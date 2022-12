No-code builders to potężne narzędzia, które pozwalają tworzyć pełnoprawne aplikacje i produkty cyfrowe bez pisania kodu. Nic dziwnego, że przyciągają tak wiele uwagi i wywołują nieustanne kontrowersje.

Lubimy być na bieżąco i śledzić rynek, badając platformy no-code i ich możliwości. Dlatego przygotowaliśmy recenzję popularnego narzędzia no-code Bubble i porównaliśmy je z AppMaster.io.

Bubble przegląd

Bubble to platforma no-code, która pozwala na budowanie aplikacji internetowych. Dzięki Bubble można budować logikę aplikacji, tworzyć projekty interfejsów, pracować z wbudowanymi bazami danych i integrować gotowe produkty z usługami firm trzecich.

Narzędzie hostuje aplikacje na własnym serwerze i udostępnia je z dowolnego miejsca.

Jak podają twórcy platformy, Bubble to oparty na JSON deklaratywny język programowania do budowania aplikacji internetowych. Narzędzie obsługuje zewnętrzny JavaScript oraz wewnętrzne komponenty serwera, dzięki czemu użytkownik może pracować z logiką biznesową i wyglądem aplikacji.

Po zarejestrowaniu się na platformie, użytkownik uzyskuje dostęp do edytora aplikacji. Edytor Bubble zbudowany jest wokół siedmiu zakładek, w których odbywa się cała praca. W ramach jednego projektu możesz rozwijać jedną aplikację.

Przegląd AppMaster.io

AppMaster.io to platforma no-code, której główną zaletą jest automatyczne generowanie kodu z prędkością pisania 22 000 linii kodu na sekundę.

Na AppMaster.io możesz budować aplikacje serwerowe, natywne mobilne i webowe. Jest to kluczowa różnica między AppMaster.io a Bubble, która pozwala jedynie na tworzenie aplikacji internetowych.

Funkcjonalność platformy obejmuje wszystkie etapy tworzenia: od tworzenia bazy danych, poprzez publikację, aż po produkcję i monitorowanie działania aplikacji po ich opublikowaniu.

W przeciwieństwie do Bubble, w AppMaster.io projekt reprezentuje połączenie bazy danych, logiki biznesowej i edytorów aplikacji, zapewniając dostęp do publikowania i monitorowania. W ramach tego samego projektu można rozwijać kilka różnych aplikacji.

Platforma generuje backend w języku Go i tworzy bazy danych działające na PostgreSQL. Dzięki AppMaster.io można budować procesy biznesowe za pomocą intuicyjnego edytora drag & drop oraz eksportować kod źródłowy do dalszej pracy.

Główne różnice między platformami

Przeanalizujmy platformy bardziej szczegółowo, biorąc pod uwagę główne cechy narzędzi: praca z bazami danych i logiką aplikacji, integracja z usługami firm trzecich, tworzenie i publikowanie aplikacji, plany abonamentowe.

Praca z bazami danych

Bubble

Bubble wykorzystuje wbudowaną bazę danych. Jest ona mniej wydajna niż bazy danych SQL firm trzecich, ale pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.

Baza danych w Bubble działa w oparciu o typy danych, które są odpowiednikiem tabel. Dla każdego typu danych można dodać pola niestandardowe. Aby dodać pole, należy wpisać jego nazwę i określić typ danych.

W menu bocznym na panelu sterowania znajduje się zakładka Data do pracy z danymi. Wszystko, czego potrzebujesz do pracy z danymi, znajduje się tutaj. Możesz tworzyć nowe rekordy, pracować z polami, ustawiać reguły dla każdego typu, przesyłać pliki.

Po utworzeniu wymaganych typów danych, wszystkie można znaleźć w zakładce App Data, gdzie są przedstawione w formie tabel. Można tam również tworzyć nowe wpisy.

JednocześnieBubble nie korzysta ze standardowych relacji w bazie danych. Są one konfigurowane poprzez typy.

AppMaster.io

W AppMaster.io bazy danych prezentowane są w nieco inny sposób. Platforma posiada Data Models Designer, gdzie można zbudować schemat bazy danych, tworzyć modele danych, budować relacje między nimi oraz dodawać pola.

Krytyczną różnicą pomiędzy bazą danych w AppMaster.io jest wizualny projektant baz danych, gdzie schematy budowane są z bloków z własnym zestawem pól. Dzięki temu proces jest wygodniejszy i bardziej zrozumiały, tworząc wieloletnią zaletę: wszystkie tabele bazy danych i ich relacje są natychmiast widoczne. Bloki można dowolnie przemieszczać po obszarze roboczym i układać w pożądanej kolejności. Aby połączyć ze sobą modele, należy rozciągnąć strzałkę z jednego bloku do drugiego.

