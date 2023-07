Que sont les développeurs citoyens ?

Les développeurs citoyens sont des personnes non techniques qui ont une connaissance approfondie des processus et des besoins de leur entreprise. Ils s'appuient sur des plateformes de développement sans code et à faible code pour créer des applications web, mobiles et backend répondant aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ces plateformes leur permettent de créer des applications sans avoir de connaissances approfondies en programmation. L'essor des développeurs citoyens est étroitement lié aux progrès rapides de la technologie et à la transformation numérique qui s'opère dans tous les secteurs d'activité.

À mesure que les entreprises passent des méthodes manuelles traditionnelles à des méthodes numériques et automatisées, elles sont souvent confrontées à une demande croissante d'applications logicielles. Cependant, le processus de création et de maintenance de ces applications est généralement long et coûteux. Les développeurs citoyens comblent cette lacune en produisant rapidement des applications logicielles fonctionnelles qui améliorent le flux de travail et l'efficacité de l'entreprise. Leur rôle est déterminant dans la réussite de la transformation numérique au sein de leur organisation.

Le rôle des développeurs citoyens dans la transformation numérique

Les développeurs citoyens sont particulièrement bien placés pour avoir un impact profond sur la transformation numérique des entreprises. Leur compréhension intime des processus de l'entreprise, combinée à leur capacité à créer des applications logicielles à l'aide des plateformes no-code, leur permet de s'attaquer à toute une série de rôles et de tâches :

Développement rapide d'applications : Les développeurs citoyens peuvent produire rapidement des applications à l'aide des plateformes no-code et low-code . Ces outils réduisent le temps nécessaire pour passer de l'idée au déploiement, ce qui permet aux entreprises de répondre rapidement à des besoins critiques ou d'automatiser des tâches fastidieuses.

: Les développeurs citoyens peuvent produire rapidement des applications à l'aide des plateformes et . Ces outils réduisent le temps nécessaire pour passer de l'idée au déploiement, ce qui permet aux entreprises de répondre rapidement à des besoins critiques ou d'automatiser des tâches fastidieuses. Réduction des arriérés informatiques : Avec l'augmentation de la demande de solutions numériques, les services informatiques sont souvent submergés par les retards dans les projets. Les développeurs citoyens peuvent contribuer à réduire ce retard en s'occupant de manière indépendante des projets les moins complexes et en libérant l'équipe informatique pour qu'elle se concentre sur des tâches plus gourmandes en ressources.

: Avec l'augmentation de la demande de solutions numériques, les services informatiques sont souvent submergés par les retards dans les projets. Les développeurs citoyens peuvent contribuer à réduire ce retard en s'occupant de manière indépendante des projets les moins complexes et en libérant l'équipe informatique pour qu'elle se concentre sur des tâches plus gourmandes en ressources. Responsabiliser les utilisateurs professionnels : Ne dépendant plus du département informatique pour les solutions logicielles, les développeurs citoyens peuvent créer des applications adaptées aux besoins spécifiques des départements. Cette autonomie permet une meilleure personnalisation et une plus grande appropriation des solutions par les utilisateurs finaux.

: Ne dépendant plus du département informatique pour les solutions logicielles, les développeurs citoyens peuvent créer des applications adaptées aux besoins spécifiques des départements. Cette autonomie permet une meilleure personnalisation et une plus grande appropriation des solutions par les utilisateurs finaux. Innovation et expérimentation : Avec un accès facile aux outils de développement et la responsabilité d'améliorer les processus internes, les développeurs citoyens sont dans une position privilégiée pour explorer de nouveaux concepts et de nouvelles solutions. Ils peuvent expérimenter des applications qui utilisent des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et l'internet des objets.

: Avec un accès facile aux outils de développement et la responsabilité d'améliorer les processus internes, les développeurs citoyens sont dans une position privilégiée pour explorer de nouveaux concepts et de nouvelles solutions. Ils peuvent expérimenter des applications qui utilisent des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et l'internet des objets. Amélioration de la collaboration: Le rôle des développeurs citoyens permet de combler le fossé entre la main-d'œuvre technique et non technique. En tant que créateurs et utilisateurs d'applications, les développeurs citoyens peuvent développer une compréhension commune des besoins de l'entreprise et des capacités technologiques, ce qui facilite la communication et la collaboration.

