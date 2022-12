Dit artikel toont u hoe u kunt werken met API's op ons pro-level no-code platform, AppMaster.io. Maar laten we u eerst herinneren aan wat basisinformatie over de API.

Inleiding

API betekent Application Programming Interface. Hiermee kunnen de client en de server met elkaar communiceren. De client en server sturen verzoeken en antwoorden, en de API fungeert als tussenpersoon tussen hen.

Deze client-server interactie moet eenvoudig, begrijpelijk en handig zijn. Het vereenvoudigt de taken van zowel ontwikkelaars (geen nieuwe dienst opnieuw uitvinden) als gebruikers (een dienst is gemakkelijker te leren als hij vertrouwd werkt). Er zijn verschillende soorten API's:

Webservice-API's, XML-RPC en JSON-RPC, SOAP;

WebSockets API's;

Bibliotheek-gebaseerde API's, Java Script;

Klasse-gebaseerde API's, C# API, Java.

Op het no-code AppMaster.io platform gebruiken we de REST API stijl.

REST of de gehele Representational State Transfer is de architectonische stijl van interactie (informatie-uitwisseling) tussen de client en de server. Diensten in de REST API communiceren via het HTTP-protocol.

De stijl REST heeft bepaalde voordelen. Het belangrijkste voordeel van REST is de uitstekende flexibiliteit. REST bestaat uit eenvoudige richtlijnen, waardoor ontwikkelaars eisen in hun formaat kunnen implementeren. REST heeft hoge prestaties, wat erg belangrijk is voor bijvoorbeeld snel laden op mobiele apparaten. Daarom hebben alle grote bedrijven zoals Twitter en Google al lang REST API geïmplementeerd voor hun producten. Meer over het werk en de belangrijkste voordelen van de REST API kunt u lezen in ons artikel.

De structuur van elk verzoek omvat vijf hoofdcomponenten: HTTP-methode, eindpunten, headers en body, request parameters.

De REST API gebruikt 4 basis HTTP methodes om met een resource (informatie) te werken, en elk van hen beschrijft wat er met de resource gedaan moet worden:

POST - resource aanmaken;

GET - ophalen van een bron;

PUT - bron bijwerken;

DELETE - verwijderen van een bron.

Een resource is eender welke informatie (document, afbeelding, video, tekst, enzovoort). Op het AppMaster.io no-code platform wordt deze informatie aan de client geleverd in verschillende formaten, waaronder de meest voorkomende - JSON.

Het eindpunt bevat een URI - Uniform Resource Identifier (uniforme bronidentificatie), die aangeeft waar en hoe een bron op het internet te vinden is en een URL bevat (URL of Uniform Resource Location is een volledig webadres).

Headers geven informatie door aan zowel de client als de server. De headers leveren vooral authenticatiegegevens: een API-sleutel, de naam of het IP-adres van de computer waarop de server is geïnstalleerd, en het antwoordformaat.

De body is nodig om extra informatie aan de server door te geven: body data zijn gegevens die u bijvoorbeeld wilt toevoegen of vervangen.

De API-documentatie voor uw toepassing op ons platform wordt automatisch gegenereerd en opgeslagen in het OpenAPI-formaat (Swagger) in de backend.

U hoeft niet precies te begrijpen hoe het werkt om een API op AppMaster.io te leren bouwen. Je zult de basisprincipes begrijpen door te leren over de tools van het platform. Bovendien wordt het centrale deel van de API gemaakt door AppMaster.io. De meeste instellingen worden standaard gemaakt of bij het aansluiten van modules. Onze module biedt bijvoorbeeld tools voor de integratie met API's voor mail.

U moet handmatig kleine wijzigingen aanbrengen in sommige API-instellingen wanneer u uw toepassing integreert (verbindt) met andere toepassingen of externe bronnen. Hierna bekijken we hoe u dit kunt doen.

API creëren met behulp van no-code platform AppMaster.io

U kunt dus op verschillende plaatsen op ons platform API-instellingen vinden.

Hoe maak je een API Endpoint aan op het no-code platform AppMaster.io

Log in op uw account voor een bestaand project.

Ga naar Data Model Designer. In Data Model Designer ziet u modellen met data die u wilt verwerken met behulp van de endpoints API. In elk project is er standaard altijd één model, de Gebruiker. Als u in een nieuw project zit en u heeft uw modellen nog niet, maak ze dan aan.

Wijs links toe tussen uw modellen en sla het project op.

Ga naar het onderdeel Eindpunten in het linkermenu van het scherm.

Hier ziet u een lijst van al uw endpoints en de voor hen beschikbare REST API-methodes die verbonden zijn met elk model in het projectveld. U kunt onnodige methoden verwijderen en hun instellingen wijzigen (pictogram Gear en pictogram Prullenbak).

Als er geen geschikt endpoint in de lijst staat, kunt u een nieuw aanmaken door op de knop Nieuw endpoint te klikken en het juiste type te selecteren. Een modaal venster met eindpuntinstellingen wordt geopend.

Hoe een Externe API aanmaken op het no-code platform AppMaster.io

Ga naar de sectie Business Logic in het linkermenu.

Hier kunt u een extern API-verzoek aanmaken in het tabblad External API Request (deze optie is in bèta).

Daarnaast wordt, zoals we hierboven vermeldden, alle documentatie automatisch gegenereerd en opgeslagen in het OpenAPI-formaat (Swagger) in de back-end van uw applicatie.

Swagger is documentatie en de mogelijkheid om alle endpoints direct ter plekke te testen zonder gebruik te maken van applicaties van derden zoals Postman.

Conclusie

Zoals u ziet is het maken en wijzigen van API-instellingen met behulp van no-code heel eenvoudig en kost het een minimum aan tijd. Als u nog geen account hebt op AppMaster.io, doe dan mee en meld u aan voor een proefversie.