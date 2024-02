Intégration des employés sans code

L'intégration des employés No-Code fait référence à une approche innovante, efficace et rentable pour rationaliser le processus d'accueil de nouveaux employés dans une organisation en tirant parti d'outils et de plateformes no-code, tels que AppMaster, pour concevoir et mettre en œuvre des solutions complètes, interactives et Applications d'intégration entièrement personnalisables sans nécessiter aucune connaissance préalable en programmation ou en codage. Ce processus permet au personnel des ressources humaines, aux responsables du recrutement et à d'autres parties prenantes non techniques de créer, modifier et déployer les applications requises pour prendre en charge les différents besoins du processus d'intégration des employés et offrir aux nouvelles recrues une expérience d'intégration engageante et interactive tout en accélérant leur temps. -à-la-productivité.

Dans un monde où la concurrence pour attirer les meilleurs talents est féroce et où la fidélisation des employés est essentielle, les entreprises recherchent de plus en plus de moyens d'optimiser leurs procédures d'intégration afin d'améliorer l'engagement et la réussite des nouvelles recrues. Selon la Society for Human Resource Management (SHRM), jusqu'à 50 % des nouvelles recrues quittent leur emploi respectif au cours des 18 premiers mois d'emploi. Cependant, une étude réalisée par Glassdoor a montré qu'un processus d'intégration robuste et bien structuré peut améliorer les taux de rétention des employés jusqu'à 82 % et améliorer la productivité de plus de 70 %.

No-Code Employee Onboarding exploite la puissance de la technologie no-code, permettant aux organisations de créer des applications sur mesure adaptées à leurs besoins d'intégration dynamiques. Cela peut aller de la création d'une visite virtuelle de leurs bureaux à la fourniture de modules de formation personnalisés aux employés sous forme de contenu d'apprentissage en ligne, de quiz et de questionnaires. De plus, ces applications peuvent être intégrées à d'autres systèmes d'entreprise, tels que le SIRH, les systèmes de paie et les portails de gestion du temps et des présences, afin de synchroniser les dossiers et les données des employés pour une gestion transparente.

En utilisant la plate-forme AppMaster, les entreprises peuvent créer des applications d'intégration des employés pour plusieurs interfaces, telles que les plates-formes backend, Web et mobiles, à l'aide de l'interface drag and drop d' AppMaster, du concepteur visuel de processus métier (BP) et de l'API REST et endpoints WebSocket Secure (WSS). Cela élimine le recours à des équipes informatiques internes ou externalisées pour créer, maintenir et mettre à jour les applications d'intégration, réduisant ainsi considérablement les coûts de développement, les risques de déploiement et les complexités de maintenance logicielle. De plus, cela accélère le temps nécessaire pour apporter des changements à la production, permettant aux organisations d'améliorer et d'innover continuellement leur processus d'intégration en réponse à l'évolution des attentes des employés et des exigences commerciales.

L'un des avantages uniques de l'utilisation AppMaster pour les solutions d'intégration des employés No-Code est son approche basée sur le serveur dans le développement d'applications mobiles. Cette fonctionnalité permet aux clients de mettre à jour ou de modifier l'interface utilisateur (UI), la logique et les clés API des applications mobiles sans avoir besoin de soumettre de nouvelles versions à l'Apple App Store ou au Google Play Store. Cela permet au personnel RH et aux responsables du recrutement d'être agiles et de prendre des mesures en temps réel pour optimiser l'expérience d'intégration de leurs nouvelles recrues.

Un autre avantage essentiel offert par AppMaster est son engagement à éliminer la dette technique. En régénérant les applications à partir de zéro chaque fois qu'il y a une modification dans le plan, les organisations peuvent être assurées que leurs applications d'intégration restent évolutives, réactives et à jour avec les dernières avancées technologiques. AppMaster prend également en charge l'intégration avec des bases de données compatibles PostgreSQL, garantissant un stockage et une gestion fiables des données.

L'intégration des employés No-Code représente une approche révolutionnaire pour optimiser l'expérience des nouveaux employés et améliorer les taux de rétention des employés. En tirant parti de la plateforme AppMaster, les entreprises de toutes tailles peuvent créer des applications d'intégration personnalisées, interactives et évolutives sans aucune expertise en programmation, permettant ainsi un processus d'intégration plus rapide, plus efficace et plus rentable, adapté aux besoins uniques de leur personnel. Grâce aux améliorations continues de la technologie no-code, le potentiel de l'intégration des employés No-Code s'étend bien au-delà de la simple intégration, car les organisations peuvent désormais exploiter la puissance de cette technologie pour relever une multitude de défis RH, administratifs et opérationnels, améliorant ainsi la productivité globale. l'agilité de l'entreprise et la satisfaction des employés.