Attendez-vous avec impatience l'automatisation de l'analyse des données ? Si oui, vous attendez peut-être avec impatience un outil d'apprentissage automatique qui permettra à un ordinateur de comprendre les données et d'apprendre à travers les connaissances pour accomplir des tâches sans programmation précise. À l'ère d'Internet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les compétences en apprentissage automatique gagnent en popularité chaque jour. La raison en est la facilité avec laquelle les entreprises et les organisations perçoivent et réglementent intelligemment leurs données sans perdre beaucoup de temps.

Différents types d'outils d'apprentissage automatique disponibles sur le marché font leur travail efficacement et traitent les données plus rapidement. Savez-vous qu'il est possible de créer votre outil de machine learning ? Si non, alors vous devez lire cet article jusqu'au bout.

Que sont les plateformes low-code et no-code ?

Avant, vous devez embaucher une équipe de développeurs pour créer vos applications et outils d'apprentissage automatique ou effectuer des achats déjà effectués à l'extérieur. En bref, ils sont principalement fabriqués à partir de langages de programmation à partir de zéro. Le coût du développement à travers un code est élevé. Cependant, de nos jours, il existe une option de plates-formes low-code et no-code avec une plate-forme prête à l'emploi où les utilisateurs peuvent aller et, avec une méthode simple de glisser-déposer , développer leurs applications de manière efficace et rentable par des personnes non techniques. .

Une plate -forme de développement sans code comme AppMaster permet aux utilisateurs de développer toutes sortes d'applications et d'applications de site Web pour leur utilisation et celle du client sans aucune compétence de codage. Une large gamme de personnalisation est également disponible. Un low-code et un no-code partagent plus ou moins la même approche, mais certaines différences sont décrites ci-dessous.

Qu'est-ce que le low-code ?

Le low-code est une stratégie de développement d'applications qui utilise une illustration visuelle et quelques connaissances en matière de codage. Cela signifie que vous devez toujours avoir des connaissances de base en programmation pour utiliser une plate-forme low-code. Il réduit le temps, la charge et les coûts en simplifiant le processus, mais nécessite toujours une méthode d'assistance au développement traditionnelle. Donc, en termes plus simples, c'est un mélange de méthodes de codage traditionnelles et de méthodes sans code.

Qu'est-ce que le no-code ?

D'autre part, le no-code est une méthode automatique et sans codage de développement d'applications, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA) . Il est entièrement exempt de langage de programmation et de codage. Vous devez utiliser une méthode visuelle et créer une application de votre choix. Il s'agit d'une technique émergente présentant plusieurs avantages par rapport à une méthode de développement d'applications low-code et traditionnelle.

La technologie sans codage ne nécessite pas une seule ligne de codage et est la méthode par laquelle vous pouvez créer vous-même des applications et des applications de site Web à n'importe quelle fin en acquérant simplement un certain savoir-faire de la plate-forme sans code que vous utilisez. AppMaster est la meilleure plate-forme sans code du marché qui possède une interface conviviale et super facile à utiliser avec des prix compétitifs sur le marché, et vous pouvez créer des applications à partir de zéro. Vous n'avez pas besoin de payer aux développeurs ces dollars supplémentaires pour le développement de votre application en l'utilisant.

Pourquoi utiliser une plateforme low-code ou no-code ?

De nombreuses entreprises et entreprises se tournent vers des plates-formes no-code / low-code pour le développement de leurs applications. Même les développeurs et les pigistes l'utilisent pour faire monter en flèche leurs ventes et leur production, car il leur faut moins de temps et d'énergie pour développer une application via ces plates-formes low code / no-code, et la popularité ne cesse d'augmenter.

Les plateformes low code/no-code augmentent rapidement les gains de productivité des entreprises. Ils développent des analyses visuelles attrayantes et influentes qui ont conquis le marché de l'analyse explicative. Le low code/no-code est également utilisé pour l'analyse prédictive et les outils d'apprentissage automatique qui guident l'analyste par une succession automatique de mesures pour créer un modèle qui correspond à un ensemble de données.

De plus, un site web et une application mobile sont facilement réalisés avec des plateformes low code/no-code. Ces techniques ont des interprétations plus raffinées qui peuvent même contrôler les relations avec les clients. Avec cela, les plates-formes no-code et low-code disposent de certains services à valeur ajoutée, notamment :

Promouvoir l'analyse numérique

Maintenir l'analyse numérique

Aide au référencement (optimisation des moteurs de recherche)

Aide au SMM (marketing des médias sociaux)

Idéal pour l'automatisation des affaires

Favorise le trafic publicitaire numérique

Convient à la conception de produits technologiques

Création et personnalisation d'applications

Puis-je faire du machine learning sans coder ?

