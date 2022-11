Zapotrzebowanie na programistów rośnie z dnia na dzień, a kolejne wakaty pojawiają się zarówno w małych firmach, jak i u gigantów IT. Jak wiadomo, jeśli jest duży popyt, to powinna być i podaż. Aby zamknąć problem braku specjalistów IT, organizacje edukacyjne stworzyły intensywne programy Bootcamp, które szkolą programistów w dość krótkim czasie.

Czym jest No Code Bootcamp?

No-code Bootcamp to programowanie bez pisania kodu. Kod jest tym, co składa się na produkt cyfrowy. Nauka tworzenia aplikacji No-code to metodologia, która umożliwia użytkownikom nietechnicznym i programistom budowanie aplikacji poprzez modelowanie wizualne. Korzystanie z no-code pozwala na ukończenie aplikacji szybciej niż w przypadku standardowych metod kodowania, a wymóg standaryzacji procesów i projektowania oprogramowania na zamówienie może spełnić. W rezultacie organizacje mogą się rozwijać, zwiększać satysfakcję pracowników i klientów oraz szybko dostosowywać działania firmy do zmian rynkowych.

Czy kiedykolwiek chciałbyś nauczyć się pisać kod? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, sugerujemy rozważenie innych dróg rozwoju, na przykład no-code, ponieważ ta ścieżka jest znacznie łatwiejsza i szybsza. No-code, mówiąc najprościej, to wizualny interfejs, który łączy platformę do budowania kodu i użytkowników, umożliwiając im projektowanie i zmienianie interfejsu oprogramowania bez zmiany kodu.

Obecnie platformy no-code odsuwają tradycyjne metody rozwoju na dalszy plan. Zgodnie z badaniami Terrasoft "No-code Market Status and Prospects", te nowe technologie pomagają w tworzeniu elastycznych rozwiązań na zamówienie, jednocześnie skracając czas wprowadzania na rynek nawet dziesięciokrotnie lub więcej. Bezsprzecznie, technologie bezkodowe często wymagają nauki kodu lub przynajmniej rozumowania dedukcyjnego, które jest nieodłączną częścią kodowania.

Na przykład, znana platforma build-no-code, taka jak Roblox, wyśmiewana z powodu fascynacji dzieci, pokazuje użytkownikom, jak używać narzędzi do budowania całego wszechświata. Jeszcze lepiej jest, gdy dzieci budują na narzędziach, które te gry dostarczają i są zmotywowane do tworzenia swoich narzędzi. Dzieci mogą teraz nauczyć się, jak budować swoje aplikacje i moduły dla tych platform bez kodu, dzięki pojawieniu się licznych samouczków i forów internetowych.

Oto kilka powodów, dla których powinieneś wybrać kurs no-code

Grupa badawcza Gartner przewiduje, że do 2022 roku zapotrzebowanie na kursy tworzenia aplikacji no-code będzie pięciokrotnie większe niż w sektorze IT. Bez pomocy personelu IT, każdy, kto nie ma doświadczenia w kodowaniu, może z łatwością tworzyć nowe aplikacje za pomocą platform do budowania no-code. Użytkownicy biznesowi uczą się nowej wiedzy i umiejętności, oprócz zdolności do automatyzacji i dostosowywania przepływów pracy do swoich unikalnych wymagań. No-code wymaga niewielkich lub żadnych umiejętności uczenia się, co zmniejsza brak ekspertów IT, którego doświadcza wiele firm bez dodawania kolejnych koderów. Użytkownicy biznesowi mogą tworzyć aplikacje na platformach no-code bez pomocy ekspertów IT, co odciąża organizacje IT i oszczędza kosztowne zasoby. W miarę jak firmy przechodzą zmiany technologiczne, stają się bardziej skoncentrowane na oprogramowaniu. Dzisiejsze IT, jak i liderzy biznesu są świadomi, że całkowite porzucenie tradycyjnego kodowania przyniesie szybsze i bardziej owocne rezultaty. Bogate narzędzia do edycji wizualnej, ekosystem wstępnie napisanego kodu źródłowego, układy formularzy, interfejsy budowania i inne umożliwiają szybkie wdrażanie aplikacji przez zespoły nie programujące. Zmusiły one organizacje do szybkiej ponownej oceny swoich planów IT ze względu na epidemię, środki bezpieczeństwa, okoliczności pracy zdalnej i ich wpływ. Minęła dekada, odkąd wiele firm rozpoczęło transformację cyfrową. Firmy od początku digitalizowały swoje systemy i procesy lub wprowadzały do nich zmiany w ostatniej chwili w reakcji na ogromne trudności naszych czasów, aby przetrwać i służyć swoim pracownikom i klientom. Platformy no-code dają firmom niezbędne narzędzia do ciągłego rozwoju i szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Funkcje no-code:

Dlaczego no-code Rozwijanie aplikacji wykorzystujących narzędzia graficzne i modele jest szybsze niż pisanie i uczenie się kodu od podstaw. No-code zawiera wbudowane narzędzia i narzędzia do nauki wizualnej, które umożliwiają przedstawienie dowolnych danych w sposób, który będzie jasny dla każdego komercyjnego programisty lub użytkownika.

