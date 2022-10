Le monde du développement logiciel croît et s'étend si vite que de nouvelles plateformes et de nouveaux outils deviennent populaires chaque jour. Docker est l'un d'entre eux, et il ouvre la voie à une nouvelle génération de développeurs. Dans cet article, nous allons explorer ce que sont Docker et Docker Container ainsi que leurs avantages, comment les utiliser, et d'autres détails est. Donc, sans plus attendre, plongeons dans notre présentation de Docker Container.

Si cela vous semble trop complexe pour vous et votre niveau de connaissances, lisez jusqu'au bout car, en bas de l'article, nous vous proposons également une alternative plus simple qui pourrait mieux convenir aux débutants. no-code plus simple qui pourrait être plus adaptée aux débutants, aux développeurs citoyens et à tous ceux qui ont besoin de développer une application le plus facilement et rapidement possible.

Qu'est-ce qu'un Docker Container ?

Avant de discuter de ce qu'est Docker Container, nous devons prendre un peu de recul et parler de ce qu'est Docker . Docker est une plateforme open-source pour les développeurs. Avec Docker, l'application peut être packagée, avec toutes ses dépendances, sous forme de conteneurs. Avec ce système, chaque application peut travailler dans un environnement isolé : chaque conteneur est indépendant et contient l'application avec ses dépendances et ses bibliothèques. De cette façon, les applications n'interfèrent pas entre elles et le développeur peut travailler sur chacune d'elles de manière indépendante. Docker Containers est également important et utile pour le travail en équipe.

Un développeur, par exemple, peut développer un conteneur et le transmettre à l'équipe. L'équipe serait en mesure d'exécuter le conteneur en reproduisant l'environnement complet développé par le premier programmeur.

Architecture de Docker

Docker déploie une architecture client-serveur qui fonctionne avec les " briques " suivantes :

Le Docker Daemon : il écoute les demandes du client Docker et gère les objets tels que les conteneurs et les images, ainsi que les volumes et les réseaux.

Le client Docker : c'est la façon dont l'utilisateur interagit avec la plateforme Docker .

Le hub de Docker : c'est un registre (les registres stockent les images, voir ci-dessous) qui est public, ce qui signifie que tout utilisateur de Docker peut y accéder et y rechercher des images. Par défaut, Docker recherche les images dans le Docker Hub, mais vous pouvez également configurer et utiliser un registre privé.

Docker Images : il s'agit de modèles pour la création de conteneurs. Les images de conteneurs peuvent être basées sur d'autres images de conteneurs avec une certaine personnalisation. Outre l'utilisation d'images créées par d'autres utilisateurs et disponibles dans les registres publics, vous pouvez créer vos propres images et les stocker dans votre registre privé ou les partager dans un registre public.

Maintenant que vous savez ce que tout est et fait, vous pouvez mieux comprendre l'architecture Docker: nous avons le client Docker qui " parle " au démon Docker, qui s'occupe de construire et d'exécuter les Docker Containers. Le client Docker, en particulier, communique avec le Docker Daemon en utilisant une API REST sur une interface réseau ou des sockets UNIX. Un client Docker peut communiquer avec plus d'un Docker Daemon.

Pourquoi avons-nous besoin d'un conteneur Docker ?

Le principe qui est à la base des conteneurs Docker et de leur déploiement est la conteneurisation. Afin de comprendre son importance et ses avantages, il pourrait être utile de décrire un scénario de développement sans conteneurisation.

Avant la conteneurisation

Les développeurs ont toujours voulu travailler sur des applications dans des environnements isolés afin qu'elles n'interfèrent pas les unes avec les autres. Avant la conteneurisation, la seule façon d'isoler les applications et leurs dépendances était de placer chacune d'entre elles sur une machine virtuelle distincte.

De cette façon, les applications fonctionnent sur le même matériel ; la séparation est virtuelle. La virtualisation a cependant de nombreuses limites (comme nous allons le découvrir en la comparant à la conteneurisation). Tout d'abord, les machines virtuelles sont de taille encombrante. Ensuite, l'exécution de plusieurs machines virtuelles rend les performances de chacune d'entre elles instables.

Il existe également d'autres problèmes liés à l'utilisation de machines virtuelles en ce qui concerne les mises à jour, la portabilité et les intégrations, et le processus de démarrage peut parfois prendre beaucoup de temps. Ces problèmes ont poussé la communauté des développeurs à créer une nouvelle solution. Et cette nouvelle solution est la conteneurisation.