La réponse directe et concise à la question est Oui. Un développement d'apprentissage automatique traditionnel nécessite que vous développiez des algorithmes d'apprentissage automatique sans code qui prennent du temps et nécessitent des connaissances préalables en programmation, des ressources et une équipe de développement ou un scientifique des données pour le faire. Mais avec les plates-formes sans code / à faible code, l'intelligence artificielle et les outils d'apprentissage automatique sans code ont diverses utilités.

Avec la popularité croissante des plates-formes low code/no-code, il est indispensable que les entreprises se déplacent et tirent parti de cette technologie, car les modèles d'apprentissage automatique sont complexes à construire et nécessitent du personnel, du temps et de l'argent. Ce serait une tâche impossible si vous n'optiez pas pour une plateforme sans code ; vous n'êtes pas un data scientist ou un développeur pour faire du machine learning.

La demande de modèle d'apprentissage automatique

Les modèles d'apprentissage automatique nécessitent plusieurs étapes pour être développés avec succès. Adopter les capacités d'apprentissage automatique s'est avéré difficile pour de nombreuses personnes d'améliorer leurs compétences. De nombreuses organisations disposant d'un budget suffisant l'ont adopté, car l'apprentissage automatique est une méthode longue et coûteuse qui exige une expertise limitée accrue en apprentissage automatique.

Construire un modèle d'apprentissage automatique des performances est une méthode difficile. Comme indiqué ci-dessus, les développeurs, les scientifiques des données et les créateurs d'apprentissage automatique doivent former une équipe pour réaliser et accomplir la tâche. Une autre difficulté est de trouver un expert dans le domaine est également assez délicat. Cela est attendu dans la façon dont les données globales ont progressé sur la durée en raison du surplus de technologie. La demande est si remarquable que même ceux qui sont des professionnels de l'informatique et qui connaissent les aspects techniques de l'ordinateur sont poussés vers des carrières stimulantes dans l'analyse de données.

Qu'est-ce que l'apprentissage automatique sans code ?

Les difficultés évoquées ci-dessus et la demande d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle ont conduit à la conclusion qu'une plate-forme sans code serait une solution idéale pour le développement de modèles d'apprentissage automatique en profondeur. Surtout si vous avez un petit budget et que vous ne pouvez pas payer les équipes de science des données, vous pouvez utiliser des plates-formes sans code pour le développement, dont la plupart sont à un prix raisonnable. Le meilleur d'entre eux est AppMaster qui offre un outil de programmation visuel convivial et une équipe 24 heures sur 24 pour vous guider tout au long du processus.

Les analystes et les data scientists s'occupent généralement de vos données. La méthode ou les outils traditionnels de développement et de gestion des données ne valent pas le temps et les efforts qu'ils nécessitent, car l'utilisateur final est généralement non technique, comme les commerciaux, les équipes de ressources humaines, les équipes marketing, les commerciaux, etc. Ces personnes utiliser des analystes et des scientifiques des données pour leur traitement de données et compter sur des analystes de données pour utiliser ces outils.

Cela oriente vers un rapprochement substantiel. Au lieu de cela, les data scientists et les analystes arrêtent de perdre du temps et passent des mois à développer une unité de traitement graphique externe pour les entreprises. À long terme, le flux de travail sera inefficace.

La meilleure façon est de mettre les données essentielles dans une application d'apprentissage automatique sécurisée réalisée via un développement sans code. De plus, de nombreux outils d'informatique décisionnelle, même ceux avec apprentissage automatique intégré, n'ont pas été créés avec des utilisateurs professionnels. Les fournisseurs traditionnels tentent fréquemment de masquer la complexité de leur solution avec des fonctionnalités et des options en libre-service. Pourtant, les clients estiment qu'ils ont besoin d'un niveau élevé de connaissances en informatique ou en ingénierie pour les utiliser.

Ainsi, bien que les outils d'intelligence d'affaires présentent de nombreux avantages, ils n'ont pas été conçus pour les entreprises d'aujourd'hui et ont entraîné de nombreuses détériorations. Les outils qui permettent à chacun d'utiliser la puissance des données et des prévisions sont ce dont les organisations ont réellement besoin. Cela améliorerait l'efficacité et la prise de décision, en supprimant les goulots d'étranglement et en libérant de la bande passante pour l'équipe de science des données. C'est pourquoi les outils d'apprentissage automatique sans code sont si populaires maintenant. Ils permettent la création sans code de modèles d'apprentissage automatique par n'importe qui, même sans connaissances en programmation.

