В контексте бессерверных вычислений «масштабирование» означает процесс автоматического управления вычислительными ресурсами в ответ на меняющиеся требования приложения. Это включает в себя настройку количества экземпляров, распределение памяти, контроль вычислительной мощности и другие факторы, все из которых приводят к поддержанию высокопроизводительной и экономичной системы. Возможность масштабирования позволяет приложениям продолжать оптимально функционировать даже во время пиковой нагрузки, внезапных всплесков трафика или при развертывании новых функций. Это также позволяет эффективно использовать ресурсы для минимизации затрат и максимизации рентабельности инвестиций (ROI).

Бессерверные вычисления по самой своей природе обеспечивают автоматическое масштабирование, что является одним из наиболее важных преимуществ. Будучи полностью управляемым сервисом, он позволяет разработчикам больше сосредоточиться на разработке и развертывании кода, передавая масштабирование поставщику базовой инфраструктуры. Эти провайдеры часто используют сложные алгоритмы, которые динамически масштабируют приложения в соответствии с рабочей нагрузкой, чтобы обеспечить постоянное адекватное распределение ресурсов.

Бессерверные платформы, такие как AWS Lambda, Google Cloud Functions и Microsoft Azure Functions, поддерживают масштабирование. Однако благодаря платформе AppMaster no-code масштабирование стало более доступным и эффективным даже для обычных разработчиков и нетехнических пользователей. Это стало возможным благодаря интуитивно понятной визуальной среде AppMaster для проектирования схем баз данных, процессов бизнес-логики, REST API и пользовательских интерфейсов. Клиенты могут без труда масштабировать бессерверные вычислительные приложения, поскольку AppMaster с нуля создает настоящие, хорошо масштабируемые приложения, способные обрабатывать высокие требования без снижения производительности или чрезмерных затрат.

Согласно исследованию Gartner, ожидается, что к 2025 году мировой рынок бессерверных вычислений будет расти в среднем на 20%, при этом многие организации признают эффективность, гибкость и масштабируемость, которые могут обеспечить эти платформы. В 2018 году RightScale сообщила, что 75% организаций используют архитектуру бессерверных вычислений, и это число, вероятно, будет увеличиваться, поскольку все больше компаний узнают о преимуществах бессерверных платформ, таких как упрощенное развертывание, снижение операционных накладных расходов и автоматическое масштабирование.

Масштабирование в бессерверных вычислениях обычно основано на двух основных принципах: горизонтальном и вертикальном масштабировании. Горизонтальное масштабирование подразумевает увеличение количества экземпляров приложения для обработки возросшей нагрузки, тогда как вертикальное масштабирование предполагает корректировку ресурсов, выделяемых для каждого экземпляра (например, памяти, вычислительной мощности и т. д.). Оба подхода жизненно важны для поддержания производительности, стабильности и экономической эффективности, гарантируя, что приложения смогут динамически реагировать на изменяющиеся требования.

Платформа AppMaster no-code поддерживает как горизонтальное, так и вертикальное масштабирование. Созданные серверные приложения на Go (golang), веб-приложения на платформе Vue3 и мобильные приложения, использующие серверные платформы, созданные с помощью Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, — все они извлекают выгоду из масштабируемой архитектуры AppMaster. Приложения AppMaster предназначены для беспрепятственной работы с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, что еще больше повышает способность системы эффективно масштабироваться.

Реальные примеры масштабирования бессерверных вычислений включают приложения для машинного обучения, обработки данных, устройства Интернета вещей и высокочастотные торговые системы. Масштабирование в этих сценариях существенно повышает производительность и надежность, необходимые для удовлетворения потребностей клиентов, гарантируя, что эти приложения останутся стабильными, отзывчивыми и экономически эффективными.

Подводя итог, можно сказать, что масштабирование является важным аспектом бессерверных вычислений, предоставляющим возможность динамически распределять вычислительные ресурсы в ответ на меняющиеся рабочие нагрузки и требования. Он обеспечивает оптимальную производительность, надежность и экономичность приложений, позволяя им адаптироваться к меняющимся требованиям и условиям. Мощная платформа AppMaster no-code упрощает процесс создания, развертывания и масштабирования, гарантируя, что даже нетехнические пользователи смогут в полной мере воспользоваться преимуществами, предоставляемыми бессерверными вычислительными платформами. Создавая масштабируемые приложения с нуля, AppMaster устраняет техническую задолженность, гарантируя клиентам возможность разрабатывать и поддерживать эффективные, высокопроизводительные приложения, которые легко адаптируются к текущим и будущим требованиям.