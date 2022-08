Você está procurando um guia definitivo sobre desenvolvimento de aplicativos e software DevOps? Se SIM, leia-o até o final, pois é um guia completo sobre o que você está procurando. A abordagem DevOps é uma palavra coletiva para desenvolvimento e operações. Trata-se, portanto, de constituir uma abordagem unida para os diferentes trabalhos realizados pelas equipes de desenvolvimento de aplicativos e softwares da organização e de tecnologia da informação.

Aprender sobre DevOps é essencial, pois facilita um bom contato e cooperação entre essas equipes em uma empresa. Em seu desempenho limitado, o software de abordagem DevOps representa a adoção de software e desenvolvimento de aplicativos, industrialização, automação e melhores práticas para supervisão e implantação de infraestrutura.

A representação também protege mudanças, como gerar confiança e coesão entre desenvolvedores e executivos de TI e alinhar esquemas especializados às necessidades da empresa. DevOps pode modificar a entrega de software, funções de trabalho, serviços e mecanismos de tecnologia da informação e implicar as técnicas mais adequadas.

DevOps é uma metodologia que os profissionais de TI usam para otimizar o processo de desenvolvimento de aplicativos e software. Envolve a colaboração entre as equipes de Desenvolvimento de Software e Operações para automatizar o processo de entrega de software.

Neste artigo, a introdução à metodologia de implantação do DevOps é explicada e um guia para você sobre como implementá-la. Se você é novo no software de abordagem DevOps ou está pensando em implementá-lo em sua organização, este guia fornecerá uma visão geral de sua infraestrutura e como ela funciona. Ele contém a cultura DevOps, ferramentas, automação e muito mais. No final, você entenderá como as ferramentas de DevOps podem beneficiar seus negócios e algumas próximas etapas para começar.

O que é DevOps?

A infraestrutura DevOps é a abordagem de desenvolvimento e implantação de aplicativos e software com integração entre as equipes de desenvolvimento e operações. O termo DevOps foi introduzido por Gene Kim em 2010 depois que ele escreveu uma postagem no blog intitulada "O Processo Ideal DevOps". Essa metodologia é usada por organizações em todo o mundo para aumentar a eficiência e a velocidade de entrega e reduzir os riscos associados a implantações grandes e pouco frequentes em ambientes de produção. Desenvolvimento e Operações sempre foram equipes separadas, embora pertençam à mesma unidade funcional. A equipe de desenvolvimento de aplicativos e software estava preocupada em escrever código e enviá-lo às operações para implantação no momento certo.

As metodologias de implantação estão em constante evolução, e o software de abordagem DevOps é um dos mais recentes e populares. Então, resumidamente, a abordagem DevOps para o desenvolvimento de software é um conjunto de processos e ferramentas que ajudam a suavizar a transição entre o desenvolvimento de software e as operações. Ao automatizar tarefas e comunicação entre equipes, a abordagem DevOps para desenvolvimento de software pode ajudar a acelerar os prazos de entrega e melhorar o controle de qualidade automatizando tarefas e comunicação entre equipes.





O que é a Metodologia de Implantação DevOps?

A separação das duas equipes nas operações de desenvolvimento de aplicativos e software de DevOps era uma atividade de sobrecarga na qual a equipe de desenvolvimento não queria se envolver. No DevOps, as equipes de desenvolvimento se preocupam em escrever e enviar o código à equipe de operações para implantação do software no momento certo. As equipes de operações também se preocupam em escrever seus scripts e monitorar o que acontece na infraestrutura de seu software após a implantação de uma versão.

As ferramentas DevOps são uma metodologia de implantação que enfatiza a comunicação e a colaboração entre desenvolvedores de software e profissionais de TI. O software de abordagem DevOps visa encurtar as operações completas de desenvolvimento de software e aumentar a frequência e a qualidade dos lançamentos de aplicativos ou software.

Um dos aspectos críticos da filosofia DevOps é a integração contínua (CI). CI é a prática de mesclar todas as cópias de trabalho do desenvolvedor com a linha principal compartilhada várias vezes ao dia. Ao integrar regularmente, os desenvolvedores podem evitar as armadilhas de integrações extensas e pouco frequentes.

