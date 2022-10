Haben Sie genug von der Misswirtschaft mit mehreren Verwaltungsprogrammen? Jeder in Ihrem Team ist zu Recht verwirrt, wenn es darum geht, die neueste Tabellenkalkulation zu verwenden, die Kundendaten zu pflegen und mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ein solches Szenario in der Organisation führt zu Fehlkommunikation, Wiederholung oder Auslassung wichtiger Aufgaben und Unzufriedenheit bei Ihren Kunden und Mitarbeitern. Es ist also höchste Zeit für den Einsatz von no-code für den Aufbau interner Tools zu nutzen, die Ihnen dabei helfen können, mehrere Management- und Kommunikationswerkzeuge loszuwerden.

Was ist die Software no-code ?

Der Begriff, der zuerst im Management eines Softwareunternehmens geprägt wurde, bedeutet, dass Sie keinen Code für die Entwicklung von Anwendungen oder Software für den internen Gebrauch benötigen. Diese Vorgänge erfordern wenig bis gar keine Unterstützung durch die Entwickler während oder nach der Erstellung der Anwendung. Außerdem sind sie weniger kostspielig als CRMals Excel-Tabellen und eine Kombination aus Produktivitätssoftware.

Sie können die No-Code-Operationen nutzen, um Werkzeuge für die interne Kommunikation und Projektabwicklung zu erstellen. Sie können wiederkehrende Aufgaben im Unternehmen automatisieren. Außerdem können Sie die Analysen in dem für eine effektive Entscheidungsfindung erforderlichen Format ausgeben.

Wir können die No-Code-Tools in die folgenden leistungsstarken Kategorien einteilen, um Ihnen zu helfen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. Innerhalb jeder Kategorie gibt es eine Liste der besten verfügbaren Tools, die Ihnen bei der Automatisierung helfen können, um Ihr Unternehmen ohne großen Aufwand zu verwalten.

BPM-Tools - helfen dabei, einen Rahmen zu schaffen, der sich um Menschen und Systeme dreht

- helfen dabei, einen Rahmen zu schaffen, der sich um Menschen und Systeme dreht Formularersteller - erstellt automatisierte Formulare zur Erfassung von Antworten

- erstellt automatisierte Formulare zur Erfassung von Antworten Automatisierung - automatisiert verschiedene sich wiederholende Aufgaben

- automatisiert verschiedene sich wiederholende Aufgaben Frontend Builder - hilft bei der Erstellung des Frontends für ein besseres Benutzererlebnis

- hilft bei der Erstellung des Frontends für ein besseres Benutzererlebnis App-Builder - Erstellung von Tools, einschließlich Webanwendungen mit benutzerdefiniertem Code

- Erstellung von Tools, einschließlich Webanwendungen mit benutzerdefiniertem Code Field Force Apps - ermöglicht die Verwaltung verschiedener Assets

- ermöglicht die Verwaltung verschiedener Assets Extension builder - hilfreiche Erweiterungen können erstellt werden

- hilfreiche Erweiterungen können erstellt werden Testautomatisierung - automatisierte Abläufe sind möglich

- automatisierte Abläufe sind möglich Online-DB-Tools - die Verwaltung von Datenbanken wird ohne Entwickler einfacher

- die Verwaltung von Datenbanken wird ohne Entwickler einfacher Website-Builder - hilft bei der Erstellung von Websites mit drag-and-drop

Gründe für den Einsatz von No-Code in internen Anwendungen

Nicht alle Unternehmen sind gleich, aber sie können dennoch no-code nutzen. Die Schönheit dieser Plattformen liegt in der Anpassbarkeit und Flexibilität, die sie bieten. Vielleicht müssen Sie Ihr Team als Marketing-Agentur, als Anwalt oder als Arzt koordinieren. In jedem Fall werden Ihre Prioritäten, internen Tools und Datenanforderungen unterschiedlich sein. Von einer effizienten no-code Software können Sie jedoch erwarten, dass sie diese Anforderungen bis ins kleinste Detail erfüllt. Mit diesen Tools können Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Anwendungen entwickeln und Webanwendungen erstellen, ohne dass Entwickler erforderlich sind.

Hier sind die wichtigsten Anwendungsfälle für die internen No-Code-Tools:

SaaS-Einschränkungen

SaaS solutions SaaS-Anwendungen sind oft kostspielig, insbesondere wenn sie vollständig an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden sollen. Die allgemeinen SaaS-Varianten, die zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind, verfügen nicht über die von Ihnen benötigten Funktionen. Daher können Sie die internen Tools von no-code nutzen, um SaaS vollständig loszulassen und Anwendungen von großem Wert für Ihr Unternehmen zu entwickeln.