Podczas dodawania nowego modelu automatycznie tworzone są pola serwisowe: ID, data utworzenia, data modyfikacji, data usunięcia. Można również dodać pola niestandardowe do każdego modelu. Podczas tworzenia nowego pola należy podać jego nazwę oraz określić typ. Opcjonalnie można dodać opis.

AppMaster.io wykorzystuje standardowe typy relacyjnych baz danych: one-to-one, one-to-many, many-to-many.

Baza danych w AppMaster.io jest zasilana przez PostgreSQL, elastyczny i solidny DBMS o wysokiej wydajności, który może tworzyć, przechowywać i pobierać złożone struktury danych.

Praca z logiką aplikacji

Bubble

Aby pracować z logiką aplikacji,Bubble posiada sekcję Workflow. Aby rozpocząć proces, należy wybrać zdarzenie, które w schemacie oznaczane jest słowem kluczowym When (na przykład "Gdy użytkownik jest zalogowany"). Następnie należy dodać akcję dla tego zdarzenia. Liczba akcji może być nieograniczona.

Wszystkie akcje są podzielone na grupy, w tym akcje związane z kontem, e-mailem, płatnościami, niestandardowymi zdarzeniami (API) itp.

Każda akcja ma swój własny zestaw parametrów, które można skonfigurować w osobnym oknie. Przepływ akcji w Bubble jest prosty, z wyraźną sekwencją.

AppMaster.io

W edytorze AppMaster.io BP ścieżkę wykonania procesu można ukierunkować bardziej kompleksowo za pomocą dodatkowych parametrów i rozgałęzień.

Schemat procesu biznesowego budowany jest z bloków odpowiedzialnych za określoną funkcjonalność. Już teraz na platformie znajduje się ponad 1000 bloków realizujących pojedyncze operacje oraz pełnoprawne procesy biznesowe.

Aby wyznaczyć kierunek procesu, można połączyć bloki za pomocą konektorów.

Domyślnie w każdym BP tworzone są bloki Start & End. Każdy blok posiada dwa rodzaje konektorów:

flow_connection - złącze przepływu wykonania, opisuje kolejkę bloku;

var_connection - variable connector, opisuje, którą zmienną skąd wziąć.

Korzystając z AppMaster.io, możesz budować logikę o dowolnej złożoności i tworzyć wszystko, od chatbotów po niestandardowe usługi korporacyjne.

Projektowanie

Bubble

Bubble działa w oparciu o technologię drag & drop. Zakładka Design w lewym panelu zawiera wszystkie elementy, które możesz przeciągnąć na stronę aplikacji. Po kliknięciu na element pojawia się okno ustawień dla tego elementu, w którym możesz skonfigurować ustawienia wyświetlania i inne parametry. Położenie komponentów ustawia się ręcznie lub poprzez współrzędne.

Podczas pracy z Bubble, nacisk położony jest na projektowanie, a nie na pracę z bazami danych czy logiką biznesową aplikacji.

Na platformie dostępna jest obszerna biblioteka gotowych szablonów projektowych o różnej tematyce. Można wybrać odpowiedni szablon i przyspieszyć rozwój dostosowując tylko niektóre elementy.

AppMaster.io

AppMaster.io również wykorzystuje technologię drag & drop. Platforma posiada osobny edytor dla aplikacji mobilnych i webowych. Jeśli porównamy edytor aplikacji webowych, to składa się on z kilku obszarów roboczych:

blok Main Menu, gdzie umieszcza się nowe strony, które będą tworzyć pasek nawigacyjny;

blok Application Components, w którym umieszcza się ukryte elementy, aby wywołać je z dowolnej części aplikacji - mogą to być okna modalne lub zagnieżdżone strony;

centralną strefę obszaru roboczego, przeznaczoną na zawartość i komponenty strony.

W porównaniu z Bubble, nacisk projektanta stron internetowych w AppMaster.io jest położony na pracę z bazami danych i budowanie złożonej logiki biznesowej. Możesz łatwo zintegrować backend AppMaster.io z dowolnym niestandardowym frontendem, aby stworzyć unikalny projekt aplikacji.

Podczas pisania tego artykułu zespół AppMaster.io ulepsza projektanta aplikacji internetowych i rozszerza jego funkcjonalność.

