Il settore immobiliare è uno dei più grandi generatori di reddito a livello mondiale. Anche al culmine della pandemia, nel 2020 ha generato ricavi da mercato per oltre 10.500 miliardi di dollari. Molti proprietari e investitori immobiliari hanno scelto di entrare nel lucroso settore degli affitti grazie alla sua redditività.

Molti proprietari di immobili hanno iniziato a utilizzare le piattaforme di mercato per ottimizzare il processo di locazione. Queste piattaforme di mercato sono diventate strumenti indispensabili per la loro attività di locazione. I proprietari di immobili apprezzano il fatto che le piattaforme di marketplace per gli affitti semplificano notevolmente le loro attività amministrative quotidiane. Queste includono la pubblicizzazione degli alloggi, la prenotazione e la riscossione dei pagamenti attraverso il marketplace.

Tra gli utenti più significativi di queste piattaforme di mercato ci sono anche gli affittuari o locatari. Questi utenti preferiscono la convenienza, la facilità di prenotazione e i gateway di pagamento sicuri, come buone ragioni per utilizzare le piattaforme di marketplace per gli affitti. Grazie alla loro funzionalità, alla versatilità e al livello di sicurezza aggiunto per entrambi gli utenti, è chiaro che le piattaforme di mercato per l'affitto sono destinate a rimanere.

Che cos'è una piattaforma di noleggio?

Una piattaforma di noleggio è un mercato virtuale che mette in contatto commercianti e noleggiatori. Questa piattaforma online consente agli utenti di noleggiare a pagamento vari articoli elencati su un marketplace da privati o aziende. Gli articoli in affitto sul mercato includono attrezzature, veicoli, mobili o immobili.

Le piattaforme di noleggio sono popolari tra gli utenti dei mercati immobiliari per la loro convenienza. Mettono in contatto senza soluzione di continuità acquirenti e venditori nel mercato degli affitti immobiliari e addebitano agli utenti una tariffa. I proprietari degli immobili pagano alla piattaforma di locazione una tariffa per pubblicizzare i loro alloggi sul marketplace. Questi utenti sanno che le piattaforme di mercato degli affitti sono il modo più efficiente e senza problemi per incontrare e selezionare potenziali affittuari. I marketplace online semplificano il processo e sono ottime piattaforme per i proprietari di immobili per affittare i loro alloggi in modo sicuro.

Le piattaforme di mercato per gli affitti sono anche popolari tra gli affittuari in cerca di alloggi a breve o lungo termine. Alcune piattaforme di mercato permettono agli inquilini o agli affittuari di cercare tra gli annunci immobiliari gratuitamente. Tuttavia, altre piattaforme di mercato immobiliare possono richiedere un'iscrizione o una "tassa di ricerca" per ottenere ulteriori dettagli sugli alloggi. Questi possono includere l'indirizzo dell'immobile, il prezzo dell'affitto e foto dettagliate degli interni e degli esterni. Data la sua costante crescita, esiste l'opportunità di creare piattaforme di mercato per gli affitti, per soddisfare le esigenze di questi utenti.

Quali sono le caratteristiche principali di una piattaforma di noleggio?

Durante lo sviluppo del prodotto, le caratteristiche principali di una piattaforma di noleggio possono essere definite come prodotto minimo variabile o MVP del marketplace. L'MVP di un marketplace richiede lo sviluppo di una piattaforma di base per il noleggio nella sua versione più semplice. Questo MVP ha caratteristiche semplici e fondamentali, sufficienti a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Lo scopo dell'MVP del marketplace è raccogliere feedback e valutare la reazione dei potenziali utenti. In base alla risposta degli utenti alle caratteristiche dell'MVP del marketplace, si determina se è necessario sviluppare ulteriormente il prodotto. Un marketplace di noleggio può creare una piattaforma di base con caratteristiche minime variabili del prodotto che includono quanto segue:

Portale di iscrizione/accesso



Opzione filtro di ricerca



Mappa/ Località



Pagina degli alloggi



Funzione di chat



Feedback

Caratteristiche MVP di base

Portale di iscrizione/ login:

Una pagina di iscrizione/login è una caratteristica fondamentale dell'MVP della maggior parte delle piattaforme di mercato. Viene creata per consentire agli utenti di creare un account e di accedere al marketplace per lo sviluppo di app per affitti. La funzione MVP di iscrizione consente agli host di registrarsi, accedere al portale aziendale della piattaforma e gestire gli annunci immobiliari. Il portale di registrazione degli ospiti consente agli utenti di avviare il proprio profilo sul marketplace. Questo profilo consente agli ospiti di cercare e confermare l'alloggio. L'MVP di un marketplace di affitti facilita anche l'integrazione con le piattaforme di social media durante il processo di iscrizione o di login.