Outro aspecto crítico da filosofia DevOps é a entrega contínua (CD). CD é a prática de entregar software em ciclos curtos, normalmente a cada duas semanas ou menos. Isso permite feedback rápido e iteração nos recursos. Os benefícios da abordagem DevOps incluem tempo de lançamento mais rápido, risco reduzido e maior eficiência. As ferramentas DevOps demonstraram melhorar a satisfação e a produtividade de desenvolvedores e profissionais de TI.

Como a Metodologia DevOps é Implementada?

As operações de desenvolvimento de aplicativos e software DevOps são implementadas identificando áreas onde o processo pode ser melhorado e alterando a forma como o trabalho é feito. Um dos aspectos mais críticos disso é a comunicação, pois todos os envolvidos em um projeto devem estar cientes das mudanças. Outro aspecto essencial é a automação, que pode ajudar a reduzir a quantidade de trabalho manual que precisa ser feito.

Quais são os 5 Pilares do DevOps?

Existem cinco pilares principais das operações de desenvolvimento de aplicativos e software DevOps:

Cultura

Automação

Magro

Medidas

Compartilhamento



Cultura

A filosofia do DevOps tem tudo a ver com cultura. É um método na forma como as organizações veem e trabalham com a tecnologia. A filosofia DevOps enfatiza a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações. O objetivo é criar uma cultura de melhoria contínua de software onde todos estão constantemente aprendendo e experimentando.

Automação

A automação é outro pilar crítico do DevOps. A automação ajuda a acelerar o processo de entrega de aplicativos e softwares, eliminando erros e tarefas manuais. Também permite implantações mais consistentes e repetíveis. A infraestrutura está equipada para reduzir o excesso de trabalho automatizando fluxos de trabalho e testando novos códigos.

Magro

Lean é o terceiro pilar da filosofia de criação de DevOps com estratégias e convenções inteligentes entrando em brincadeira para criação de aplicativos e software. Os processos de teste Lean permitem testes regulares e influentes, o que é essencial para a execução.

Medição

A medição é o quarto pilar da filosofia DevOps. A infraestrutura de DevOps depende de dados para orientar as decisões. Ao medir vários aspectos do processo de entrega de aplicativos e software, as organizações podem identificar áreas de melhoria. Ao medir e monitorar constantemente, as organizações podem garantir que estão sempre progredindo em direção aos seus objetivos.

Compartilhamento

O último e 5º pilar do DevOps é compartilhar pensamentos e relatos de dificuldades quando a conquista é fundamental. A tripulação deve reconhecer e tratar a situação como o adversário, não entre eles. O compartilhamento de conceitos de infraestrutura abre as trilhas de feedback que podem ser o pilar de melhoria a longo prazo. Combine equipes para melhor contato e silos de fusão entre seguro de qualidade (QA), desenvolvimento e operações.

Quantos estágios de implantação existem no DevOps?





Normalmente, existem seis estágios de operações e implantação de software DevOps, a saber:

Desenvolvimento contínuo

Integração contínua

Entrega contínua

Testes contínuos

Monitoramento contínuo

Implantação contínua



Desenvolvimento contínuo

Desenvolvimento contínuo é uma frase coletiva que define o procedimento para criação de código de software pronto para ser lançado no mercado. Ele aplica a integração contínua à implantação contínua no DevOps. Ao executar uma técnica de software de desenvolvimento contínuo e estratégias relacionadas, as empresas podem obter uma entrega mais rápida de resultados que serão de melhor qualidade e compreendem a diminuição dos riscos e evitando as barreiras potenciais.

Integração contínua

A integração contínua é uma prática aplicada para evolução de software baseada no procedimento DevOps. Os criadores de aplicativos móveis conectam as alterações de código diariamente ao armazenamento disseminado, onde essas alterações são automaticamente testadas rotineiramente. A integração contínua garante que o código atualizado e verificado recentemente seja aberto de forma consistente e eficiente para desenvolvedores de software. A integração contínua evita pausas caras na criação de software, permitindo e dando acesso a vários desenvolvedores para operar em um código-fonte sem hesitação, em vez de esperar para incorporar diferentes princípios e seções e depois mesclar. Essa abordagem é essencial para as operações de desenvolvimento de software DevOps, que mescla ritmo e habilidade com confiabilidade e proteção.

