Qualquer aplicativo é um sistema de processamento de dados (informações apresentadas na forma de um código de programa). Ao interagir com o aplicativo, você "mostra" os dados e como eles deveriam funcionar com eles.

Ao iniciar uma conta de usuário ou digitar uma mensagem, você cria novos dados. Ao clicar no botão "salvar", você mostra que eles precisam ser processados agora e salvos para uso no futuro. Escolher "editar conta" ou "enviar uma mensagem" - dê comandos para lidar com eles de uma determinada maneira.

Esquemas de execução de consulta de banco de dados

Todas as informações do seu aplicativo são armazenadas em bancos de dados . São estruturas ordenadas que definem claramente o local de cada elemento, indicando as relações entre eles e como você pode trabalhar com eles. Os bancos de dados podem ser construídos em princípios diferentes, o AppMaster.io usa bancos de dados relacionais clássicos, totalmente compatíveis com PostgreSQL .

Um exemplo de esquema de dados relacionais

Para poder preencher seu aplicativo com informações, você precisa criar seu banco de dados:

crie modelos de dados - ou seja, "explique" ao AppMaster Studio quais serão seus dados;

Para isso, o AppMaster Studio possui um designer de modelo de dados de Data Design . Nele, você, como programador comum, criará um banco de dados . Mas, em vez de linhas de código, você usará ferramentas de programação visual.

AppMaster.io Data Models Designer

Crie seu primeiro projeto no AppMaster Studio e acesse o Data Design Designer para ter uma ideia do que trata este artigo.

Construindo modelos de dados

Os modelos de dados descrevem as informações que você adiciona ao seu aplicativo que são “compreensíveis” para o AppMaster Studio. Eles podem ser comparados a formas ou desenhos: eles determinam como seus dados serão exibidos, com quais outros dados eles serão associados e como serão armazenados e processados.

Por exemplo, quando você cria um novo projeto no AppMaster Studio , o modelo de usuário é automaticamente adicionado a ele - a partir do qual você criará contas de usuário.

Ao criar e personalizar modelos, você projeta o banco de dados de seu aplicativo .

Um objeto

Uma unidade de dados gerada em seu aplicativo com base em um modelo específico será chamada de objeto .

Por exemplo, a conta da sua funcionária Jenny Smith (criada por você ou pela própria Jenny através do formulário de cadastro) será um objeto da classe Usuário (criada pelo modelo Usuário).

No designer do AppMaster Studio , você apenas descreverá e planejará objetos futuros, mas poderá criá-los apenas no aplicativo concluído.

Para criar um objeto a partir de um modelo de dados, você precisa adicionar um elemento especial à página do aplicativo - por exemplo, um formulário de registro. Você adicionará elementos nos designers de aplicativos: Web Apps (para aplicativos da web) e Mobile Apps (para aplicativos móveis). Para obter informações sobre os objetos, outros elementos são usados - mesas, cartões - que também são adicionados nos designers.

Por exemplo, assim que Jenny preencher o formulário de registro (este formulário é gerado automaticamente ao criar um projeto) e clicar em Inscrever -se, sua conta será criada e salva em seu aplicativo. Ou seja, um novo objeto aparecerá, a usuária Jenny Smith. Você pode ver as informações sobre ele na tabela Usuários, que também é gerada automaticamente no aplicativo Painel de administração .

Cada objeto recebe um ID - um identificador com um número exclusivo pelo qual seu aplicativo o "reconhecerá".

Campos

Cada modelo de dados possui campos que contêm as características de objetos futuros e instruções básicas para seu aplicativo sobre como trabalhar com eles.

Por exemplo, no modelo de usuário, alguns dos campos são criados por padrão. Jenny preencheu durante o registro, incluindo - Login, Senha, Nome, #nbsp; Nome e Sobrenome. Existe um campo Grupos , que indicará a qual grupo de usuários a conta de Jenny pertence - pelo valor deste campo, a aplicação determinará a quais funções ela tem acesso. Você também pode criar campos adicionais, como Endereço , para adicionar o endereço de Jenny à conta dela.

Os campos definem quais características o objeto pode ter. Ao criá-lo, você não precisa preencher todos eles - você pode fazer isso mais tarde ou não fazer nada. Você também pode configurar o preenchimento automático ou definir alguns campos conforme necessário.

Conexões

Relacionamentos podem ser estabelecidos entre dois modelos de dados - para determinar como os objetos criados a partir deles se relacionarão e interagirão.

Tipos de link em AppMaster.io

Existem três tipos de links:

has_one - 1 objeto criado a partir do modelo de dados A, só pode ser associado a 1 objeto criado a partir do modelo de dados B.

- 1 objeto criado a partir do modelo de dados A, só pode ser associado a 1 objeto criado a partir do modelo de dados B. has_many - 1objeto criado a partir do modelo de dados A, pode ser associado a vários objetos criados a partir do modelo de dados B.

- 1objeto criado a partir do modelo de dados A, pode ser associado a vários objetos criados a partir do modelo de dados B. many_to_many - um conjunto de objetos criados a partir do modelo de dados A pode ser associado a muitos objetos criados a partir do modelo de dados B.

Modelos de dados vinculados ganham recursos adicionais para processamento colaborativo em seu aplicativo. Um modelo de dados pode ser associado a um número infinito de outros - o principal é não complicar tanto a lógica das conexões que você mesmo não consiga descobrir.

Por exemplo: se o seu aplicativo permite que os funcionários criem pedidos internos (por exemplo, para a compra de artigos de papelaria), você cria um modelo de pedido e associa um usuário existente a ele por meio de has_many - então Jenny pode criar muitos pedidos (por exemplo, a cada mês ou trimestre). Se você estabelecer o relacionamento has_one , Jenny só poderá criar um tíquete.

Qual é o próximo?

Então você aprendeu o básico sobre como trabalhar com modelos de dados no AppMaster Studio .