Optimierung durch interne Entwickler

Wenn Sie Ihre internen Tools von einem internen Entwickler entwickeln lassen, müssen Sie Ihren normalen Arbeitsablauf verlassen und zusätzliche Zeit für die internen Tools aufwenden. Dies ist eine Verschwendung von Ressourcen für Ihr Unternehmen, vor allem wenn Sie die internen Tools von no-code auch ohne Entwickler erhalten können.

Wartung des Systems

Die Verwendung speziell entwickelter Programme oder anspruchsvoller CMS erfordert auch Investitionen in die Wartung. Auch Hardware-Upgrades können in manchen Fällen unerlässlich sein. Das ist bei den internen Tools von no-code nicht der Fall. Sie ermöglichen Ihnen ein sorgenfreies Arbeiten und ersparen Ihnen somit eine zusätzliche Aufgabe und die Ressourcen Ihres Unternehmens. Sie können interne Tools ganz einfach mit intuitiven Verwaltungsfeldern erstellen.

Upgrades für Papier und Tabellenkalkulationen

Wenn Sie bisher Tabellenkalkulationen oder Papier für Ihre Aufzeichnungen verwendet haben, werden sich die internen Tools von no-code als ein bedeutender Durchbruch für Ihr Wachstum und Ihren Erfolg erweisen. Mit diesen Werkzeugen haben Sie alles digitalisiert und können allen Beteiligten den richtigen Zugang gewähren.

No-code Die Business-Tools bieten zahlreiche Vorteile für die Erstellung interner Tools. Werfen wir einen Blick darauf:

Geringe Kosten

Sie müssen keine Ausgaben für Ihr bestehendes System tätigen oder Entwicklungskosten auf sich nehmen, um eine spezielle Software für Ihre Geschäftsanforderungen zu erhalten. Die meisten Plattformen von no-code bieten diese Möglichkeit zu einem erschwinglichen Preis. So können auch kleine Unternehmen problemlos die benötigten Funktionen nutzen.

Verringerung der Abhängigkeiten vom Entwicklungsteam

Die von Entwicklern erstellte umfangreiche Software und CMS funktionieren oft nicht mit der vorhandenen IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Daher ist die Einbindung von CMS oft mit einem IT-Upgrade verbunden. Ebenso können die Entwicklungskosten für die Erstellung von Tools und benutzerdefinierten Geschäftsanwendungen in Bezug auf Ressourcen und Zeit des internen Entwicklungsteams mit den no-code Plattformen vermieden werden.

Schnelle Einführung

Sie müssen nicht auf die Entwicklung, Prototypen, Tests und Fehlerbehebung warten, um mit der Arbeit zu beginnen. Die Dienste von no-code stehen Ihnen sofort zur Verfügung, um sie zu erstellen und mit ihrer Arbeit zu beginnen. Auf diese Weise sparen Sie viel Zeit bei der Entwicklung kundenspezifischer Geschäftsanwendungen durch no-code Lösungen.

Anpassungen

No-code Mit den internen Tools können Sie individuelle Geschäftsanwendungen entwickeln. Sie können alles nach Ihren Anforderungen anpassen, sei es die Funktionalität oder das Layout. All dies ist durch die benutzerdefinierte Code-Funktionalität dieser Tools möglich.

Unterstützt Skalierbarkeit

CRMTools, die für kleine Unternehmen entwickelt wurden, dienen in der Regel nur für eine bestimmte Ebene; sie lassen sich ändern, sobald die Organisation wächst. Die internen Tools von no-code sind jedoch einfach und liegen immer in Ihrem Ermessen. So können Sie sie für ein größeres Unternehmen optimieren, wenn Sie wachsen.

Organisatorische Befähigung

Mit den Werkzeugen von no-code haben Sie die Möglichkeit, Ihre Organisation selbst zu steuern. Sie müssen sich nicht auf eine dritte Partei verlassen, um die Prozesse für Ihr Unternehmen zu regeln. Alle Daten und anderen sensiblen Informationen verbleiben bei Ihnen, während Sie ein System zur besseren Verwaltung mit internen Tools ohne Entwickler entwickeln.

Mitarbeiterzufriedenheit

Die internen Tools können die Prozesse und den Arbeitsumfang für die Mitarbeiter viel deutlicher rationalisieren als die traditionellen Mittel (Tabellenkalkulationen oder Papiere). Außerdem müssen die Mitarbeiter keinen zusätzlichen Aufwand betreiben, um die ohne Code entwickelten internen Tools zu nutzen. Das steigert die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter.