Conteneurisation

La conteneurisation est également un type de virtualisation, mais elle amène la virtualisation au niveau du système d'exploitation. Cela signifie que si la virtualisation, avec l'utilisation de machines virtuelles, crée du matériel virtuel, la conteneurisation crée un système d'exploitation virtuel.

Contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs sont plus efficaces car :

Ils utilisent un système d'exploitation hôte et, par conséquent, il n'y a pas de système d'exploitation invité ;

Ils partagent les bibliothèques et les ressources pertinentes au besoin, ce qui rend l'exécution très rapide.

Comme tous les conteneurs partagent le même système d'exploitation hôte, le processus de démarrage est également extrêmement rapide (il peut prendre quelques secondes !).

En d'autres termes, avec la conteneurisation, nous avons une structure d'environnement de développement qui ressemble à ceci :

un système d'exploitation hôte partagé à la base

un moteur de conteneurs

des conteneurs qui ne contiennent que les bibliothèques et dépendances spécifiques à leur application et qui sont complètement isolés les uns des autres.

Alors qu'avec les machines virtuelles, la structure serait la suivante :

un noyau de système d'exploitation hôte ;

un système d'exploitation invité (séparé) pour chacune des applications ;

les différentes applications avec leurs bibliothèques et leurs dépendances.

Comme nous l'avons mentionné, la principale différence entre les deux systèmes est l'absence de système d'exploitation invité dans le modèle de conteneurisation, ce qui fait toute la différence.

Les avantages de Docker

Docker Container est une plateforme qui vous permet d'exploiter la conteneurisation telle que nous l'avons décrite. Si nous devions rassembler tous les avantages qu'elle présente pour les développeurs, ils seraient les suivants.

Environnement isolé et conteneurs multiples

Docker vous permet non seulement de créer et de configurer des conteneurs isolés les uns des autres et capables de travailler sans se perturber mutuellement, mais il vous permet également de configurer plusieurs conteneurs en même temps et sur le même hôte. Chacun des multiples conteneurs est autorisé à accéder uniquement aux ressources qui lui sont attribuées. En outre, le processus d'élimination d'une application dont vous n'avez plus besoin est également plus simple : il vous suffit d'éliminer son conteneur.

Vitesse de déploiement

Étant structuré comme il l'est (voir le paragraphe précédent), Docker rend le processus de déploiement d'applications beaucoup plus rapide (par rapport à l'alternative, qui consiste à utiliser des machines virtuelles). La raison pour laquelle les conteneurs Docker sont si performants est que Docker crée un conteneur différent pour chaque processus, de sorte que les conteneurs Docker ne démarrent pas dans un système d'exploitation.

Flexibilité et évolutivité

Les conteneurs Docker facilitent grandement le processus de modification de vos applications. En effet, lorsque vous devez intervenir sur une application, vous pouvez simplement accéder à son conteneur, et cela n'affectera en rien toutes les autres. L'outil de commande Docker Compose (voir le paragraphe suivant) améliore la flexibilité et l'évolutivité d'une manière impossible avec toute autre approche de développement d'applications.

Portabilité

Les applications créées au sein des conteneurs logiciels sont extrêmement bien portables. Les conteneurs Docker peuvent s'exécuter sur n'importe quelle plateforme, à condition que le système d'exploitation hôte prenne en charge Docker. Lorsque vous avez créé votre application dans le conteneur, vous pouvez la déplacer sur n'importe quelle plateforme prenant en charge Docker, et elle fonctionnera de manière similaire sur toutes ces plateformes.

Sécurité

Les conteneurs Docker renforcent la sécurité car :

Une application (et ses éventuels problèmes) n'affecte aucune autre.

Le développeur a un contrôle total sur le déroulement du trafic.

Chaque conteneur en cours d'exécution se voit attribuer un ensemble distinct de ressources.

Une application ne peut pas accéder aux données d'une autre application sans autorisation.

Qu'est-ce que Docker Compose ?

Docker Compose est une commande Docker qui porte la "puissance" de Docker et de la conteneurisation à un autre niveau. Grâce à cet outil, votre processus de développement d'applications peut devenir beaucoup plus rapide et facile. L'outil Docker Compose est un outil en ligne de commande qui prend plusieurs conteneurs et les assemble en une application. Cette application peut ensuite être exécutée sur un seul hôte.

Avec Docker Compose, vous avez la possibilité de diviser votre projet de développement d'application complexe en plusieurs petits projets. Vous pouvez travailler sur les différents aspects séparément, et vous pouvez finalement les assembler pour créer votre application Web finale ou toute autre application.

L'utilisation de Docker Compose signifie également que vous pourrez utiliser le conteneur que vous avez créé pour ce projet dans d'autres projets différents. Cela signifie également que lorsque vous devez mettre à jour un seul aspect, vous pouvez y travailler sans affecter l'ensemble du projet de développement de l'application.