Lesplateformes "sans code" sont conçues pour permettre aux utilisateurs qui n'ont pas d'expertise en programmation de créer des applications entièrement fonctionnelles. En fournissant des outils conviviaux de type "glisser-déposer", ces plateformes permettent aux développeurs citoyens de donner vie à leurs idées novatrices. Voici quelques caractéristiques clés des plateformes no-code qui améliorent les capacités des développeurs citoyens :

Constructeurs d'applications visuelles

No-code Les plateformes comprennent souvent des outils visuels intuitifs pour créer des interfaces d'application. Les développeurs citoyens peuvent concevoir des interfaces utilisateur pour le web et les applications mobiles en faisant simplement glisser des composants sur l'écran.

Composants préconstruits

Pour accélérer le processus de développement, les plateformes no-code fournissent une variété de composants prédéfinis pour gérer les fonctionnalités courantes des applications, telles que les formulaires, les tâches et les notifications. Les développeurs citoyens peuvent rapidement personnaliser ces composants pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Conception de modèles de données

No-code Les plateformes offrent généralement des capacités de conception visuelle de modèles de données. Cette fonctionnalité permet aux développeurs citoyens de modéliser, stocker et gérer les données de leur application sans aucune connaissance des systèmes de gestion de base de données ou des langages de requête.

Modélisation des processus d'entreprise

De nombreuses plateformes no-code comprennent des outils de conception et de gestion des processus métier. Les développeurs citoyens peuvent créer des flux de travail personnalisés et automatiser des tâches en définissant visuellement les règles et la logique qui régissent le comportement de l'application.

API et intégration

L'intégration avec d'autres systèmes et services est cruciale pour la plupart des applications commerciales. Les plateformes No-code offrent souvent des connecteurs pré-intégrés ou une prise en charge des API REST, permettant aux développeurs citoyens d'intégrer leurs applications avec des services externes tels que les systèmes CRM, les passerelles de paiement et les plateformes de médias sociaux.

En exploitant les capacités des plateformes no-code, les développeurs citoyens peuvent se concentrer sur la résolution de problèmes commerciaux tandis que la plateforme s'occupe des aspects techniques de la création d'applications. Par essence, les plateformes no-code démocratisent le développement d'applications en mettant de puissants outils de développement à la disposition des utilisateurs professionnels ordinaires.

La différence AppMaster.io : Donner aux développeurs citoyens les moyens d'agir grâce à des solutions de bout en bout

AppMaster.io est une plateforme no-code qui se distingue par sa capacité à donner aux développeurs citoyens des solutions de bout en bout pour créer facilement des applications web, mobiles et backend. Fondée en 2020, AppMaster a rapidement acquis une réputation de haute performance parmi les plateformes de développement no-code, ayant été présentée par G2 dans diverses catégories telles que le développement rapide d'applications (RAD), la gestion d'API, et les constructeurs d'applications Drag & Drop.

Le principal avantage de la plateforme AppMaster.io pour les développeurs citoyens réside dans sa capacité à éliminer la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cette approche unique garantit que même un seul développeur citoyen peut créer une solution logicielle complète et évolutive comprenant un serveur dorsal, un site web, un portail client et des applications mobiles natives.

Les principales caractéristiques de la plateforme AppMaster.io sont conçues pour faciliter l'utilisation par les développeurs citoyens :

Conception visuelle de schémas de base de données : Créer des modèles de données pour les applications dorsales sans avoir besoin d'une expertise en gestion de base de données.

Créer des modèles de données pour les applications dorsales sans avoir besoin d'une expertise en gestion de base de données. Modélisation des processus d'entreprise : Concevez visuellement la logique commerciale de vos applications à l'aide du concepteur de processus commerciaux (BP) de drag-and-drop .

Concevez visuellement la logique commerciale de vos applications à l'aide du concepteur de processus commerciaux (BP) de . API REST et points d'extrémité WSS : Générez automatiquement des serveurs sécurisés et fiables ( endpoints ) pour vos applications sans avoir besoin d'écrire du code.

Générez automatiquement des serveurs sécurisés et fiables ( ) pour vos applications sans avoir besoin d'écrire du code. Conception d'interface utilisateur par glisser-déposer : Construisez et personnalisez des interfaces utilisateur réactives pour les applications web et mobiles en quelques clics.

Des options d'abonnement flexibles sont disponibles pour répondre à une variété de besoins commerciaux, y compris un plan gratuit Learn & Explore pour les nouveaux utilisateurs qui souhaitent tester la plateforme. En outre, AppMaster.io propose plusieurs plans tarifaires avec une gamme de ressources, depuis les forfaits adaptés aux start-ups jusqu'aux solutions pour les entreprises.