Projektant aplikacji internetowych jest przeznaczony do tworzenia paneli administracyjnych i aplikacji internetowych Single Page Web Applications (SPA), takich jak portale klientów. W przypadku paneli administracyjnych AppMaster.io automatycznie generuje strony aplikacji zgodnie z bazą danych i aktualizuje listę za każdym razem, gdy schemat bazy danych się zmienia.

Integracje i API

Bubble

Możesz podłączyć setki usług innych firm do aplikacji Bubble. W sekcji Plugins platformy można znaleźć popularne usługi i niestandardowe rozwiązania. Wtyczki są dostępne do darmowej i płatnej instalacji.

Bubble Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć wtyczki i dodawać je do biblioteki, co znacznie rozszerza funkcjonalność narzędzia. Wsparcie techniczne takich wtyczek pozostaje niewielkim problemem, ponieważ deweloper (użytkownik platformy) może już nie być aktywny na platformie i jest niedostępny, aby udzielić jakiejkolwiek pomocy.

Bubble współpracuje z zewnętrznym API i pozwala na podłączenie różnych usług. Do współpracy z API służy plugin API Connector. Moduł umożliwia użytkownikom Bubble łączenie się z dowolnym API za pomocą zewnętrznych żądań.

AppMaster.io

Do AppMaster.io można dodać dodatkową funkcjonalność za pomocą modułów. Biblioteka wtyczek jest stale aktualizowana. Każdy moduł można zainstalować jednym kliknięciem za darmo. Zaletą jest to, że wszystkie moduły w katalogu są utrzymywane przez programistów AppMaster.io i są aktualizowane w odpowiednim czasie.

AppMaster.io zapewnia wbudowany edytor zewnętrznych żądań API, za pomocą którego można rozszerzyć projekty, łatwo łącząc różne usługi stron trzecich z otwartym API.

Platforma implementuje również pracę z punktami końcowymi. Wszystkie punkty końcowe są podzielone na foldery w zależności od danych, z którymi pracują.

AppMaster.io pozwala również na tworzenie kilku typów endpointów API:

API - dla dostępu do backendu z interfejsu webowego i systemów firm trzecich;

webhooks - do odbierania powiadomień z systemów firm trzecich;

gniazda internetowe.

Dla każdego typu można wybrać proces biznesowy z niezbędnymi danymi i skonfigurować middleware.

Wdrożenie

Bubble

Bubble działa jako dostawca hostingu. Wszystkie aplikacje stworzone na platformie są hostowane na tym samym serwerze.

Z płatnym planem, użytkownicy mogą korzystać z własnej domeny. Ponadto, z płatną subskrypcją, możesz zwiększyć moc serwera, kupując jednostki pojemności.

AppMaster.io

AppMaster.io oferuje wiele opcji publikowania - możesz użyć AppMaster Cloud, dowolnej chmury innej firmy lub osobistego serwera. Aplikacje mobilne mogą być publikowane bezpośrednio w Apple Store i Google Play. Co więcej, możesz utworzyć wiele planów wdrażania dla rozwoju, przedprodukcji i produkcji. Dostępność planów wdrożeniowych różni się w zależności od planu subskrypcji. Możesz również wyeksportować kod źródłowy, jeśli przestaniesz korzystać z platformy.

Łatwość użycia

Bubble

Bubble nie jest najłatwiejszym narzędziem no-code ze względu na różnorodność dostępnych funkcji. Sekcje Workflow i Data mogą wymagać więcej uwagi i czasu, aby zrozumieć, jak działają.

W przypadku projektu wszystko jest bardziej proste. Konstruktor drag & drop drastycznie upraszcza rozwój interfejsu aplikacji. Dodawanie komponentów jest łatwe i wygodne za pomocą przeciągania i upuszczania. Jednak każdy element ma swój własny zestaw ustawień, co może powodować pytania dla niedoświadczonego użytkownika.

Bubble zapewnia bezpłatne zasoby: crash course, tutoriale wideo, szczegółową dokumentację.

AppMaster.io

AppMaster.io to platforma no-code na poziomie profesjonalnym, której opanowanie zajmie więcej czasu. Złożoność AppMaster.io jest wyjaśniona przez funkcjonalną różnorodność i wyższy poziom gotowego produktu. Narzędzie oferuje wiele funkcji, pozwalając kontrolować rozwój na każdym kroku.

Edytor procesów biznesowych jest jednym z tych komponentów, z którymi użytkownicy uczą się pracować najdłużej.

