Qualsiasi applicazione è un sistema di elaborazione dei dati (informazioni presentate sotto forma di codice di programma). Quando si interagisce con l'applicazione, si "mostrano" i dati e il modo in cui si suppone di lavorare con essi.

Avviando un account utente o digitando un messaggio, si creano nuovi dati. Facendo clic sul pulsante "salva", si mostra che questi dati devono essere elaborati ora e salvati per essere utilizzati in futuro. Scegliendo "modifica account" o "invia un messaggio", si impartiscono comandi per gestirli in un determinato modo.

Schemi di esecuzione delle query del database

Tutte le informazioni dell'applicazione sono memorizzate nei database. Si tratta di strutture ordinate che definiscono chiaramente il posto di ogni elemento, indicando le relazioni tra di essi e il modo in cui è possibile lavorarci. I database possono essere costruiti secondo diversi principi, AppMaster.io utilizza database relazionali classici, pienamente compatibili con PostgreSQL.

Un esempio di schema dati relazionale

Per poter riempire di informazioni la vostra applicazione, dovete creare il suo database:

creare modelli di dati , ossia "spiegare" ad AppMaster Studio quali saranno i vostri dati;

, ossia "spiegare" ad AppMaster Studio quali saranno i vostri dati; stabilire collegamenti tra questi modelli.

Per questo, AppMaster Studio dispone di un Progettazione dei dati modello di dati. In esso, come i normali programmatori, progetterete un database. Ma invece di righe di codice, utilizzerete strumenti di programmazione visiva.

AppMaster.io Designer di modelli di dati

Create il vostro primo progetto in AppMaster Studio e andate alla pagina Designer dei modelli di dati per avere un'idea di ciò che riguarda questo articolo.

Costruire i modelli di dati

Imodelli di dati descrivono le informazioni aggiunte alla vostra applicazione che sono "comprensibili" per AppMaster Studio. Possono essere paragonati a forme o disegni: determinano l'aspetto dei vostri dati, con quali altri dati saranno associati e come saranno memorizzati ed elaborati.

Ad esempio, quando si crea un nuovo progetto in AppMaster Studio, viene aggiunto automaticamente il modello Utente, dal quale verranno creati gli account utente.

Creando e personalizzando i modelli, si progetta il database dell'applicazione.

Un oggetto

Un'unità di dati generata nell'applicazione in base a un modello specifico viene chiamata oggetto.

Ad esempio, l'account della vostra dipendente Jenny Smith (creato da voi o da Jenny stessa attraverso il modulo di registrazione) sarà un oggetto della classe User (creato dal modello User).

Nel designer di AppMaster Studio, si descrivono e si progettano solo gli oggetti futuri, ma si possono creare solo nell'applicazione finita.

Per creare un oggetto da un modello di dati, è necessario aggiungere un elemento speciale alla pagina dell'applicazione, ad esempio un modulo di registrazione. L'aggiunta di elementi avverrà nei designer di applicazioni: Web App (per le applicazioni web) e Mobile App (per le applicazioni mobili). Per ottenere informazioni sugli oggetti, si utilizzano altri elementi - tabelle, schede - che vengono anch'essi aggiunti nei designer.

Ad esempio, non appena Jenny compila il modulo di registrazione (questo modulo viene generato automaticamente quando si crea un progetto) e fa clic su Sign UP, il suo account viene creato e salvato nella vostra applicazione. In altre parole, apparirà un nuovo oggetto, l'utente Jenny Smith. È possibile visualizzare le informazioni su di esso nella tabella Utenti, anch'essa generata automaticamente nell'applicazione del Pannello di amministrazione .

A ogni oggetto viene assegnato un ID, ovvero un identificativo con un numero univoco con cui l'applicazione lo "riconosce".

Campi

Ogni modello di dati ha dei campi che contengono le caratteristiche dei futuri oggetti e le istruzioni di base per l'applicazione su come lavorare con essi.

Ad esempio, nel modello Utente, alcuni campi sono creati di default. Jenny compilati durante la registrazione, tra cui - Login, Password, Nome,#nbsp;Cognome e Nome. C'è un campo Gruppi, che indica a quale gruppo di utenti appartiene l'account di Jenny: in base al valore di questo campo, l'applicazione determinerà a quali funzioni ha accesso. È inoltre possibile creare campi aggiuntivi, come Indirizzo, per aggiungere l'indirizzo di Jenny al suo account.

I campi definiscono le caratteristiche che l'oggetto può avere. Durante la creazione, non è necessario riempirli tutti: è possibile farlo in un secondo momento o non farlo affatto. È anche possibile impostare il completamento automatico o impostare alcuni campi come obbligatori.

Le connessioni

È possibile stabilire relazioni tra due modelli di dati, per determinare il modo in cui gli oggetti creati a partire da essi si relazioneranno tra loro e interagiranno.

Tipi di collegamenti in AppMaster.io

Esistono tre tipi di collegamenti:

has_one - 1 oggetto creato dal modello di dati A, può essere associato solo a 1 oggetto creato dal modello di dati B.

1 oggetto creato dal modello di dati A, può essere associato solo a 1 oggetto creato dal modello di dati B. has_many - 1 oggetto creato dal modello di dati A, può essere associato a più oggetti creati dal modello di dati B.

1 oggetto creato dal modello di dati A, può essere associato a più oggetti creati dal modello di dati B. many_to_many - un insieme di oggetti creati dal modello di dati A può essere associato a molti oggetti creati dal modello di dati B.

I modelli di dati collegati offrono ulteriori funzionalità per l'elaborazione collaborativa nelle applicazioni. Un modello di dati può essere associato a un numero infinito di altri; l'importante è non complicare così tanto la logica delle connessioni da non riuscire a capirla.

Ad esempio: se la vostra applicazione consente ai dipendenti di creare ordini interni (ad esempio, per l'acquisto di articoli di cancelleria), create un modello Order e associate ad esso un Utente esistente tramite has_many - così Jenny potrà creare molti ordini (ad esempio, ogni mese o trimestre). Se si stabilisce la relazione has_one , Jenny potrà creare un solo ticket.

Cosa fare dopo?

Avete imparato le basi del lavoro con i modelli di dati in AppMaster Studio. Ora create il vostro primo modello utilizzando questa istruzione .

Per personalizzare la logica della vostra applicazione, utilizzate le opzioni processi aziendali e endpoint .

Per personalizzare il componente visivo, gli editor Applicazioni Web (creazione di applicazioni web) e Applicazioni mobili (creazione di applicazioni mobili).

È possibile aggiungere ulteriori funzioni utilizzando moduli .

Leggi il nostro blog e canale telegram per saperne di più sullo sviluppo senza codice e sulla piattaforma AppMaster.io. Unisciti alla comunità telegram cha per chattare direttamente con i nostri programmatori e altri no-code!