Développer la communauté des développeurs citoyens : Avantages et défis

Cultiver une communauté de développeurs citoyens au sein d'une organisation présente de nombreux avantages :

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Accélération de la transformation numérique : En donnant aux employés non techniques les moyens de créer leurs propres solutions logicielles, les organisations peuvent accélérer le processus d'innovation et de transformation numérique.

En donnant aux employés non techniques les moyens de créer leurs propres solutions logicielles, les organisations peuvent accélérer le processus d'innovation et de transformation numérique. Efficacité accrue du flux de travail : Les développeurs citoyens peuvent mettre au point des applications intuitives adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, ce qui permet d'améliorer la productivité et de réduire les goulets d'étranglement.

Les développeurs citoyens peuvent mettre au point des applications intuitives adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, ce qui permet d'améliorer la productivité et de réduire les goulets d'étranglement. Favoriser l'innovation : La diversification des capacités de développement peut contribuer à démocratiser le processus de création et à encourager une culture de l'innovation à tous les niveaux de l'organisation.

La diversification des capacités de développement peut contribuer à démocratiser le processus de création et à encourager une culture de l'innovation à tous les niveaux de l'organisation. Réduction des coûts et des délais de développement : En permettant aux employés de créer leurs propres applications logicielles, les organisations réduisent leur dépendance à l'égard des équipes de développement externes, ce qui leur permet de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources.

Malgré les nombreux avantages, plusieurs défis sont associés à la promotion d'une communauté de développeurs citoyens prospère :

Définition des rôles : Pour réussir, il est essentiel de définir clairement les rôles et les responsabilités des développeurs citoyens au sein de l'organisation.

Pour réussir, il est essentiel de définir clairement les rôles et les responsabilités des développeurs citoyens au sein de l'organisation. Relations avec le service informatique : Il est essentiel de trouver un équilibre entre le service informatique et les développeurs citoyens pour garantir une collaboration et des pratiques de développement durables.

Il est essentiel de trouver un équilibre entre le service informatique et les développeurs citoyens pour garantir une collaboration et des pratiques de développement durables. Formation et soutien : Les organisations doivent fournir une formation adéquate, des ressources et un soutien continu aux développeurs citoyens afin d'améliorer en permanence leurs compétences et leurs performances.

Les organisations doivent fournir une formation adéquate, des ressources et un soutien continu aux développeurs citoyens afin d'améliorer en permanence leurs compétences et leurs performances. Sécurité et conformité : Garantir la mise en œuvre correcte des normes de sécurité et la conformité aux réglementations est essentiel lorsque l'on emploie une multitude de développeurs différents.

Bonnes pratiques pour l'intégration des développeurs citoyens dans votre entreprise

L'intégration réussie des développeurs citoyens dans votre entreprise nécessite une approche réfléchie qui prend en compte leurs besoins uniques et les défis potentiels. Voici cinq bonnes pratiques à prendre en compte :

Définir des rôles clairs : Établissez un rôle bien défini pour vos développeurs citoyens au sein de l'organisation, qui expose clairement leurs responsabilités, y compris les types d'applications qu'ils sont autorisés à créer et à déployer. Investir dans la formation et le soutien : Fournissez une formation et un soutien continus aux développeurs citoyens, en veillant à ce qu'ils se familiarisent avec les outils, les plateformes et les technologies nécessaires à la création d'applications conformes aux normes de votre organisation. Utiliser les plateformes no-code : Utilisez les plateformes no-code telles que AppMaster .io qui ont été spécialement conçues pour donner aux développeurs citoyens les ressources et les fonctionnalités dont ils ont besoin pour créer des applications sans avoir besoin de compétences approfondies en matière de codage. Encourager la collaboration avec les services informatiques : Favorisez un environnement de collaboration entre les développeurs citoyens et le service informatique de votre organisation en établissant des processus de partage des informations, d'identification des risques potentiels et de maintenance conjointe des applications afin d'en optimiser les performances. Appliquer des politiques de sécurité et de conformité : Mettez en œuvre des lignes directrices et des politiques claires en matière de sécurité et de conformité réglementaire afin de vous assurer que les développeurs citoyens respectent les normes de l'industrie lors de la création d'applications.

En adoptant ces bonnes pratiques, votre organisation peut libérer le véritable potentiel des développeurs citoyens et tirer parti de leurs compétences pour favoriser la transformation numérique et créer une culture de l'innovation plus inclusive. Des plateformes telles que AppMaster.io jouent un rôle crucial dans l'autonomisation des développeurs citoyens, en leur fournissant les outils et les ressources dont ils ont besoin pour créer des applications qui profitent à l'ensemble de l'organisation.