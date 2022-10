Les gens regardent un nombre croissant de vidéos grâce aux avancées technologiques. Cisco a même affirmé avec audace que d'ici 2021, les vidéos représenteraient près de 80 % de tout le trafic Internet. Les vidéos de tous les genres ont-elles contribué de la même manière à leur notoriété grandissante ? L'un des principaux effets sur la consommation vidéo actuelle peut être attribué aux applications de streaming en direct.

Environ 64 % des 18 à 34 ans déclarent aimer la diffusion en direct. En fait, il est prévu que le secteur des applications de diffusion en direct vaudra près de 70 milliards de dollars d'ici la fin de 2021. Selon une étude de Restream, 78 % des 24 ans et moins diffuseront probablement des applications pour les jeux. Cependant, la plupart de ceux qui ont 45 ans et plus utiliseront des applications de streaming vidéo pour s'amuser.

L'application Twitch permet aux utilisateurs de regarder et de diffuser des vidéos enregistrées ou en direct. L'industrie du jeu apprécie particulièrement la popularité de la plateforme. Les joueurs utilisent fréquemment Twitch pour diffuser des vidéos, y compris des commentaires. Grâce au chat en direct, Twitch permet également aux utilisateurs d'interagir avec les joueurs.

Twitch n'est pas réservé qu'aux gamers. Les tournois électroniques et les démonstrations des titres à venir sont hébergés via Twitch. De plus, les groupes utilisent l'application comme plate-forme pour étudier la création d'applications, où ils diffusent des projets vidéo de programmation entiers.

Principales fonctionnalités que vous devez ajouter pour créer une application comme Twitch

Il existe plusieurs sites de streaming comme l'application Twitch, mais Twitch tient sa place malgré la concurrence pour une raison.

Intégration

L'expérience globale de l'application est nettement plus attrayante lorsque l'intégration est intuitive. Assurez-vous de fournir un processus d'intégration complet pour les nouveaux utilisateurs si vous souhaitez créer une application comme Twitch.

Enregistrement et connexion de l'utilisateur

Autorisez les utilisateurs à télécharger et à se connecter à votre application avant de l'utiliser. Il est cependant crucial de rendre le processus d'enregistrement simple et sans friction.

Vidéothèque

Des bibliothèques vidéo riches doivent être incluses si vous souhaitez créer une application qui dépend principalement des vidéos. Permettez aux utilisateurs de votre application de parcourir l'ensemble de la collection de vidéos et de sélectionner les médias qu'ils souhaitent lire et afficher à ce moment précis

Diffusion en direct

Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de l'application de diffuser en direct leur matériel vidéo afin que d'autres utilisateurs de l'application puissent le voir et interagir avec.

Chat instantané

Cette application de diffusion en direct a une composante sociale. Par conséquent, la fonction de messagerie instantanée permet à tous les utilisateurs de l'application de communiquer. Cette fonction permet une communication directe entre les utilisateurs de l'application ainsi qu'entre les utilisateurs de l'application et les producteurs de contenu.

Barre de recherche

Les utilisateurs de l'application peuvent facilement découvrir tout matériel vidéo qu'ils souhaitent voir, grâce à une boîte de recherche utile. Cette fonction permet aux utilisateurs de votre application de localiser rapidement le matériel pertinent.

Un engagement financier important et des mois de travail d'une équipe de développeurs incroyablement talentueux sont nécessaires pour créer une application dès le départ. La plupart des startups et des petites entreprises n'ont pas le financement nécessaire pour entreprendre la création d'applications traditionnelles. Les entreprises et les startups utilisent des plates-formes telles que Twitch pour diffuser des événements d'entreprise tels que des lancements de produits, des offres et des conférences en ligne afin d'atteindre un public plus large. Ces plateformes ont ouvert la voie à une activité de diffusion en direct en plein essor. Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour créer une application comme Twitch.

Donnez à votre application un nom unique

Après avoir choisi un nom pour votre application, choisissez une catégorie d'application, un thème de conception et une mise en page appropriés. En incluant le logo de votre marque, améliorez l'image de marque de votre entreprise.

Ajouter les fonctionnalités appropriées

Parcourez les fonctionnalités répertoriées ci-dessus et incluez-les toutes dans votre application. L'application peut maintenant être parfaitement éditée.

Testez l'application et lancez-vous

Déboguez l'application et testez-la sur des appareils réels. Votre application est maintenant prête à être lancée dans tous les principaux magasins d'applications.

L'application de streaming vidéo coûte cher

Un site Web de streaming réussi n'est pas une exception à la norme; chaque démarrage a des coûts. Les tarifs horaires de l'équipe de développement que vous souhaitez embaucher auront un impact significatif sur le coût de création d'une application similaire à Twitch. C'est la principale justification de la raison pour laquelle la plupart des pays occidentaux sous-traitent leurs projets à des pays asiatiques comme l'Inde. Différentes régions auront des prix différents pour créer des applications comme Twitch. Par exemple, en Amérique du Nord, cela coûtera en moyenne 150 $ de l'heure, tandis qu'au Royaume-Uni, cela coûtera en moyenne 140 $ de l'heure.

Combien de temps cela prendra-t-il?

Prototypage et création UI/UX

Tout commence par la réalisation du schéma UI/UX et du prototype des ressources de streaming vidéo. En termes simples, vous devez d'abord créer un modèle du site Web prévu qui montre comment les utilisateurs interagiront avec lui. Cela prendra environ 250-260 heures.

Développement du site web proprement dit

La structure de votre plateforme est construite par des professionnels qui créent également ses composants fonctionnels et relient les plugins, bibliothèques et extensions nécessaires. Cela prendrait environ 550 à 600 heures.

Développement back-end

L'étape suivante est cruciale et intimement liée à l'étape qui la précède. L'application met l'accent sur l'intégration de l' API et la configuration du serveur. Cela prendrait environ 450 à 460 heures.

Création du panneau d'administration

Le panneau d'administration est requis en tant qu'outil de gestion convivial pour votre application. Cela prendrait environ 220-230 heures.

Solution sans code

Vous pouvez créer une application entièrement fonctionnelle avec un backend, un frontend et une application mobile native de pointe avec AppMaster. Le code source de votre application est créé par AppMaster, qui le compile et le distribue ensuite à n'importe quel service cloud ou serveur privé. Un ingénieur a généralement besoin de vingt minutes pour comprendre les idées derrière AppMaster avant que l'application ne commence à devenir une seconde nature.

Conclusion

La diffusion en direct existe depuis un certain temps, mais en 2020, alors que le monde entier faisait face à une pandémie, elle a atteint des niveaux entièrement nouveaux. L'industrie du jeu a aidé la diffusion en direct à devenir plus courante dans le secteur du divertissement. Regarder un flux en direct est plus populaire que lire des blogs ou écouter des podcasts.

C'est probablement la raison pour laquelle on prévoit que le marché mondial du streaming vidéo atteindra 223,98 milliards de dollars d'ici 2028. De nombreux propriétaires de petites entreprises et entrepreneurs sont incités à entrer dans la région parce que ces statistiques sont si attrayantes. Le développement d'applications traditionnelles est cependant difficile. Vous avez besoin de ressources telles que du temps, de l'argent et de l'expertise pour créer une application à partir de rien . Malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. C'est là qu'AppMaster entre en jeu. AppMaster est une puissante plateforme de développement d'applications sans code .