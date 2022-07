Dans le développement de logiciels, l'étude des exigences des clients est la clé et si la tâche du client est comprise, alors il ne devrait y avoir aucun problème dans les processus de construction ultérieurs. Cependant, au début des travaux, de nombreuses erreurs surviennent qui entravent et ralentissent l'ensemble de la production.

Voici 5 erreurs presque inévitables dans le développement de logiciels :

Description de la tâche peu claire

La formulation et la description du problème est un processus assez laborieux. Souvent, le produit final ne correspond pas aux souhaits du client, car la description du problème et la vision de la solution sont incorrectes ou pas assez détaillées. Cela est principalement dû au manque de connaissances techniques du client et à la mauvaise interprétation du problème par le développeur. Une telle erreur est coûteuse et ramène généralement la production du projet au point de départ.

Erreurs avec l'intégration de services externes

Les problèmes d'intégration d'autres services au cours de l'élaboration du programme sont assez courants. Une mauvaise interprétation ou la méconnaissance des caractéristiques et spécificités de la saisie des données peut entraîner des erreurs dans l'intégration des services avec le logiciel.

Erreurs avec l'interface utilisateur

Il s'agit plus d'une erreur d'inconvénient que d'une erreur technique lors du développement. L'interface utilisateur est la toute première chose que le client final évalue. Même avec des fonctionnalités élevées, il est peu probable que l'utilisateur continue à travailler avec le programme s'il est difficile à utiliser. Il est important de trouver le bon équilibre entre l'opérabilité et une interface conviviale lors de la conception d'un système pour modules.

Erreurs dans la logique, l'algorithme et les calculs

Les erreurs les plus évidentes et presque inévitables dans tout processus de développement. Ils ne sont pas aussi critiques ou dangereux, mais ils consomment beaucoup de temps et de nerfs pour les détecter.

Nouvelles erreurs à partir d'anciennes erreurs

L'élimination des erreurs détectées conduit généralement à la création de nouvelles qui nécessitent des modifications et des améliorations du logiciel. Le processus de modification peut se poursuivre longtemps après la fin du développement du programme, même lorsque le programme est déjà utilisé par le client final, certains retards, erreurs ou installations nécessiteraient toujours une vérification constante.

Le moyen existant pour éviter les erreurs

La plupart des problèmes de développement de logiciels peuvent être résolus par l'automatisation des processus. Une telle automatisation se trouve dans les plates-formes sans code, qui simplifient et accélèrent le processus de création de programmes.

Appmaster.io est l'une des plateformes proposant un développement entièrement automatisé. La plate-forme écrit elle-même le code source, basé sur l'application assemblée à partir de blocs visuels, ce qui accélère considérablement le processus et minimise le nombre d'erreurs dans le développement. Grâce à l'éditeur de processus métier avancé, l'application développée n'est pas limitée par le nombre de fonctionnalités et peut également exister indépendamment de la plateforme, comme n'importe quelle application habituelle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la simplification du processus de développement et le fonctionnement des plates-formes sans code, bienvenue sur AppMaster.io .