Qu'est-ce qu'une plate-forme d'IA sans code ?

La plupart des systèmes sans code incluent une interface glisser-déposer qui permet aux clients de télécharger rapidement des données essentielles pour créer des modèles d'apprentissage automatique très précis. Cela implique que n'importe qui peut créer un modèle et faire des prédictions, quelle que soit sa familiarité avec les méthodes de régression ou de forêt.

Par exemple, un responsable confronté à un taux de rotation élevé des employés pourrait utiliser les données de téléchargement pour mieux comprendre les raisons de l'attrition et mettre en œuvre des plans de rétention. Une performance de modèle d'IA sans code entièrement formée est créée en quelques clics et peut prévoir instantanément l'attrition du personnel. Ce responsable sera en mesure d'identifier les employés susceptibles de partir et d'obtenir une suggestion d'interventions potentielles pour prévenir l'attrition.

Bien sûr, anticiper le roulement du personnel n'est qu'un cas d'utilisation du no-code ; d'innombrables autres démontrent son immense valeur pour les entreprises. Selon une analyse Gartner Magic Quadrant, jusqu'à 65% du développement d'applications sera effectué sur des plateformes no-code/low-code d'ici 2024, démocratisant la puissance de l'IA.

Top 10 des plateformes d'apprentissage automatique sans code

Il n'est pas nécessaire de limiter l'apprentissage automatique aux programmeurs techniques. En conséquence, les analystes peuvent agir plus rapidement à l'aide de plates-formes ML sans code, ce qui leur permet de soutenir la réflexion proactive et innovante de leur entreprise. Les plates-formes d'apprentissage automatique pour les applications sans code ont démontré un grand potentiel et une productivité accrue. Grâce à l'utilisation d'applications mobiles basées sur le cloud, ces plateformes aident les entreprises à automatiser et à numériser les procédures. Voici une sélection de plates-formes sans code à considérer si vous avez besoin de déployer rapidement un composant d'apprentissage automatique et de l'intégrer à votre programme actuel.

CréerML

Sans connaissances en codage manuel, vous pouvez utiliser CreateML pour créer des modèles ML pour la segmentation et la détection d'objets. Vous pouvez gérer efficacement et efficacement un jeu de données riche. De plus, vous pouvez tester et entraîner vos modèles d'apprentissage automatique personnalisés pour obtenir un aperçu de leur comportement.

Il s'agit d'une plate-forme sur laquelle vous pouvez apprendre à développer une application d'IA et à utiliser la vision par ordinateur pour résoudre un problème commercial en quelques heures. Apple fournit aux développeurs iOS cette plate-forme de glisser-déposer sans code pour créer et affiner leurs modèles d'apprentissage automatique de code sur un Mac. Plusieurs modèles de formation de modèles sont inclus avec CreateML, un programme macOS autonome. Ce cadre est conçu pour construire des réseaux de neurones pour la détection et la segmentation d'objets. Il donne aux développeurs iOS un logiciel macOS pour créer et gérer des ensembles de données. Vous pouvez utiliser cet outil pour décrire et modifier des fonctionnalités dans les vidéos et les images.

Fritz IA

Il fait partie des plates-formes d'apprentissage automatique de code en pleine croissance qui aident à combler le fossé des connaissances entre les scientifiques des données et les développeurs de smartphones. Vous pouvez former des modèles dans le Studio ou utiliser des modèles déjà formés, ce qui vous donne le choix du temps et de l'argent que vous souhaitez consacrer à la création de modèles ML de détection d'objets.

Google AutoML

Avec l'aide de cette plate-forme sans code, basée sur les capacités d'apprentissage automatique de Google avec peu de code, l'expérience d'apprentissage automatique peut former des modèles précis pour leurs besoins commerciaux particuliers. Il permet également aux programmeurs ayant peu de connaissances en ML de former des modèles spécifiquement pour des cas d'utilisation particuliers. La plate-forme gère diverses sources de données de formation et utilise des cas, notamment la vision par ordinateur, l'intelligence vidéo, le traitement du langage naturel et la traduction.

Piste ML

Avec l'aide de cette plateforme, les étudiants et les professionnels de la création de divers domaines auront accès aux approches ML. Il offre des interfaces visuelles amusantes pour former efficacement des modèles, de la production de texte et d'image à la capture de mouvement.