Étapes de l'utilisation d'un conteneur Docker

En lisant cet article, vous avez déjà fait vos premiers pas dans le monde du développement d'applications avec Docker. Vous ne pouvez pas utiliser un outil aussi puissant mais complexe si vous n'avez pas de connaissances sur tous ses aspects. Maintenant, une fois que vous avez installé Docker sur votre ordinateur (il est disponible pour Mac, Windows et Linux), vos prochaines étapes sont les suivantes.

Comment construire et exécuter des conteneurs Comment déployer des applications Comment exécuter une application à l'aide de Docker Compose

L'un des nombreux avantages de l'utilisation de Docker est qu'une documentation détaillée est disponible en ligne, et qu'elle est rédigée et publiée par l'équipe Docker elle-même (elle est donc très fiable). Vous pouvez vous référer entièrement à leur documentation au début et pendant votre parcours de développement d'applications. Cependant, ici, nous aimerions vous recommander de commencer par ces deux étapes :

Lancez le tutoriel

Docker dispose d'un tutoriel intégré pour les nouveaux utilisateurs. Pour le lancer, ouvrez une invite de commande et tapez cette commande (vous pouvez la copier et la coller) :

Docker run -d -p 80:80 docker/getting-started

Il y a plusieurs choses que l'on peut apprendre en jetant seulement un coup d'œil à cette commande :

le "-" exécute le conteneur en arrière-plan ;

-p 80:80 mappe le port 80 de l'hôte au port 80 du conteneur ;

docker/getting-started spécifie l'image à utiliser.

Comprendre le tableau de bord

Juste après avoir parcouru le tutoriel et avant de vous plonger dans la documentation fournie par l'équipe Docker, il est important que vous compreniez le Docker Dashboard. Il s'agit d'un panneau qui permet d'accéder rapidement aux journaux des conteneurs et à leurs cycles de vie. Par exemple, il est extrêmement facile de déplacer ou de supprimer des conteneurs à partir du tableau de bord.

Conteneur Docker : nécessite-t-il des connaissances en développement d'applications ?

L'utilisation de Docker, de son conteneur et de l'outil Docker Compose nécessite une certaine connaissance des langages de programmation, des frameworks et de l'architecture. Docker peut faciliter le processus, mais uniquement pour ceux qui sont déjà familiarisés avec la programmation et le déploiement d'applications. Pour les débutants, les citoyens en développement ou toute personne à la recherche de la manière la plus simple possible de déployer des applications, il existe toutefois une alternative valable : le développement logiciel sans code et AppMaster.

AppMaster est, en fait, une plateforme de premier plan no-code qui vous permet de créer une application web, une application mobile et un backend sans écrire le code manuellement. AppMaster vous fournira des blocs de construction pour votre projet, ainsi qu'une interface visuelle où vous pourrez les assembler avec un systèmedrag-and-drop . Pendant que vous créez votre logiciel de cette manière, AppMaster crée automatiquement le code source pour vous. Le code source est accessible à tout moment, et il est également exportable.

AppMasterLes briques logicielles d'AppMaster peuvent ressembler d'une certaine manière aux images Docker, mais elles vous offrent l'avantage précieux de pouvoir être assemblées sans avoir à écrire le moindre code source. AppMaster peut être une plateforme plus adaptée pour vous si vous êtes un débutant.

Fait intéressant AppMaster utilise également un conteneur docker. Par défaut, toutes les applications des clients sont automatiquement hébergées par AppMaster dans des Docker Containers isolés. En général, lorsqu'un client clique sur le bouton de publication, en moins de 30 secondes, AppMaster génère le code source, le compile, le teste et le conditionne dans un Docker Container. La plate-forme envoie ce Docker Container au docker local de AppMaster, un hub qui se trouve dans la plate-forme. AppMaster Le docker, utilisé par Harbor, est une solution open-source. Ensuite, AppMaster envoie une commande au serveur cible pour qu'il récupère ce conteneur et le lance.

Conclusion

Docker est un outil important entre les mains des développeurs. Comme nous l'avons vu, il résout bon nombre des limites de l'ancienne approche des machines virtuelles. Toutefois, il s'agit toujours d'une méthode adaptée aux développeurs experts : après tout, si vous pouvez utiliser des modèles et des images, vous devez toujours écrire du code pour faire beaucoup de choses au sein de la plateforme Docker. Si vous recherchez une alternative plus facile, si vous voulez éviter d'écrire du code, AppMaster et l'approche no-code sont les solutions parfaites pour vous.