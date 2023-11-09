Шлюз API в контексте бессерверных вычислений соответствует бессерверному архитектурному компоненту, который играет решающую роль в управлении, контроле и защите потока запросов API между клиентами и серверными службами или функциями. Сегодняшние современные приложения преимущественно построены на микросервисах и бессерверных архитектурах, которые часто включают в себя большое количество разрозненных и взаимосвязанных сервисов. Для координации взаимодействия между этими службами разработчикам необходим надежный и эффективный механизм обработки запросов и ответов API масштабируемым, надежным и безопасным способом. В этом превосходят API-шлюзы.

Шлюзы API, как следует из их названия, служат точками входа для вызовов API из внешних приложений и направляют эти запросы к соответствующим внутренним службам, упрощая связь между клиентами и внутренними приложениями. Некоторые из ключевых функций, предоставляемых API-шлюзами: маршрутизация запросов, аутентификация и авторизация, ограничение скорости, кэширование, ведение журнала и мониторинг, а также манипулирование запросами и ответами. Они играют основополагающую роль, помогая разработчикам управлять API в распределенных системах, одновременно снимая с себя несколько нефункциональных требований, которые в противном случае пришлось бы реализовать в каждой серверной службе.

Доказано, что API-шлюзы особенно полезны для повышения производительности организаций, использующих контейнерные и бессерверные приложения. Согласно опросу O'Reilly Media, около 85% крупных организаций либо уже используют, либо планируют внедрить API в своих приложениях.

В парадигме бессерверных вычислений API-шлюзы помогают разработчикам работать с такими системами, как AWS Lambda, Azure Functions или Google Cloud Functions, которые служат внутренней инфраструктурой для их приложений. Они могут создавать API-интерфейсы, управлять ими и отслеживать их в любом масштабе, обеспечивая экономичные и масштабируемые решения, одновременно сводя к минимуму накладные расходы на управление базовой инфраструктурой.

Одним из основных преимуществ использования шлюза API в бессерверных вычислениях является гибкость и простота развертывания, которые он предлагает. Разработчики могут быстро создавать и развертывать API, не беспокоясь о внутренней инфраструктуре. Это позволяет им быстро обновлять дизайн своих приложений и реагировать на меняющиеся бизнес-требования.

AppMaster — это мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям более эффективно создавать серверные, веб- и мобильные приложения, выполняя сложные задачи в фоновом режиме. Он включает в себя простой в использовании интерфейс drag-and-drop, который позволяет разработчикам разрабатывать приложения без необходимости писать какой-либо код. Когда вы используете платформу AppMaster для разработки приложений, автоматически создается шлюз API для ваших бессерверных серверных служб. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами API-шлюзов с минимальными усилиями и настройкой.

Например, давайте рассмотрим приложение на основе AppMaster, которому требуется несколько служб, таких как аутентификация, обработка заказов и управление платежами. Используя шлюз API в бессерверной архитектуре, вы можете эффективно поддерживать единую точку контакта между внешними приложениями и серверными службами. Это упрощает разработку приложений, упрощая управление, мониторинг и безопасность связи между службами.

Еще одним преимуществом использования шлюза API в контексте бессерверных вычислений является возможность применять политики аутентификации и авторизации для всех ваших сервисов. Вы можете использовать API-шлюз для аутентификации входящих запросов и управления доступом к определенным endpoints. Это гарантирует, что только авторизованным пользователям будет предоставлен доступ к вашему приложению и его ресурсам.

Помимо аутентификации, API-шлюзы позволяют разработчикам реализовать ограничение скорости, что является важной функцией для управления использованием бессерверных приложений. Ограничение скорости контролирует количество вызовов API, которые пользователь может выполнить в течение определенного периода времени, гарантируя, что система остается производительной и безопасной даже при больших нагрузках. Это особенно важно для крупномасштабных приложений, где разработчикам необходимо предотвратить перегрузку своих служб приложений внезапным всплеском запросов API.

В заключение отметим, что шлюзы API играют решающую роль в бессерверных вычислениях, предоставляя комплексный набор функций, которые помогают упростить и оптимизировать разработку современных приложений и управление ими. Выступая в качестве единой точки контакта между внешними приложениями и серверными службами, они позволяют разработчикам сосредоточиться на написании бизнес-логики, обеспечивая при этом эффективную и безопасную связь между службами. Благодаря AppMaster возможности API-шлюзов доступны всего за несколько кликов, что позволяет вам быстро создавать прототипы и с легкостью развертывать бессерверные приложения.