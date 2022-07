Toute application est un système de traitement de données (informations présentées sous la forme d'un code de programme). En interagissant avec l'application, vous "montrez" les données et comment elles sont censées fonctionner avec.

En créant un compte utilisateur ou en tapant un message, vous créez de nouvelles données. En cliquant sur le bouton « enregistrer », vous indiquez qu'ils doivent être traités maintenant et enregistrés pour une utilisation future. Choisir "modifier le compte" ou "envoyer un message" - donnez des commandes pour les traiter d'une certaine manière.

Schémas d'exécution de requête de base de données

Toutes les informations relatives à votre application sont stockées dans des bases de données . Ce sont des structures ordonnées qui définissent clairement la place de chaque élément, indiquant les relations entre eux et comment vous pouvez travailler avec eux. Les bases de données peuvent être construites sur différents principes, AppMaster.io utilise des bases de données relationnelles classiques, entièrement compatibles avec PostgreSQL .

Un exemple de schéma de données relationnelles

Pour pouvoir renseigner votre candidature, vous devez créer sa base de données :

créer des modèles de données - c'est-à-dire "expliquer" à AppMaster Studio quelles seront vos données ;

- c'est-à-dire "expliquer" à AppMaster Studio quelles seront vos données ; établir des liens entre ces modèles.

Pour cela, AppMaster Studio dispose d'un concepteur de modèles de données Data Design . Dans ce document, vous, comme les programmeurs ordinaires, concevrez une base de données . Mais au lieu de lignes de code, vous utiliserez des outils de programmation visuels.

Concepteur de modèles de données AppMaster.io

Créez votre premier projet dans AppMaster Studio et accédez au concepteur de conception de données pour avoir un aperçu de l'objet de cet article.

Construire des modèles de données

Les modèles de données décrivent les informations que vous ajoutez à votre application qui sont « compréhensibles » pour AppMaster Studio. Ils peuvent être comparés à des formes ou à des dessins : ils déterminent à quoi ressembleront vos données, avec quelles autres données elles seront associées et comment elles sont stockées et traitées.

Par exemple, lorsque vous créez un nouveau projet dans AppMaster Studio , le modèle Utilisateur y est automatiquement ajouté - à partir duquel vous créerez des comptes d'utilisateurs.

En créant et en personnalisant des modèles, vous concevez la base de données de votre application .

Un objet

Une unité de données générée dans votre application sur la base d'un modèle spécifique sera appelée un objet .

Par exemple, le compte de votre employé Jenny Smith (créé par vous ou par Jenny elle-même via le formulaire d'inscription) sera un objet de la classe User (créé par le modèle User).

Dans le concepteur AppMaster Studio , vous ne ferez que décrire et planifier les objets futurs, mais vous ne pourrez les créer que dans l'application terminée.

Pour créer un objet à partir d'un modèle de données, vous devez ajouter un élément spécial à votre page de candidature - par exemple, un formulaire d'inscription. Vous allez ajouter des éléments dans les concepteurs d'applications : Web Apps (pour les applications Web) et Mobile Apps (pour les applications mobiles). Pour obtenir des informations sur les objets, d'autres éléments sont utilisés - tableaux, cartes - qui sont également ajoutés dans les concepteurs.

Par exemple, dès que Jenny remplit le formulaire d'inscription (ce formulaire est généré automatiquement lors de la création d'un projet) et clique sur S'INSCRIRE , son compte sera créé et enregistré dans votre candidature. C'est-à-dire qu'un nouvel objet apparaîtra, l'utilisateur Jenny Smith. Vous pouvez afficher des informations à ce sujet dans le tableau Utilisateurs, qui est également généré automatiquement dans l'application Panneau d'administration .

Chaque objet se voit attribuer un identifiant - un identifiant avec un numéro unique par lequel votre application le « reconnaîtra ».

Des champs

Chaque modèle de données comporte des champs qui contiennent les caractéristiques des futurs objets et des instructions de base pour votre application sur la façon de les utiliser.

Par exemple, dans le modèle Utilisateur, certains champs sont créés par défaut. Jenny a rempli lors de l'inscription, y compris - Identifiant, mot de passe, prénom, #nbsp; Prénom et nom de famille. Il y a un champ Groupes , qui indiquera à quel groupe d'utilisateurs le compte de Jenny appartient - par la valeur de ce champ, l'application déterminera à quelles fonctions elle a accès. Vous pouvez également créer des champs supplémentaires, tels que Adresse , pour ajouter l'adresse de Jenny à son compte.

Les champs définissent les caractéristiques que l'objet peut avoir. Lors de sa création, vous n'avez pas besoin de les remplir tous - vous pouvez le faire plus tard ou ne pas le faire du tout. Vous pouvez également configurer la saisie semi-automatique ou définir certains champs selon vos besoins.

Connexions

Des relations peuvent être établies entre deux modèles de données - pour déterminer comment les objets créés à partir d'eux seront liés les uns aux autres et interagiront.

Types de liens dans AppMaster.io

Il existe trois types de tels liens :

has_one - 1 objet créé à partir du modèle de données A, ne peut être associé qu'à 1 objet créé à partir du modèle de données B.

- 1 objet créé à partir du modèle de données A, ne peut être associé qu'à 1 objet créé à partir du modèle de données B. has_many - 1objet créé à partir du modèle de données A, peut être associé à plusieurs objets créés à partir du modèle de données B.

- 1objet créé à partir du modèle de données A, peut être associé à plusieurs objets créés à partir du modèle de données B. many_to_many - un ensemble d'objets créés à partir du modèle de données A peut être associé à de nombreux objets créés à partir du modèle de données B.

Les modèles de données liés bénéficient de capacités supplémentaires pour le traitement collaboratif dans votre application. Un modèle de données peut être associé à un nombre infini d'autres - l'essentiel est de ne pas compliquer la logique des connexions au point que vous ne puissiez pas le comprendre vous-même.

Par exemple : si votre application permet aux employés de créer des commandes internes (par exemple, pour l'achat de papeterie), vous créez un modèle de commande et y associez un utilisateur existant via has_many - alors Jenny peut créer de nombreuses commandes (par exemple, chaque mois ou trimestre). Si vous établissez la relation has_one , Jenny ne pourra créer qu'un seul ticket.

Et après?

Vous avez donc appris les bases de l'utilisation des modèles de données dans AppMaster Studio . Créez maintenant votre premier modèle en utilisant cette instruction .

Pour personnaliser la logique de votre application, utilisez des processus métier et des points de terminaison .

Pour personnaliser le composant visuel - éditeurs Web Apps (création d'applications Web) et Mobile Apps (création d'applications mobiles).

Vous pouvez ajouter des fonctions supplémentaires à l'aide de modules .

Lisez notre blog et notre chaîne de télégrammes pour en savoir plus sur le développement sans code et la plate-forme AppMaster.io. Rejoignez le chat de télégramme communautaire pour discuter directement avec nos programmeurs et autres non-codeurs !