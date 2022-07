No-code ne convient pas seulement pour créer rapidement des applications commerciales et des sites Web. Les développeurs de jeux l'ont également adopté depuis longtemps. Les jeux créés avec l'aide de constructeurs démontrent parfaitement les possibilités et le potentiel de la programmation visuelle.

Petit malheur

par Killmonday Games AB

Un petit jeu de quête avec des visuels extraordinaires et une intrigue sur les aventures mystiques d'une petite fille.

Cessabit : un jeu de soulagement du stress

par Tepes Ovidiu

Un jeu anti-stress minimaliste qui améliore la mémoire visuelle.

Petite saga

par Jeremy Noghani

Un RPG d'aventure de souris miniature qui a levé près de 50 000 £ sur Kickstarter. Venir à Windows et Mac.

Dash N Blast

par Popa Radu

Un jeu 3D simple mais visuellement agréable, dont la principale composante du gameplay consiste à éviter et à détruire les obstacles.

Syndrome d'utopie

par Utopia Games

Pointez et cliquez dans le genre fantastique. Un cycle de jeux atmosphériques sur la vie des personnes dans un abri souterrain.

Marais

par After Apocalypse Games

Un roman visuel avec des batailles interactives et des choix significatifs.

Balayé par la pluie

par Frostwood Interactive

Histoire interactive avec une intrigue complexe et des graphismes minimalistes.

l'oie puissante

par Blastmode, P2 Games

Conquérir avec une seule idée, un jeu de tir dynamique sur les aventures d'une oie qui explore l'immensité de la galaxie et combat le mal.

Papillon

par Mertzsoft

Un jeu mobile avec des visuels agréables et des niveaux sans fin sur les aventures d'un papillon de nuit dans une forêt nocturne.

Une légion d'aventure de pixels

par Ulises Freitas

Jeu mobile Pixel avec un système de mise à niveau des personnages, la possibilité de collecter des objets, de mener des dialogues et d'échanger.

Arcanes des Sables du Destin

par Invoke Games

Jeu d'aventure classique avec des éléments d'objets cachés.

Combattant nocturne

par Ben Scriven

Jeu de tir d'arcade 3D pour plates-formes mobiles avec des graphismes dynamiques.

Espace or

par mabafu

Un jeu de tir basé sur une histoire avec des environnements complètement destructibles, des niveaux non linéaires et des fins multiples.

Outils sans code pour la création de jeux

Liste des outils mentionnés dans cet article avec de brèves descriptions.

Une boîte à outils Unity complète pour les développeurs de tous niveaux. Il existe une interface de script visuelle et une conception intuitive qui convient aux débutants. Les programmeurs expérimentés seront certainement intéressés par le puissant système d'événements et les capacités étendues de l'API.

Un environnement de développement rapide de jeux qui permet de combiner programmation visuelle et classique : il existe à la fois un block builder et un éditeur de code à part entière. Vous pouvez développer des jeux via un navigateur ou hors ligne en installant Construct sur votre ordinateur.

Une plate-forme qui fournit un ensemble d'outils de programmation visuels pour créer des jeux 2D. Le portfolio sur le site n'a pas été mis à jour depuis longtemps, vous pouvez voir de nouveaux projets dans lesquels les développeurs utilisent Stencyl par le hashtag #MadeInStencyl sur Twitter .

Constructeur sans code qui vous permet de créer des jeux mobiles 2D et 3D sans compétences en programmation - grâce à une interface glisser-déposer pratique et une bibliothèque de modèles. Il existe un plan tarifaire gratuit, dont les possibilités sont tout à fait suffisantes pour les développeurs novices sans code.

Générateur de jeux open source gratuit. L'éditeur d'événements vous permet d'exprimer la logique du jeu sans connaissances en programmation, et les modèles de comportement prêts à l'emploi pour les objets du jeu accélèrent le développement. Vous pouvez créer des jeux natifs pour différentes plateformes et les publier rapidement.

Inspire !

Les possibilités du no-code se développent rapidement. Des milliers de personnes à travers le monde peuvent donner vie à leurs idées - peu importe que ce soit en équipe ou seul, en utilisant l'expérience de la programmation ou en partant de zéro.

Aujourd'hui, les concepteurs visuels vous permettent de mettre en place une logique assez complexe, des niveaux de conception et de mettre en œuvre des scénarios branchés. Bien que le développement de jeux sans code ne soit pas un domaine dans lequel les capacités d' AppMaster.io sont applicables, nous sommes néanmoins assez intéressés par le domaine !