de klasse Gebruiker (aangemaakt door het model Gebruiker).

In de AppMaster Studio ontwerper beschrijft en plant u alleen toekomstige objecten, maar u kunt ze pas in de voltooide applicatie maken.

Om een object van een datamodel te maken, moet u een speciaal element toevoegen aan uw applicatiepagina - bijvoorbeeld een registratieformulier. U voegt elementen toe in de applicatieontwerpers: Web Apps (voor webtoepassingen) en Mobile Apps (voor mobiele toepassingen). Voor informatie over objecten worden andere elementen gebruikt - tabellen, kaarten - die ook in ontwerpers worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld, zodra Jenny het registratieformulier invult (dit formulier wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een project) en op Aanmelden klikt, wordt haar account aangemaakt en opgeslagen in uw applicatie. Dat wil zeggen dat er een nieuw object verschijnt, gebruiker Jenny Smith. U kunt informatie over haar bekijken in de tabel Gebruikers, die ook automatisch wordt gegenereerd in de toepassing Admin Panel .

Elk object krijgt een ID - een identificatie met een uniek nummer waaraan uw toepassing het "herkent".

Velden

Elk gegevensmodel heeft velden die de kenmerken bevatten van toekomstige objecten en basisinstructies voor uw toepassing over hoe ermee te werken.

Bijvoorbeeld, in het Gebruikersmodel zijn sommige velden standaard aangemaakt. Jenny ingevuld tijdens de registratie, waaronder - Login, Wachtwoord, Voornaam,#nbsp;en Achternaam. Er is een veld Groepen, dat aangeeft tot welke gebruikersgroep Jenny's account behoort - aan de hand van de waarde van dit veld bepaalt de applicatie tot welke functies zij toegang heeft. U kunt ook extra velden aanmaken, zoals Adres, om Jenny's adres aan haar account toe te voegen.

De velden bepalen welke kenmerken het object kan hebben. Bij het aanmaken hoeft u ze niet allemaal in te vullen - dat kunt u later doen of helemaal niet doen. U kunt ook autocomplete instellen of sommige velden als verplicht instellen.

Verbindingen

Relaties kunnen worden gelegd tussen twee datamodellen - om te bepalen hoe objecten die daaruit zijn gemaakt zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken.

Typen koppelingen in AppMaster.io

Er zijn drie types van dergelijke koppelingen:

has_one - 1 object aangemaakt uit datamodel A, kan alleen geassocieerd worden met 1 object aangemaakt uit datamodel B.

1 object aangemaakt uit datamodel A, kan alleen geassocieerd worden met 1 object aangemaakt uit datamodel B. has_many - 1object uit datamodel A, kan geassocieerd worden met meerdere objecten uit datamodel B.

1object uit datamodel A, kan geassocieerd worden met meerdere objecten uit datamodel B. many_to_many - een set objecten uit datamodel A kan worden gekoppeld aan vele objecten uit datamodel B.

Linked Data Models bieden extra mogelijkheden voor collaboratieve verwerking in uw applicatie. Een gegevensmodel kan worden gekoppeld aan een oneindig aantal andere modellen - het belangrijkste is dat de logica van de koppelingen niet zo ingewikkeld wordt dat u er zelf niet meer uitkomt.

Bijvoorbeeld: als uw toepassing werknemers toestaat interne bestellingen te maken (bijvoorbeeld voor de aankoop van kantoorbenodigdheden), dan maakt u een Bestelmodel en koppelt u een bestaande Gebruiker daaraan via has_many - dan kan Jenny vele bestellingen maken (bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal). Als u de relatie has_one legt, zal Jenny slechts één ticket kunnen aanmaken.

Wat is de volgende stap?

Je hebt dus de basis geleerd van het werken met datamodellen in AppMaster Studio. Maak nu uw eerste model met behulp van deze instructie .

Om de logica van uw toepassing aan te passen, gebruikt u bedrijfsprocessen en eindpunten .

Om de visuele component aan te passen - editors Web Apps (voor het maken van webtoepassingen) en Mobiele Apps (mobiele toepassingen maken).

U kunt extra functies toevoegen met behulp van modules .

