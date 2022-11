Czy szukasz ostatecznego przewodnika na temat DevOps aplikacji i rozwoju oprogramowania? Jeśli TAK, przeczytaj to do końca, ponieważ jest to kompletny przewodnik po tym, czego szukasz. DevOps podejście jest zbiorcze słowo dla rozwoju i operacji. Oznacza więc, że ma stanowić zjednoczone podejście do różnych prac wykonywanych przez zespoły organizacji ds. rozwoju aplikacji i oprogramowania oraz technologii informatycznych.

Poznanie DevOps jest niezbędne, ponieważ ułatwia bardziej dobry kontakt i współpracę między tymi zespołami w firmie. W swoim ograniczonym wykonaniu, oprogramowanie DevOps approach reprezentuje przyjęcie rozwoju oprogramowania i aplikacji, industrializacji, automatyzacji i lepszych praktyk nadzoru i wdrażania infrastruktury.

Reprezentacja ta osłania również zmiany, takie jak wytwarzanie zaufania i spójności między deweloperami a kierownictwem IT oraz dostosowanie specjalistycznych schematów do potrzeb przedsiębiorstwa. DevOps może zmodyfikować mechanizmy dostarczania oprogramowania, ról zawodowych, usług i technologii informatycznych oraz sugerować najbardziej odpowiednie techniki.

DevOps to metodologia, którą specjaliści IT wykorzystują do usprawnienia procesu tworzenia aplikacji i oprogramowania. Polega ona na współpracy pomiędzy zespołami Software Development i Operations w celu zautomatyzowania procesu dostarczania oprogramowania.

W tym artykule wyjaśnione jest wprowadzenie do metodologii wdrażania DevOps i przewodnik dla Ciebie, jak ją wdrożyć. Jeśli jesteś nowy do oprogramowania DevOps podejścia lub rozważają wdrożenie go w swojej organizacji, ten przewodnik daje przegląd jego infrastruktury i jak to działa. Zawiera kulturę DevOps, narzędzia, automatyzację i wiele więcej. Do końca zrozumiesz, jak narzędzia DevOps mogą przynieść korzyści Twojej firmie i kilka następnych kroków, aby zacząć.

Czym jest DevOps?

Infrastruktura DevOps to podejście do rozwoju i wdrażania aplikacji i oprogramowania z integracją pomiędzy zespołami ds. rozwoju i operacji. Termin DevOps został wprowadzony przez Gene'a Kima w 2010 roku po tym, jak napisał wpis na blogu zatytułowany "The Ideal DevOps Process." Metodologia ta jest stosowana przez organizacje na całym świecie w celu zwiększenia wydajności i szybkości dostarczania produktów oraz zmniejszenia ryzyka związanego z dużymi, nieczęstymi wdrożeniami do środowisk produkcyjnych. Development i Operations zawsze były oddzielnymi zespołami, mimo że należą do tej samej jednostki funkcjonalnej. Zespół ds. rozwoju aplikacji i oprogramowania zajmował się pisaniem kodu i wysyłaniem go do operacji w celu wdrożenia w odpowiednim czasie.

Metodyki wdrażania stale się rozwijają, a oprogramowanie z podejściem DevOps jest jednym z najnowszych i najbardziej popularnych. Tak więc, krótko mówiąc, podejście DevOps do rozwoju oprogramowania to zestaw procesów i narzędzi, które pomagają wygładzić przejście między rozwojem oprogramowania a operacjami. Poprzez automatyzację zadań i komunikacji między zespołami, podejście DevOps do rozwoju oprogramowania może pomóc przyspieszyć czas dostawy i poprawić kontrolę jakości.

Czym jest metodologia wdrażania DevOps?

Rozdzielenie dwóch zespołów w DevOps operacje związane z aplikacją i tworzeniem oprogramowania były działaniem napowietrznym, w które zespół programistów nie chciał być zaangażowany. W DevOps zespoły programistów zajmują się pisaniem i wysyłaniem kodu do zespołu operacyjnego w celu wdrożenia oprogramowania w odpowiednim czasie. Zespoły operacyjne zajmują się również pisaniem swoich skryptów i monitorowaniem tego, co dzieje się w infrastrukturze ich oprogramowania po wdrożeniu wydania.

Narzędzia DevOps są metodologią wdrażania podkreślającą komunikację i współpracę pomiędzy twórcami oprogramowania i specjalistami IT. Podejście DevOps ma na celu skrócenie kompletnych operacji tworzenia oprogramowania oraz zwiększenie częstotliwości i jakości wydań aplikacji lub oprogramowania.

Jednym z krytycznych aspektów filozofii DevOps jest ciągła integracja (CI). CI to praktyka polegająca na łączeniu wszystkich kopii roboczych deweloperów ze wspólną linią główną kilka razy dziennie. Poprzez regularną integrację, deweloperzy mogą uniknąć pułapek związanych z obszernymi, rzadkimi integracjami.