Dla zwykłego użytkownika, który nie jest zaznajomiony z programowaniem, proces pracy z AppMaster.io będzie wydawał się skomplikowany. Użytkownik obeznany z technologią zajmie znacznie mniej czasu, aby rozpocząć pracę.

AppMaster.io zapewnia również bezpłatne zasoby, w tym szczegółową dokumentację dla każdej sekcji, samouczki wideo, crash course. Możesz również dołączyć do społeczności deweloperów i użytkowników platformy, aby dzielić się doświadczeniami.

Co można zbudować?

Bubble

Ze strony Showcase na stronie Bubble staje się jasne, że platforma pozwala budować różne aplikacje: rynki online, platformy edukacyjne, aplikacje do rezerwacji i dostaw, wewnętrzne systemy zarządzania. Zazwyczaj ludzie wykorzystują narzędzie do tworzenia prostych rozwiązań do szerokiego zastosowania.

Narzędzie jest aktywnie wykorzystywane przez projekty startupowe, freelancerów i doświadczonych deweloperów, którzy używają Bubble do przyspieszenia i optymalizacji rozwoju aplikacji.

AppMaster.io

AppMaster.io jest przeznaczony dla użytkowników biznesowych i złożonych rozwiązań technicznych, które wymagają bardziej wydajnych zasobów. Duże przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystują platformę do wdrażania niestandardowych rozwiązań w celu automatyzacji i optymalizacji przepływów pracy.

Platforma jest również odpowiednia dla studiów rozwoju no-code, freelancerów, startupów i osób, które pasjonują się programowaniem.

Na platformie możesz budować dowolne rozwiązania: chatboty, blockchain, systemy CRM, aplikacje natywne w dowolnym obszarze, a nawet systemy optymalizacji produkcji na podstawie zgłoszeń klientów. W sekcji Success Stories można znaleźć przykłady tworzenia złożonych systemów dla przedsiębiorstw na AppMaster.io. Wśród nich są systemy do automatyzacji produkcji i przetwarzania dokumentów.

Cena

Bubble

W serwisie Bubble dostępne są cztery plany subskrypcyjne . Pierwszy z nich zapewnia bezpłatny dostęp do platformy, ale z ograniczeniami funkcjonalnymi. Na przykład nie jest tu dostępne API i niestandardowa domena do publikowania aplikacji.

Ceny subskrypcji zaczynają się od 29$ do 529$ miesięcznie. Każdy plan ma szerszy zakres funkcji, do których masz dostęp.

AppMaster.io

AppMaster.io oferuje cztery plany subskrypcji. Nie ma darmowego programu, ale pakiet startowy kosztuje 5 USD / miesiąc. W porównaniu do darmowego planu Bubble, w którym dostępnych jest tylko 50 rekordów bazy danych, AppMaster.io oferuje 10 000 rekordów za jedyne 5 dolarów. Daje ci to znacznie więcej funkcji za stosunkowo niską cenę. Możesz rozszerzyć wybrany plan, dodając różne opcje bez zmiany pakietu.

Istnieje plan przedsiębiorstwa, w którym możesz zażądać niestandardowej ceny w zależności od funkcjonalności dostarczonej w pakiecie.

Zanim zapiszesz się na jeden z planów, możesz przetestować i poznać platformę - darmowy okres próbny trwający 14 dni jest zapewniony po rejestracji na platformie. Podczas okresu próbnego otrzymujesz dostęp do większości funkcjonalności. Możesz również wziąć udział w beta testach i podzielić się swoją opinią.

Podsumowanie

W Bubble, większą uwagę zwraca się na wizualną część aplikacji. W AppMaster.io nacisk położony jest na funkcjonalność - jest tu rozbudowany edytor BP, wbudowany edytor żądań API, możliwość pracy z punktami końcowymi oraz biblioteka modułów.

AppMaster.io zapewnia większą elastyczność w pracy z danymi i logiką aplikacji poprzez pracę z blokami i intuicyjną reprezentację wizualną. Bubble oferuje możliwość pracy z danymi i budowania prostej logiki na mniejszą skalę.

Bubble pozwala jedynie na budowanie aplikacji internetowych. Aby stworzyć natywne produkty mobilne, będziesz musiał skorzystać z usługi innej firmy. Korzystając z AppMaster.io, możesz tworzyć aplikacje internetowe, serwerowe i natywne aplikacje mobilne na Swift UI i Kotlin z publikacją do App Store i Google Play.