Testes Contínuos

O teste contínuo de DevOps é um procedimento que permite que os desenvolvedores de software confirmem se o código está funcionando bem e conforme o planejado em condições reais. O teste contínuo pode descobrir falhas, bugs e diferentes resultados e componentes do produto que podem precisar de modificação ou revisão e podem ser forçados a voltar aos estágios anteriores do desenvolvimento de software para melhoria constante.

Monitoramento Contínuo

No DevOps, monitoramento contínuo significa que a equipe de desenvolvimento de software deve ter padrões adequados para monitorar o código e o processo de desenvolvimento durante todo o processo de desenvolvimento. Embora seja sempre melhor se a maior parte do monitoramento for na automação, para que a operação possa reconhecer problemas prontamente, dar feedback e informar a equipe de desenvolvimento a tempo. O feedback contínuo garante maior segurança, confiabilidade do sistema e respostas mais elegantes quando surgem problemas.

Entrega Contínua

É a seguinte medida analítica na lista. Quando o código é testado, modificado e aprovado, ele é lançado na exposição para liberar atualizações sobre o produto ao consumidor para sua sustentabilidade e verificação. Para isso, a entrega contínua tem o processo automático de liberação da forma mais eficiente possível e está a apenas um clique de distância.

Implantação Contínua

A implantação contínua é para o DevOps servido por tempo; pode tornar-se mais adequado do que a entrega contínua. É uma interpretação totalmente automatizada da entrega contínua sem intervenção ou operações manuais. Cada mudança aprovada no código de implantação contínua é entregue aos clientes em um processo de organização consistente. Essa interação elimina o requisito de dias de descarga reservados e acelera o círculo de entrada. Entregas mais modestas e contínuas permitem que os engenheiros obtenham informações do cliente rapidamente e resolvam os problemas com mais agilidade e precisão. O envio ininterrupto é um grande objetivo para um grupo de ferramentas de DevOps, mas é melhor aplicado após o ciclo de DevOps ter sido descoberto. As associações precisam de um clima de teste computadorizado completo e confiável para que uma organização consistente funcione admiravelmente. Começar com a integração contínua de CI e a entrega contínua de CD o ajudará a chegar no caso de você ainda não estar lá.

Benefícios do DevOps

Embora seja tudo menos um tiro encantado, a filosofia DevOps pode lidar com um grande número de pontos problemáticos regulares que abrangem uma associação de TI tradicional. Sua ênfase na cooperação, automação e habilidade pode ter enormes vantagens, incluindo:

Alto retorno sobre o investimento (ROI)

Comercialize rapidamente

Proporcionar maior satisfação do usuário

Eficiência aprimorada

Melhor colaboração

Correção oportuna de problemas



À medida que os grupos cooperam perfeitamente, sustentados pelo ciclo e pela cultura, uma das muitas vantagens da filosofia DevOps incorpora o risco significativamente reduzido de falta de comunicação ou desalinhamento. A correspondência precisa traz eficácia expandida e, eventualmente, excelência do produto. Além disso, práticas hábeis, como coordenação e envio consistentes, combinadas com testes automáticos e entrada padrão, aceleram o ciclo de avanço e garantem que bugs ou problemas diferentes sejam identificados e supervisionados antecipadamente.

De modo geral, não é surpresa que inúmeras associações desse tipo estejam se apressando em adotar essa atitude para receber as recompensas das operações de desenvolvimento de software DevOps. Quando realizado com precisão, um ciclo de ferramentas DevOps traz melhores itens, clientes mais alegres e melhores preocupações primárias.

Em poucas palavras

DevOps é a nova maneira de organizar o trabalho, mesclar equipes e desenvolver uma abordagem mais de formação de equipes para operações de desenvolvimento de produtos. As ferramentas de DevOps também são benéficas e ajudam a organizar e concluir tarefas no prazo, pois consomem menos tempo, fornecem entrega mais rápida e são econômicas.