Innym krytycznym aspektem filozofii DevOps jest ciągłe dostarczanie (CD). CD to praktyka dostarczania oprogramowania w krótkich cyklach, zazwyczaj co dwa tygodnie lub rzadziej. Pozwala to na szybkie uzyskanie informacji zwrotnej i iterację funkcji. Korzyści wynikające z podejścia DevOps obejmują szybszy czas wprowadzania na rynek, zmniejszenie ryzyka i zwiększenie wydajności. Wykazano, że narzędzia DevOps zwiększają satysfakcję i produktywność programistów i informatyków.

Jak wdrażana jest metodologia DevOps?

Operacje rozwoju aplikacji i oprogramowania DevOps są wdrażane poprzez identyfikację obszarów, w których proces może zostać ulepszony i zmianę sposobu wykonywania pracy. Jednym z najbardziej krytycznych aspektów jest komunikacja, ponieważ wszyscy zaangażowani w projekt muszą być świadomi zmian. Kolejnym istotnym aspektem jest automatyzacja, która może pomóc w zmniejszeniu ilości pracy ręcznej, która musi być wykonana.

Jakie jest 5 filarów DevOps?

Istnieje pięć głównych filarów aplikacji DevOps i operacji rozwoju oprogramowania to:

Kultura

Automatyzacja

Lean

Pomiary

Współdzielenie

Kultura

Filozofia DevOps to przede wszystkim kultura. Jest to metoda w sposobie, w jaki organizacje postrzegają i pracują z technologią. Filozofia DevOps kładzie nacisk na współpracę pomiędzy zespołami ds. rozwoju i operacji. Celem jest stworzenie kultury ciągłego doskonalenia oprogramowania, w której wszyscy stale się uczą i eksperymentują.

Automatyzacja

Automatyzacja jest kolejnym krytycznym filarem DevOps. Automatyzacja pomaga przyspieszyć proces dostarczania aplikacji i oprogramowania poprzez eliminację ręcznych zadań i błędów. Pozwala również na bardziej spójne i powtarzalne wdrożenia. Infrastruktura jest wyposażona tak, aby przyciąć nadmiar pracy poprzez automatyzację przepływów pracy i wypróbowywanie nowego kodu.

Lean

Lean jest trzecim filarem tworzenia filozofii DevOps z inteligentnymi strategiami i konwencjami wchodzącymi w życie przy tworzeniu aplikacji i oprogramowania. Procesy testowania Lean pozwalają na regularne i wpływowe testowanie, które jest niezbędne do wykonania.

Pomiar

Pomiar jest czwartym filarem filozofii DevOps. Infrastruktura DevOps opiera się na danych w celu podejmowania decyzji. Poprzez mierzenie różnych aspektów procesu dostarczania aplikacji i oprogramowania, organizacje mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Poprzez ciągłe mierzenie i monitorowanie, organizacje mogą zapewnić, że zawsze postępują w kierunku swoich celów.

Dzielenie się

Ostatni i piąty filar DevOps dotyczy dzielenia się przemyśleniami i relacjami z trudności, gdy podbój jest fundamentalny. Załoga musi przyjąć do wiadomości i traktować sytuację jak przeciwnik, a nie między sobą. Dzielenie się koncepcjami infrastruktury otwiera tory informacji zwrotnej, która w dłuższej perspektywie może być filarem usprawniającym. Połącz załogi dla lepszego kontaktu i stopienia silosów pomiędzy ubezpieczeniem jakości (QA), rozwojem i operacjami.

Ile jest etapów wdrażania w DevOps?

Istnieje zazwyczaj sześć etapów operacji tworzenia i wdrażania oprogramowania DevOps, a mianowicie:

Ciągły rozwój

Ciągła integracja

Ciągłe dostarczanie

Ciągłe testowanie

Ciągły monitoring

Ciągłe wdrażanie

Ciągły rozwój

Ciągły rozwój to zbiorcza fraza określająca procedurę tworzenia kodu oprogramowania gotowego do wprowadzenia na rynek. Poprzez zastosowanie techniki ciągłego rozwoju oprogramowania i powiązanych z nią strategii, korporacje mogą osiągnąć szybsze dostarczanie wyników, które będą lepsze jakościowo i będą obejmować zmniejszanie ryzyka i unikanie potencjalnych barier.

Ciągła integracja

Ciągła integracja jest praktyką stosowaną w ewolucji oprogramowania w oparciu o procedurę DevOps. Twórcy aplikacji mobilnych podłączają zmiany kodu codziennie do rozpowszechnionego magazynu, gdzie te zmiany są automatycznie testowane rutynowo. Ciągła integracja gwarantuje, że ostatnio zaktualizowany i zweryfikowany kod jest konsekwentnie i sprawnie otwarty dla twórców oprogramowania. Ciągła integracja wyklucza kosztowne przerwy w tworzeniu oprogramowania, zezwalając i dając dostęp licznym deweloperom do działania na jednym kodzie źródłowym bez wahania, zamiast czekać na włączenie różnych zasad i sekcji, a następnie scalić. Takie podejście jest niezbędne do operacji tworzenia oprogramowania DevOps, które łączy tempo i zręczność z niezawodnością i ochroną.