Filtri di ricerca :

L'MVP di un marketplace di affitti dovrebbe includere lo sviluppo di filtri di ricerca per gli utenti. I filtri di ricerca sono funzioni dell'MVP del marketplace che facilitano agli utenti la ricerca, l'ordinamento e la selezione del candidato o dell'alloggio ideale da affittare. Gli host possono utilizzare i filtri di ricerca del marketplace come strumento di selezione per trovare ospiti di una particolare fascia demografica. Gli affittuari possono utilizzare i filtri di ricerca per trovare gli alloggi in una particolare località ritenuta più adatta ai loro spostamenti. Possono anche utilizzare i filtri di ricerca in base alle preferenze personali, come le dimensioni della stanza o i servizi della struttura, come l'aria condizionata.

Mappa/Posizioni:

Un marketplace di affitti include una funzione di mappa che aiuta i potenziali visitatori a trovare facilmente la posizione della proprietà. Durante lo sviluppo della piattaforma di marketplace, il team deve assicurarsi che le mappe siano precise e aggiornate. Le mappe del marketplace devono essere accessibili e devono integrarsi bene con le applicazioni di localizzazione basate sui dati, come Google Maps sul web, Android e iOS.

MVP del marketplace di noleggio

Alloggio:

La pagina degli alloggi sul marketplace MVP contiene foto, mappe, servizi e altre informazioni sulle strutture. I dettagli specifici sulle strutture e sui servizi degli alloggi del marketplace sono una caratteristica minima variabile del prodotto delle piattaforme di noleggio. Gli utenti possono vedere a colpo d'occhio gli alloggi del marketplace prima di confermare la prenotazione. La pagina MVP del marketplace presenta dettagli come il numero di camere, la loro disponibilità e il calendario del portale di prenotazione.

Funzione di chat:

Il gestore della struttura deve avere la possibilità di comunicare con gli utenti del marketplace. Una funzione di chat o di messaggistica consentirebbe agli utenti di assicurarsi che gli accordi di prenotazione siano adeguatamente elaborati, oltre a fornire un forum per porre domande o presentare reclami in caso di necessità.

Feedback:



Gli utenti delle piattaforme di marketplace di noleggio forniscono un feedback sulla loro esperienza di alloggio attraverso recensioni online. I feedback possono essere resi pubblici per consentire ai potenziali ospiti di visualizzarli e lasciare ulteriori commenti o domande. Queste funzionalità del marketplace sono importanti perché i potenziali visitatori della piattaforma leggono queste recensioni. Spesso basano la loro decisione di prenotare un alloggio sul feedback dei precedenti affittuari. I gestori reattivi possono anche utilizzare le funzioni del marketplace di feedback della piattaforma per rispondere ai clienti.

Soluzioni personalizzate per il mercato degli affitti

Gateway di pagamento sicuro:

I pagamenti per i noleggi vengono solitamente elaborati attraverso i sistemi automatizzati delle app dei marketplace di noleggio. I gateway di pagamento sicuri consentono agli utenti di visualizzare le informazioni di fatturazione, completare le transazioni e selezionare le opzioni aggiuntive relative alla prenotazione. La piattaforma di pagamento MVP di un marketplace di noleggio consente di utilizzare la maggior parte delle valute e le opzioni di processore di pagamento come PayPal.

Galleria fotografica:

Gli utenti di un marketplace di affitti possono anche avere la possibilità di pubblicare le loro esperienze di soggiorno. Le foto o i video vengono memorizzati nella galleria fotografica e video del marketplace. Questa galleria del marketplace rende più facile per gli utenti mostrare ad altri potenziali affittuari le immagini della proprietà.

Qual è la migliore app per affittare?

