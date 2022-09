As plataformas sem código podem ajudar os empreendedores a projetar e implantar rapidamente tudo, desde sites até automação de processos , aplicativos móveis e aplicativos de gerenciamento de projetos. O desenvolvimento de aplicativos já foi limitado a desenvolvedores de software, mas as coisas mudaram drasticamente.

O fato de poder encontrar facilmente ferramentas que permitem a criação de aplicativos sem escrever uma única linha de código indica que estamos, de fato, em meio a uma revolução no banco de dados sem código . A ideia de um desenvolvedor cidadão surgiu com o surgimento de tecnologias de banco de dados sem código. Os dados são cruciais para o sucesso das empresas de hoje. A tomada de decisões críticas torna-se mais desafiadora quando faltam as informações apropriadas. Você pode encontrar as soluções de negócios sem código mais populares neste artigo que podem alterar digitalmente seus processos sem comprometer a qualidade.

O que é nenhuma plataforma de desenvolvimento de código?

É uma ferramenta para criar aplicativos de software sem codificação. É uma alternativa popular e promissora ao desenvolvimento de software tradicional para clientes de empresas não técnicas que desejam projetar seus aplicativos completos.

Aqui estão os benefícios de uma plataforma de desenvolvimento sem código:

Melhor agilidade

Desenvolvimento mais rápido

Reduzir o custo

Produtividade aumentada

Facilmente alterável

Melhorar produtos e serviços

Banco de dados para soluções de negócios

Um banco de dados é um agrupamento planejado de material organizado e muitas vezes mantido eletronicamente em um sistema de computador. As organizações usam bancos de dados para diversas finalidades, incluindo acumular dados de clientes e rastrear vendas, despesas e outros fatos econômicos. Para melhorar a eficiência operacional, as empresas precisam de bancos de dados.

Nas últimas duas décadas, as empresas passaram por uma transição significativa à medida que deixaram de lado notebooks, cadernos de trabalho e armários de arquivo volumosos em favor de uma plataforma de armazenamento eletrônico para integrar e consolidar os dados da empresa. O desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de banco de dados, que são programas de computador usados para criar, monitorar e usar coleções de banco de dados de registros e arquivos conectados logicamente.

5 ferramentas de banco de dados sem código

AppMaster

Um ecossistema de aplicativo personalizado pode ser feito usando apenas o AppMaster, e nenhum conhecimento de codificação é necessário. As soluções de automação sem código são úteis para simplificar tarefas no trabalho ou em casa, organizar dados ou recompensar funcionários. AppMaster é a melhor escolha para ferramentas que não exigem que você escreva nenhum código. Você pode criar aplicativos de alta qualidade para a web e dispositivos móveis sem necessidade de experiência em codificação, graças aos recursos fornecidos por esta plataforma.

Por padrão, o AppMaster agora funciona com qualquer banco de dados compatível com postgress. Isso significa que os aplicativos gerados podem ser conectados ao AWS RDS e AWS Aurora, qualquer instância padrão do PostgreSQL.

Até o final do ano, adicionaremos suporte para Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL e SQLite, para que o AppMaster possa trabalhar com os 6 principais bancos de dados relacionais mais populares do mundo até o final do ano . Para gerenciar a estrutura do banco de dados criar placas de conexão de campo, basta usar o editor de datas do modelo que está embutido no AppMaster Studio; e tudo pode ser alterado em tempo real, e a plataforma gerará automaticamente scripts para migrar seus dados para alterar os formatos e, em geral, tudo isso é feito completamente sem escrever nenhum código usando a GUI a qualquer momento.

Ferramenta de banco de dados Zapier

A ferramenta de banco de dados Zapier integra aplicativos (como Mail ou Slack) para que os dados possam ser enviados de forma rápida e simples entre eles. Com o Zapier, as possibilidades são praticamente infinitas. Por exemplo, você pode criar procedimentos automatizados que fazem interface com dois ou mais aplicativos, reduzindo o trabalho manual que você precisa fazer. O Zapier transfere dados entre programas.

Você também pode receber alertas importantes de vários aplicativos em uma única plataforma para garantir que não perca nada. Ele também pode criar procedimentos automatizados usando uma variedade de modelos. A ferramenta de banco de dados Zappier é a melhor para cada empresa de nível que deseja vincular seus equipamentos e automatizar tarefas trabalhosas.

Ferramenta de banco de dados de bolhas

Bubble, como uma solução sem código, simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos, dividindo-o em quatro etapas principais. O Bubble facilita a criação de aplicativos baseados na web. Como a ferramenta de desenvolvimento de aplicativos é altamente flexível, você pode construir e criar aplicativos sem usar a linguagem de programação. O mercado tem temas e plug-ins para ajudá-lo a dar vida ao seu aplicativo, e a plataforma de arrastar e soltar é fácil de usar e intuitiva. O Bubble é ideal para desenvolvedores de aplicativos e artistas digitais que buscam uma solução simples para criar aplicativos online.