Testowanie ciągłe

Ciągłe testowanie DevOps jest procedurą, która pozwala twórcom oprogramowania potwierdzić, że kod działa dobrze i zgodnie z planem w warunkach rzeczywistych. Ciągłe testowanie może odkryć wady, błędy i różne wyniki oraz komponenty produktu, które mogą wymagać modyfikacji lub rewizji i mogą być zmuszone do powrotu do wcześniejszych etapów rozwoju oprogramowania w celu ciągłego doskonalenia.

Ciągłe monitorowanie

W DevOps, ciągłe monitorowanie oznacza, że zespół rozwijający oprogramowanie musi mieć odpowiednie standardy monitorowania kodu i procesu rozwoju w całym procesie rozwoju. Choć zawsze lepiej jest, jeśli większość monitorowania jest zautomatyzowana, tak aby zespół operacyjny mógł łatwo rozpoznać problemy, przekazać informacje zwrotne i poinformować zespół programistów na czas. Ciągła informacja zwrotna gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo, wiarygodność systemu i bardziej eleganckie odpowiedzi w przypadku wystąpienia problemów.

Ciągłe dostarczanie

Jest to kolejny środek analityczny na liście. Kiedy kod jest przetestowany, zmodyfikowany i zatwierdzony, jest wypuszczany na wystawę, aby uwolnić aktualizacje o produkcie dla konsumenta w celu jego trwałości i sprawdzenia. W tym celu, ciągłe dostarczanie ma automatyczny proces do wydania jak najbardziej efektywnie i jest tylko kliknięcie.

Ciągłe wdrażanie

Ciągłe wdrażanie jest dla czasu obsługiwanego DevOps; może stać się bardziej odpowiednie niż ciągłe dostarczanie. Jest to całkowicie zautomatyzowana interpretacja ciągłego dostarczania bez ręcznej interwencji lub operacji. Każda zatwierdzona zmiana w kodzie ciągłego wdrażania jest dostarczana do klientów w spójnym procesie organizacji. Ta interakcja zabija wymóg zarezerwowanych dni rozładowania i przyspiesza koło wejściowe. Skromniejsze, ciągłe dostawy pozwalają inżynierom szybko uzyskać dane wejściowe klientów i zająć się problemami z bardziej doskonałą zwinnością i precyzją. Nieprzerwane wysyłanie to świetny cel dla grupy narzędzi DevOps, jednak najlepiej zastosować go po tym, jak cykl DevOps zostanie rozgryziony. Stowarzyszenia potrzebują dokładnego i niezawodnego klimatu komputerowego testowania, aby spójna organizacja funkcjonowała w sposób godny podziwu. Rozpoczęcie od ciągłej integracji CI i ciągłego dostarczania CD pomoże Ci w dotarciu do celu, jeśli jeszcze go nie masz.

Korzyści z DevOps

Choć nie jest to nic nadzwyczajnego, filozofia DevOps może rozwiązać wiele problemów związanych z tradycyjnym stowarzyszeniem IT. Nacisk na współpracę, automatyzację i umiejętności może mieć ogromne zalety, w tym:

Wysoki zwrot z inwestycji (ROI)

Szybkie wprowadzenie na rynek

Zapewnienie większej satysfakcji użytkowników

Zwiększona wydajność

Lepsza współpraca

Terminowe usuwanie problemów

Ponieważ grupy współpracują bezbłędnie, podtrzymywane zarówno przez cykl jak i kulturę, jedną z wielu zalet filozofii DevOps jest znacznie zmniejszone ryzyko błędnej komunikacji lub niedostosowania. Precyzyjna korespondencja powoduje wzrost efektywności i ostatecznie doskonałość produktu. Ponadto, zręczne praktyki, takie jak konsekwentna koordynacja i wysyłanie, w połączeniu z automatycznym testowaniem i standardowymi danymi wejściowymi, przyspieszają cykl rozwoju i gwarantują, że błędy lub inne problemy są wcześnie wyodrębnione i nadzorowane.

W sumie nie ma się co dziwić, że niezliczone stowarzyszenia spieszą się z przyjęciem tej postawy, aby otrzymać nagrody z operacji rozwoju oprogramowania DevOps. W przypadku dokładnego wykonania, cykl narzędzi DevOps przynosi lepsze przedmioty, bardziej radosnych klientów i lepsze pierwotne troski.

W skrócie

DevOps to nowy sposób organizacji pracy, łączenia zespołów i rozwijania bardziej zespołowego podejścia do operacji rozwoju produktu. Narzędzia DevOps są również korzystne i pomagają w organizacji i realizacji zadań na czas, ponieważ jest to mniej czasochłonne, zapewnia szybsze dostawy i jest opłacalne.

