No-Code GRH (Gestion des ressources humaines)

No-Code HRM (Human Resource Management) fait référence à la mise en œuvre et à l'utilisation d'outils et de plates no-code, tels que AppMaster, pour développer et gérer les fonctions des ressources humaines (RH) au sein d'une organisation. No-Code HRM rationalise les processus RH en permettant aux professionnels non techniques des ressources humaines de créer, personnaliser et déployer des applications logicielles de gestion des ressources humaines à l'aide d'interfaces visuelles drag-and-drop sans avoir besoin de compétences complexes en matière de codage ou de programmation. Cette approche permet aux départements RH d'augmenter l'efficacité, de réduire la dette technique et d'assurer une grande capacité d'adaptation à l'évolution des besoins de l'entreprise.

Selon un récent rapport Gartner, d'ici 2024, 65 % du développement de logiciels sera effectué à l'aide de plateformes no-code ou low-code. Cette tendance démontre la reconnaissance croissante de la valeur et du potentiel du développement no-code, en particulier dans des domaines tels que la gestion des ressources humaines, qui met l'accent sur les personnes, les processus et la gestion des données. En tirant parti d'outils no-code comme AppMaster, les professionnels des RH peuvent relever les principaux défis RH, tels que l'intégration et le départ des employés, la gestion des performances, la paie et le recrutement, sans compter sur les équipes informatiques traditionnelles ou les longs cycles de développement de logiciels.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des schémas de base de données, des processus métier, une API REST et endpoints WSS . Avec une approche axée sur le serveur et une compatibilité avec les bases de données Postgresql , AppMaster garantit que les applications peuvent être mises à jour et provisionnées sans avoir besoin de nouvelles versions ou de soumission à l'App Store. De plus, l'utilisation de Go (golang) pour les applications backend, du framework Vue3 et de JS/TS pour les applications Web, et de Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles garantit que les applications générées par AppMaster sont robustes, évolutives et sécurisées.

En adoptant des solutions de gestion des ressources humaines No-Code basées sur des plates-formes comme AppMaster, les organisations peuvent réaliser des avantages significatifs, tels que :

Agilité : les plates No-code permettent aux services RH de développer et de personnaliser rapidement des applications pour répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise, sans avoir besoin d'expertise en codage ou d'intervention informatique.

les plates permettent aux services RH de développer et de personnaliser rapidement des applications pour répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise, sans avoir besoin d'expertise en codage ou d'intervention informatique. Économies de coûts : le développement No-code peut réduire les coûts de développement d'applications jusqu'à 75 %, par rapport aux pratiques de développement de logiciels traditionnelles, ce qui le rend plus accessible aux petites entreprises, aux startups et aux grandes entreprises.

le développement peut réduire les coûts de développement d'applications jusqu'à 75 %, par rapport aux pratiques de développement de logiciels traditionnelles, ce qui le rend plus accessible aux petites entreprises, aux startups et aux grandes entreprises. Autonomisation : en minimisant la dépendance vis-à-vis des équipes informatiques et des développeurs spécialisés, les professionnels des RH bénéficient d'un contrôle et d'une appropriation accrus de la technologie et des processus qui assurent le succès de leur service.

en minimisant la dépendance vis-à-vis des équipes informatiques et des développeurs spécialisés, les professionnels des RH bénéficient d'un contrôle et d'une appropriation accrus de la technologie et des processus qui assurent le succès de leur service. Efficacité opérationnelle : des processus RH rationalisés, moins de tâches manuelles et une meilleure gestion des données permettent d'optimiser les ressources et d'augmenter la productivité des employés.

des processus RH rationalisés, moins de tâches manuelles et une meilleure gestion des données permettent d'optimiser les ressources et d'augmenter la productivité des employés. Réduction de la dette technique : l'approche d' AppMaster consistant à régénérer les applications à partir de zéro à chaque modification élimine la dette technique, garantissant que les applications restent à jour et facilement maintenables.

Un exemple de gestion des ressources humaines No-Code en action peut être vu à travers la numérisation des processus d'intégration et de départ des employés. Plutôt que de s'appuyer sur des systèmes manuels disparates, les professionnels des RH peuvent utiliser AppMaster pour créer des applications personnalisées qui centralisent et automatisent les tâches d'intégration des employés, telles que la collecte de documents, les affectations de formation et l'inscription aux avantages, tout en garantissant la conformité aux exigences de protection des données. De même, les tâches de délocalisation peuvent être rationalisées, en veillant à ce que les bons employés soient rapidement informés, que les actifs de l'entreprise soient comptabilisés et que les dispositions d'accès soient révoquées en toute sécurité.

No-Code HRM a le potentiel de révolutionner le fonctionnement des départements RH, leur permettant d'optimiser leurs processus de gestion des ressources humaines, de réduire la complexité et les coûts et d'offrir une meilleure expérience globale aux employés. En tirant parti de plates no-code comme AppMaster, les professionnels des RH peuvent exploiter la puissance de la technologie et conduire la transformation numérique dans leurs organisations sans avoir besoin d'un support informatique étendu ou d'une expertise en codage. Alors que les solutions no-code continuent de gagner du terrain dans divers secteurs, il est de plus en plus clair que la gestion des ressources humaines No-Code jouera un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir des RH et de la gestion des effectifs.