Najlepsze rozwiązania no-code dają użytkownikom dostęp do wstępnie zbudowanych modułów i komponentów, usuwając potrzebę budowania aplikacji od podstaw. Niektóre platformy no-code, na przykład, oferują komponenty do zarządzania danymi lub do programów użytkownika, takich jak kursy strategii usług lub zarządzania procesami marketingowymi.

Każda testowana platforma no-code oferowała interfejs użytkownika typu drag-and-drop. Jest to jedna z najbardziej znaczących i korzystnych strategii usprawniających tworzenie aplikacji no-code. Aplikacja ta będzie pomocna przy tworzeniu aplikacji zarówno dla programistów, jak i nieprogramistów.

Wykorzystanie komponentów i usług dla aplikacji, które zostały już skonfigurowane, jest jednym z kluczowych elementów rozwoju no-code. Możemy ponownie wykorzystać te moduły do szybszego budowania nowych rozwiązań, ponieważ posiadają one podstawową funkcjonalność, która jest współdzielona przez kilka aplikacji. Aby szybciej budować niezbędne aplikacje, platforma no-code musi umożliwiać użytkownikom ponowne wykorzystanie istniejących wcześniej lub nowo utworzonych modułów, wtyczek i pełnych aplikacji.

Zalety no-code:

Technologie no-code mogą obniżyć wydatki na rozwój nawet o 80%. Tworzenie aplikacji bez kodu wymaga mniejszej wiedzy z zakresu kodowania niż tworzenie aplikacji w sposób konwencjonalny. Dzięki tej strategii można rozwiązać problem niedoboru specjalistów IT w wielu firmach bez konieczności zatrudniania nowych pracowników.

Narzędzia do projektowania graficznego pozwalają firmom na łatwe i szybkie projektowanie oprogramowania, które szybko reaguje na zmieniające się warunki rynkowe i wymagania klientów.

Przyszłość jest z no-code. Firmy, które korzystają z nowych technologii są teraz w lepszej sytuacji. Platformy no-code są kluczowym narzędziem do ciągłego rozwoju, zwiększania swojej obecności na rynku oraz opracowywania nowatorskich metod angażowania pracowników i klientów.

Wady no-code:

Istnieje przekonanie, że ponieważ klienci nie mają całkowitego dostępu do instrumentów i kodowania no-code, platformy no-code mają ograniczoną elastyczność i skalowalność. Z tego powodu możesz nie być w stanie zapobiec niektórym zagrożeniom bezpieczeństwa. Dodatkowo może to spowodować lukę bezpieczeństwa w systemie, która wpływa zarówno na system, jak i aplikacje, które z niego korzystają.

Duże firmy powinny być ostrożne przy wyborze platformy no-code, aby zapobiec takim problemom. Użycie bezpiecznego rozwiązania zapewnia bezpieczeństwo platformy no-code i pozwala na pełne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.

Jak mogę nauczyć się bezkodowania?

Przy tworzeniu nowych produktów cyfrowych, kodowanie zawsze było normą. Chcesz zbudować stronę internetową? Naucz się JavaScript, CSS i HTML. Trend przesuwa się w kierunku no-code, czyli wizualnej metody tworzenia aplikacji, która nie wymaga wiedzy technicznej. Jednak obecnie do budowy produktów używa się wielu różnych narzędzi no-code. Będziesz musiał uzyskać nazwę domeny i hosting, zaprojektować stronę docelową, być może użyć API, ustanowić bramkę płatności, monitorować aktywność użytkowników i prawdopodobnie wiele więcej.

Na "no-code stack" składają się wszystkie te technologie, które choć są mniej kosztowne i czasochłonne niż tradycyjne kodowanie, niekoniecznie są bułką z masłem. Kursy no-code mogą pomóc w tej sytuacji, instruując aspirujących przedsiębiorców, jak tworzyć towary i usługi no-code. Oto 7 możliwości wymienionych w żadnej konkretnej kolejności.

No Code MBA

W No Code MBA jest ponad 100 lekcji, w tym:

Tworzenie strony Webflow upvote podobnej do Product Hunt

Tworzenie serwisu pracy Webflow podobnego do Indeed

Glide tworzy dopasowany serwis randkowy podobny do Tindera.

Istnieje wiele wywiadów z dobrze prosperujących no-code właścicieli firm, jak również. 6-Week MVP Bootcamp z No Code MBA rozpocznie się wkrótce i obejmuje cotygodniowe zajęcia na żywo, Product scoping, projektowanie modelu biznesowego, uruchomienie MVP i wiele innych.

No Code HQ

No Code HQ to narzędzie do odkrywania, jak stworzyć stronę internetową lub aplikację Bootcamp bez znajomości kodu.