Ferramenta de banco de dados Airtable

Airtable é uma plataforma sem código para criar aplicativos de gerenciamento de projetos. Ele permite projetar bancos de dados relacionais que incentivam a cooperação. Pode-se importar material de arquivos ou outros programas. Os usuários podem transmitir e receber lembretes, compartilhar informações, atribuir tarefas e assim por diante. O Airtable combina planilhas e bancos de dados em um único software. Os gerentes podem salvar os dados do projeto em uma planilha oferecida pelo Airtable. O Airtable é melhor para empresas que buscam um local centralizado para gerenciar o trabalho e coletar estatísticas.

Ferramenta de banco de dados Webflow

Sem conhecer nenhum código, qualquer pessoa pode criar sites e bancos de dados exclusivos com o Webflow. O Webflow é uma plataforma sem código que simplifica a inclusão de animações e lojas online. Mais de 3,5 milhões de profissionais e organizações Crie, colabore e produza sites bonitos facilmente com o Webflow. Em um ambiente totalmente visual.

O Webflow fornece as ferramentas necessárias para construir qualquer projetor e criar uma interface entre o software, seja você um designer solitário, uma agência ou uma equipe. O Webflow é melhor para web designers que não querem trabalhar com codificação, mas precisam de uma plataforma para construir e personalizar sites rapidamente.

Ferramenta de banco de dados Monday.com

Monday.com é um construtor sem código ideal para grupos de todos os tamanhos como um sistema de operações de trabalho. As pessoas podem desenvolver rotinas de execução em segundo plano usando seu construtor de automação. Os recursos personalizáveis do Monday.com aumentam a produtividade da equipe e permitem que todos sejam desenvolvedores sem código em seu caminho. Os usuários podem construir qualquer coisa, desde aplicativos para colaboração em tempo real, ferramentas para retrospectiva e quadros brancos digitais. O Monday.com é melhor para empresas que buscam uma solução versátil de gerenciamento de projetos que possa atender a uma variedade de propósitos e requisitos adicionais.

Planilhas Google

O Planilhas Google facilita a colaboração das equipes, ou você está organizando um evento ou discutindo os números de receita mais recentes. Os recursos de IA permitem que os usuários acessem os insights necessários para tomar decisões de negócios informadas. Seu design permite que você trabalhe com qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode começar a visualizar seus dados com tabelas e gráficos depois que eles estiverem em sua Planilha Google. A planilha do Google é melhor para entrada de dados.

O que é um banco de dados sem código?

Os sistemas de desenvolvimento sem código de banco de dados permitem que você trabalhe e mantenha bancos de dados sem codificação. Esses sistemas fornecem aos usuários ferramentas para organizar e otimizar recursos de dados para gerenciamento de dados flexível e eficiente. A codificação é desnecessária para construir um ecossistema de aplicativos distinto apenas com o AppMaster. AppMaster é uma plataforma de dados sem código que permite criar aplicativos móveis e web. Projete com facilidade e rapidez processos de negócios de qualquer complexidade.

Podemos usar a ferramenta de banco de dados nas seguintes áreas:

Base de conhecimento de negócios

Programas baseados na web

Comunicando

Fluxo de trabalho baseado em aprovações

Simplifique os procedimentos

Gerando aplicativos móveis

O Excel é uma ferramenta sem código?

O Microsoft Excel chegou perto de "criar sem código", e sua incrível flexibilidade e diversidade em todos os casos de uso o tornaram um concorrente para a primeira plataforma comercial sem código. VBA (Visual Basic for Applications) é a linguagem de programação usada pelo Excel e outros aplicativos do Office.

Qual é a melhor ferramenta sem código?

Várias opções variam desde o desenvolvimento de um site até o desenvolvimento de aplicativos exclusivos. As soluções de automação sem código podem automatizar o trabalho ou tarefas domésticas, gerenciar dados ou ser recompensadas. A melhor ferramenta sem código é o AppMaster. Ele fornece todas as ferramentas necessárias para desenvolver ótimos aplicativos da Web e móveis sem escrever uma única linha de código.

Palavras finais

O fato final é que várias ferramentas sem código são empregadas no negócio. Sem código, sem dúvida altera os negócios e como as pessoas veem seus empregos, inovação e vida. Para tirar o máximo proveito dessas ferramentas, considere melhorar seu fluxo de trabalho examinando esta lista de opções sem código.

Para muitos usuários corporativos, a barreira da codificação foi eliminada pelo surgimento de tecnologias sem código. Além do aumento da produtividade, essas tecnologias permitem que os engenheiros de software se concentrem em tarefas mais difíceis, em vez de atender aos requisitos da equipe que não é de TI.

As plataformas sem código podem permitir que os proprietários de empresas criem sites, automação de processos e aplicativos rapidamente. O desenvolvimento de baixo código é outra estratégia híbrida intrigante. A importância dessas plataformas dentro do setor de negócios impactou consideravelmente a forma como a TI interage com outros departamentos. AppMaster é uma plataforma sem código que produz o código-fonte, produzindo mais do que apenas nenhum código, dando-lhe a sua singularidade. Se o usuário assim desejar, ele sempre pode pegar seu código-fonte, para que não precise se preocupar em ficar restrito à plataforma.