Airbnb è il marketplace di affitti più conosciuto al mondo. È considerata una delle migliori piattaforme dai proprietari di immobili e dagli utenti del mercato degli affitti. Questa piattaforma permette alle persone di elencare e prenotare proprietà in affitto su un mercato virtuale. La piattaforma Airbnb ha molte caratteristiche automatizzate, come una navigazione intuitiva e un'interfaccia facile da usare. Il suo mercato virtuale consente agli host di pubblicizzare facilmente le loro proprietà a migliaia di utenti contemporaneamente.

Per i proprietari di attività commerciali, aiuta a esaminare e selezionare gli affittuari più adatti per la loro proprietà. Inoltre, mantiene sulla sua piattaforma dati accurati sui clienti per i proprietari di immobili. Questo fa di Airbnb il marketplace di affitti preferito dai proprietari di immobili. Airbnb vanta un ampio database di annunci, un servizio clienti reattivo e alloggi affidabili. Le sue caratteristiche di sicurezza facilitano l'elaborazione dei pagamenti e un sistema di rimborso affidabile per gli utenti in caso di problemi. Gli host possono anche aggiungere valore alla loro attività di locazione con altri componenti aggiuntivi, come i tour esperienziali.

Liquid Space è un popolare marketplace per l'affitto di spazi di co-working. Consente agli utenti di affittare spazi per uffici, attrezzature, mobili e servizi a una tariffa oraria. Questo marketplace consente a privati, nomadi digitali e startup di prenotare sale riunioni all'interno della proprietà. Offre ai proprietari di aziende e ai privati la flessibilità di avere un ufficio senza le spese generali e i costi di manutenzione.

Come si crea un'app di marketplace per gli affitti?

Scegliere la soluzione del prodotto:

Prima della fase di sviluppo del prodotto, decidete quale tipo di piattaforma di marketplace per affitti si adatta meglio alle esigenze della vostra azienda. Una piattaforma di mercato già pronta sarebbe la soluzione migliore per un'attività immobiliare di piccole dimensioni che richiede solo una MVP di base. Tuttavia, un mercato virtuale su larga scala richiede uno stack tecnologico più gigante e più scalabile. Gli sviluppatori dovranno creare funzionalità della piattaforma di marketplace personalizzate per soddisfare le esigenze dell'azienda.

Fase di scoperta del marketplace:

Per valutare la fattibilità del marketplace di noleggio, i proprietari di aziende devono condurre una fase di scoperta. Prima di iniziare a costruire soluzioni di piattaforma marketplace, è necessario valutare i pro e i contro durante la fase di scoperta dello sviluppo. Nella fase di scoperta, gli sviluppatori esaminano in dettaglio le caratteristiche della piattaforma marketplace. La fase di scoperta comprende anche la valutazione dello stack tecnologico e della scalabilità della MVP del marketplace per arrivare al tipo di soluzione migliore.

Implementare la soluzione Marketplace:

Dopo la fase di scoperta, gli sviluppatori devono implementare lo stack tecnologico scelto e costruire le soluzioni di marketplace più adatte alla scala del progetto. È più efficiente costruire una piattaforma che abbia un prodotto minimo variabile che possa essere aggiornato facilmente. JavaScript e Python sono linguaggi di programmazione di alto livello che possono essere implementati per costruire rapidamente prodotti di piattaforma per marketplace di noleggio. Questi tipi di soluzioni tecnologiche popolari sono ottime per lo sviluppo di piattaforme di marketplace di noleggio. Questo stack tecnologico consente agli sviluppatori di creare funzionalità di marketplace con funzionalità di base MVP e funzionalità personalizzate e aggiornabili, oppure di seguire una strada alternativa e puntare sullo sviluppo senza codice. Ad esempio, la piattaforma AppMaster è di gran lunga una delle soluzioni no-code più potenti.

Quanto costa costruire una piattaforma per il mercato degli affitti?

I costi di sviluppo di un marketplace variano in base all'MVP desiderato della piattaforma di marketplace di noleggio che si sta costruendo. Se il tipo di soluzione migliore è una piattaforma di noleggio a prodotto minimo variabile con caratteristiche di base, questo inciderà sul budget complessivo del progetto. Per costruire soluzioni di marketplace di noleggio, i proprietari di aziende possono rivolgersi a soluzioni MVP già pronte per lanciare rapidamente la loro attività di marketplace di noleggio.

In breve

Siete pronti ad avviare la vostra redditizia attività di mercato degli affitti? AppMaster è lieta di organizzare una demo adatta alle vostre esigenze. Scegliete tra la nostra vasta gamma di piani e soluzioni!