Jest to forum dla programistów no-code, gdzie mogą pokazać swoje najnowsze prace, wymieniać informacje i spostrzeżenia, a także wchodzić w interakcje i edukować się nawzajem. Otrzymasz przewodniki, szablony i narzędzia, aby rozpocząć swój projekt bez kodu.

Nucode

Ponad 5 000 programistów i specjalistów od no-code jest członkami tej społeczności. Przekazują oni wiedzę, wymieniają się historiami i demonstrują rozwój produktów bez kodu.

Twórcy No-Code

Specjaliści od no-code mogą angażować się, wymieniać pomysły i współpracować na tym forum z innymi członkami społeczności no-code i twórcami. Często udostępniają oni aktualizacje społeczności z wiadomościami dotyczącymi zasobów i spotkań związanych z no-code.

LinkedIn Education

Będąc wielkim fanem LinkedIn Learning, byłem podekscytowany, gdy znalazłem nowy kurs dotyczący tworzenia strony internetowej bez kodu. W tym zwięzłym, 1,5-godzinnym kursie dowiesz się o strategii strony, grafice, kolorach, czcionkach, wyborze systemu i nie tylko. Ten kurs będzie pomocny w zrozumieniu, która platforma najlepiej spełnia twoje potrzeby, biorąc pod uwagę szeroki zakres platform budowania witryn dostępnych, takich jak Wix, WordPress, Squarespace, Weebly i wiele innych.

Jaki jest najlepszy darmowy program Bootcamp?

Programy w Bootcampach kodowania mają długość od kilku tygodni do kilku miesięcy i uczą cię podstawowych koncepcji i umiejętności programowania wymaganych do kariery w technologii. Dzięki projektom w świecie rzeczywistym, praktycznym instrukcjom i różnorodności języków programowania, te darmowe kursy kodowania obejmują ogromną ilość materiału i wymagają znacznej ilości pracy.

App Academy Open

App Academy zapewnia darmową szkołę programowania online poprzez swój program App Academy Open. Pełny program nauczania App Academy full-stack development jest dostępny dla studentów poprzez ten program online. Regimented i instruktorska edukacja, która pochodzi z opcji premium, mimo to nie jest szczególnie lubiana przez uczniów. Jeśli chodzi o bootcampy programistyczne dla rozwoju sieci, App Academy jest wśród najlepszych.

Wprowadzenie do kursów Flatiron School

Słynny bootcamp kodowania Flatiron School jest. Uczniowie mogą zapisać się na kursy programowania online lub osobiście w lokalizacjach w Londynie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Bootcamp oferuje kursy z zakresu programowania internetowego, cyberbezpieczeństwa, informatyki, projektowania graficznego i innych tematów.

FreeCodeCamp

Ta internetowa darmowa szkoła kodowania oferuje poświadczenia kodowania front-end i full-stack web development. Ten kurs szkoleniowy online ma program nauczania JS o długości 1 600 godzin i jest samodzielny. Demografia freeCodeCamp jest wyjątkowa. Jest to doskonałe miejsce do uzyskania bezpłatnego szkolenia z kodowania dla dorosłych, ponieważ około 80% jego społeczności programistów jest powyżej 25.

Co możemy zbudować za pomocą no-code?

Korzystając z technologii no-code, można rozwijać aplikacje klasy korporacyjnej no-code, modernizować starsze systemy, rozwijać nowe procesy, szybko zmieniać rozwiązania, aby sprostać wymaganiom rynku lub branży w danym kraju itp.

Zalecamy uczęszczanie na No-code Bootcamp, kursy online lub renomowany uniwersytet, aby otrzymać oficjalne szkolenie z kodowania, które pomoże Ci zrozumieć informatykę znacznie lepiej. Pracując nad trudnymi zagadnieniami w różnych aplikacjach informatycznych, rozwiniesz swoje niezależne umiejętności bez kodowania. Jeśli wybierzesz Bootcamp, upewnij się, że nauczysz się książek o kodowaniu, aby się do niego przygotować. Dodatkowo radzimy uczyć się kodu w większej ilości kursów na stronach takich jak Coursera, które skupiają się na informatyce, bazach danych, strumieniach itp. Massive Open Online Courses, lub MOOCs, są bardzo lubiane na Udacity lub Coursera. Niektóre uczelnie mają partnerstwa z tymi no-code Bootcamp.

Wnioski

Droga do zostania deweloperem jest otwarta. Każda osoba ma unikalne zdolności i talenty, a także swoją wizję ścieżki do zostania programistą. Liczy się typ programisty, którym chcesz być. Czy chcesz mieć dostęp do front-endu? Wymaga to przesunięcia akcentu z koncepcji tworzenia aplikacji wyższego rzędu na narzędzia i technologie internetowe. Droga do zostania inżynierem oprogramowania jest długa. Edukacja nie kończy się na college'u czy obozie treningowym.

Jednak zespół AppMaster jest przekonany, że no-code wydaje się być drogą przyszłości dla rozwoju online. Jeśli Twoim celem jest nauka kodu od podstaw, AppMaster przygotował dla Ciebie ciekawy kurs, z którym zbudujesz swoją pierwszą aplikację.