IA

Obtenez le dialogue de données pour façonner automatiquement votre ensemble de données sans utiliser de code, puis partagez vos modèles ML avec l'équipe ou le grand public. Tout le monde peut commencer à produire des prédictions à l'aide des algorithmes, et vous pouvez utiliser l' API low-code pour incorporer des prédictions dynamiques d'apprentissage automatique dans votre application.

L'IA a pour vocation d'offrir à chacun une solution simple. Un fichier CSV peut être intégré ou ajouté à vos sources de données. Reconnaître les variables qui affectent les prédictions et les résultats prévisionnels à l'aide de situations hypothétiques. Examinez en profondeur les spécifications de l'algorithme, trouvez des modèles rivaux et apprenez comment les modèles fonctionnent.

Qui exécute des tâches complexes sur des données de formation CSV définies par l'utilisateur à l'aide de la technologie NLP de pointe. Les spécialistes du marketing et les propriétaires d'entreprise peuvent l'utiliser pour estimer le flux de revenus, améliorer l'efficacité opérationnelle, créer une chaîne d'approvisionnement plus efficace et exécuter des campagnes de marketing automatisées personnalisées.

Robot de données

Célèbre plateforme d'IA d'entreprise de bout en bout pour la mise en œuvre simple et rapide de modèles de prédiction fiables. Il permet aux analystes commerciaux de créer des analyses prédictives sans avoir aucune expérience en programmation ou en apprentissage automatique du code. Il aide à la planification, à la création, au déploiement, à la supervision et à la maintenance des applications d'IA à l'échelle de l'entreprise.

Grand ML

Big ML est une plate-forme open source qui fournit aux organisations des services d'intégration d'applications et d'apprentissage automatique du code. Les analystes commerciaux et l'intégration d'applications sont proposés avec l'apprentissage automatique du code standardisé en tant que service. En quelques clics seulement, il peut créer un apprentissage en profondeur ou un modèle d'apprentissage.

Super Annoter

Pour votre IA, créez des Super Data avec Super Annotate. Pour votre application d'intelligence artificielle, il fournit une plate-forme de bout en bout pour annoter, gérer et versionner les données de vérité terrain. Parce qu'il utilise une boîte à outils robuste, des services d'annotation de données de pointe et un puissant système de gestion des données, vous pouvez développer et automatiser votre pipeline d'IA 3 à 5 fois plus rapidement.

Super Annotate offre une architecture axée sur la sécurité qui combine des pipelines de toute complexité et de toute taille. Parce qu'il peut étendre des projets dans le monde entier, vous pouvez vous engager dans des achats plus importants pour obtenir des remises sur le gros et réduire le coût des pipelines d'IA.

Machine enseignable

Une machine enseignable vous permet de programmer une vision par ordinateur pour détecter ou reconnaître vos sons, gestes et visuels. Il fournit une solution plus simple pour créer des modèles d'apprentissage automatique pour vos applications, sites Web, etc., sans aucune expérience de codage.

La machine enseignable est une plate-forme d'apprentissage automatique low-code pour le Web qui vous permet de développer des modèles d'apprentissage automatique conviviaux et ouverts à tous. Il est facile d'assembler vos échantillons et de les classer dans les différentes classes ou catégories que vous souhaitez que votre machine comprenne.

Le modèle peut être exporté pour être utilisé dans vos sites Web, applications, etc. Entraînez votre ordinateur et vérifiez instantanément s'il a retenu les informations que vous lui avez enseignées. La formation modèle est même disponible en téléchargement ou en hébergement en ligne.

Plus important encore, vous pouvez utiliser le modèle totalement dans votre appareil sans qu'aucune donnée ne quitte le modèle, y compris les données du microphone et de la webcam. De plus, vous pouvez rapidement catégoriser les photographies et les positions du corps à partir de fichiers, de webcams et de sons à partir de brefs échantillons sonores.

Conclusion

Pour être concluant, vous devez comprendre que les outils de gestion de données, d'analyse et de processus d'intelligence d'affaires étaient bons. Mais en raison de l'augmentation de la demande et de l'utilisation de l'interface technique, elle est limitée à la science des données et aux analystes de données. D'un autre côté, l'intelligence artificielle (IA) et les outils d'apprentissage automatique sans code seraient fabuleux car ils couvrent tous les défauts. Ces outils d'apprentissage automatique sans code sont faciles à créer si le développement est effectué via une plate-forme sans code. AppMaster est la meilleure plate-forme sans code du marché pour créer des applications et ces outils d'IA. Consultez le plan aujourd'hui pour commencer.