Wie kann man den größten Nutzen aus dem No-Code ziehen?

Nun, wenn Sie sich für die no-code Plattform zur Erstellung interner Tools entschieden haben, müssen Sie einige Best Practices anwenden, um das Beste daraus zu machen.

Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen:

Bieten Sie relevante Schulungen an

Die Verwendung interner Tools, die mit no-code erstellt wurden, ist einfach (da sie über eine Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche funktionieren). Aber Sie müssen Ihre Teammitglieder schulen, damit sie das Beste daraus machen können. Einige Mitarbeiter sind technologisch nicht sehr versiert, und andere sträuben sich vielleicht gegen Veränderungen. In beiden Fällen kann eine Schulung helfen, die Lücke zu schließen.

Ermutigen Sie zum Erforschen und Experimentieren

Die von Ihnen entwickelten internen Tools mögen zwar alle Funktionen aufweisen, aber es gibt immer Raum für Wachstum und Verbesserungen. Erlauben Sie also Ihrem Team, zu erforschen und zu überlegen, welche weiteren Aspekte in die internen Tools aufgenommen werden können. All diese Anregungen werden sicherstellen, dass Ihre Geschäftsanwender die internen Tools voll nutzen.

Entwickeln Sie Fallstudien

Da das Konzept der Verwendung von no-code für die Erstellung interner Tools neu ist, ist sich Ihr Team möglicherweise nicht der unendlichen Möglichkeiten bewusst, die mit den Tools von no-code und den einfachen Verwaltungspanels erreicht werden können. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern, ist es daher wichtig, einige interne Fallstudien zu entwickeln, die die potenziellen Einsatzmöglichkeiten und die Möglichkeiten zur optimalen Nutzung der internen Tools aufzeigen.

Vorlagen erstellen

Wie andere Produktivitätsplattformen bieten auch interne Tools die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen. Es ist also am besten, diese Vorlagen zu nutzen, um Zeit zu sparen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Sie können Ihre Arbeitsabläufe von Anfang an erstellen, aber sobald Sie die Dinge entsprechend Ihrer Organisation geregelt haben, kann das Einrichten von Vorlagen eine Rettung sein. Dafür brauchen Sie nicht einmal die Hilfe von Entwicklern.

Die Zukunft von no-code

No-code Tools werden in verschiedenen Bereichen des Lebens, einschließlich Unternehmen und Datentechnik, immer wichtiger. Die Hauptgründe für den übermäßigen Boom in dieser Branche sind die hohen Kosten für Entwicklungsressourcen und die lange Zeit, die erforderlich ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Außerdem können die Tools von no-code Vorteile generieren, die mit den anderen verfügbaren Plattformen nur schwer zu bewältigen sind, was die Nachfrage erheblich steigert. Da sie einen sicheren, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Mechanismus für die Verwaltung verschiedener Vorgänge bieten, werden sie von Unternehmen gerne angenommen. Sie brauchen keine Programmierkenntnisse oder technisches Wissen, um Web- und Mobilanwendungen mit intuitiven Benutzeroberflächen zu erstellen.

AppMaster ist das beste No-Code-Tool, mit dem Sie Apps erstellen und Ihr Unternehmen in den Automatisierungsmodus versetzen können, ohne lange Entwicklungszeiten und hohe Kosten in Kauf nehmen zu müssen. Die Verwaltungsoberfläche wurde so gestaltet, dass sie auch für technisch nicht versierte Personen geeignet ist. Außerdem erfordern die Drag-and-Drop-Funktionen keine Programmierkenntnisse von den Geschäftsanwendern.

Geschäftslogik, Web-Dashboard und Datenbankdesign sind die wenigen herausragenden Funktionen, die von AppMaster angeboten werden. Auch das Budget und der Zeitplan für die Erstellung interner Geschäftslösungen sind unübertroffen, was es zu einem der erstaunlichsten no-code Tools auf dem Markt macht.

Fazit

Die Verwendung der internen Tools von no-code kann Sie vom übermäßigen Stress der Verwaltung von Routineaufgaben und des Umgangs mit Interessengruppen und administrativen Fragen befreien. Sie können eine höhere Anpassungsfähigkeit, eine einfachere Nutzung (Drag-and-Drop-Funktion), eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und eine verbesserte Produktivität durch no-code Tools erwarten.