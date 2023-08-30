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Цикл обратной связи CI/CD

30, авг. 2023

Цикл обратной связи CI/CD в контексте непрерывной интеграции и непрерывного развертывания относится к процессу непрерывного сбора и анализа данных с различных этапов разработки и развертывания программного обеспечения для определения областей улучшения, оптимизации рабочих процессов и совершенствования общей поставки программного обеспечения. процесс. Этот итеративный подход к разработке программного обеспечения гарантирует, что результат будет постоянно соответствовать желаемому результату, тем самым повышая эффективность и результативность процессов разработки программного обеспечения, минимизируя технический долг, максимизируя потенциал инноваций и, в конечном итоге, приводя к исключительному опыту конечного пользователя.

В основе петли обратной связи CI/CD лежит принцип автоматизации. Внедрение автоматизации на каждом этапе жизненного цикла разработки программного обеспечения позволяет командам меньше сосредотачиваться на повторяющихся, рутинных задачах и больше — на критически важных аспектах проекта. Например, платформа AppMaster no-code упрощает разработку приложений за счет автоматизации создания приложений на основе пользовательских шаблонов. Это не только ускоряет сроки доставки, но и исключает возможность человеческой ошибки, обеспечивая тем самым высочайшие стандарты качества и производительности.

Непрерывная интеграция (CI) — это начальный этап цикла обратной связи CI/CD, включающий интеграцию изменений кода каждым членом команды в общий репозиторий несколько раз в день. Основная цель CI — обеспечить бесперебойную совместную работу компонентов программного обеспечения, предотвращая ошибки и регрессии. AppMaster устраняет барьеры для CI, автоматически компилируя и интегрируя код от различных участников, тем самым гарантируя, что программные компоненты сочетаются друг с другом так, как задумано.

С другой стороны, непрерывное развертывание (CD) предполагает автоматическое развертывание интегрированного кода в производственных и тестовых средах, что позволяет командам быстро выявлять проблемы и предпринимать корректирующие действия. Постоянно тестируя и внедряя изменения, команды могут гарантировать, что конечным пользователям будут предоставляться только высококачественные, полнофункциональные приложения. С помощью AppMaster каждый раз при нажатии кнопки «Опубликовать» платформа компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker и разворачивает в облаке. Приложения, созданные клиентами, совместимы с различными платформами, включая Go, Vue3 и Kotlin, что обеспечивает беспрецедентную гибкость и масштабируемость.

Мониторинг и сбор данных из процессов CI и CD позволяют командам выявлять узкие места, неэффективность и области для улучшения, тем самым дополнительно совершенствуя и оптимизируя свои рабочие процессы. Использование KPI (ключевых показателей эффективности), таких как частота развертывания, время выполнения изменений, частота неудач изменений и среднее время восстановления, может дать полезную информацию о состоянии конвейера CI/CD организации. Благодаря этой информации команды могут принимать обоснованные решения по процессам разработки программного обеспечения, максимизируя потенциал инноваций и роста.

В контексте платформы AppMaster цикл обратной связи CI/CD является неотъемлемой частью подхода к разработке приложений no-code. Используя визуальные инструменты, такие как BP Designer, клиенты могут создавать комплексные приложения без написания единой строки кода, в то время как платформа автоматически управляет конвейером CI/CD, непрерывно интегрируя, развертывая и тестируя приложения по мере внесения изменений. Кроме того, AppMaster генерирует документацию Swagger (открытый API) и сценарии миграции схемы базы данных для каждого проекта, обеспечивая прозрачность и совместимость между различными компонентами программной системы.

Одним из существенных преимуществ цикла обратной связи CI/CD в AppMaster является его способность устранять техническую задолженность. Поскольку платформа создает приложения с нуля каждый раз, когда в чертежи вносятся изменения, клиенты всегда имеют доступ к последней, наиболее оптимизированной версии своего программного обеспечения без каких-либо проблем с устаревшими версиями. Это гарантирует, что программное обеспечение остается масштабируемым, удобным в обслуживании и эффективным на протяжении всего жизненного цикла.

Более того, приложения AppMaster совместимы с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных и могут применяться в корпоративных сценариях и сценариях использования с высокой нагрузкой благодаря скомпилированным серверным приложениям без сохранения состояния, созданным с помощью Go. Это позволяет клиентам использовать все возможности своего программного обеспечения независимо от размера и сложности проекта.

В заключение отметим, что цикл обратной связи CI/CD — это мощная методология, которая позволяет предприятиям и командам разработчиков постоянно совершенствовать, оптимизировать и внедрять инновации в процессы разработки программного обеспечения. Такие платформы, как AppMaster используют этот подход, предлагая комплексное, эффективное и масштабируемое решение для создания веб-, мобильных и серверных приложений. Используя возможности цикла обратной связи CI/CD, организации могут оставаться гибкими, конкурентоспособными и оперативно реагировать на постоянно меняющиеся требования технологического ландшафта.

Изучите больше терминов:
CI/CD-сервер Canary Releases Автоматизация CI/CD Инфраструктура CI/CD как код (IaC) Конвейер CI/CD Контроль версий CI/CD Конфигурация CI/CD Лучшие практики CI/CD Масштабируемость CI/CD Переключение функций CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Процесс CI/CD Развертывание CI/CD Сервисная сетка CI/CD Среда CI/CD Управление конфигурацией CI/CD

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