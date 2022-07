Anstatt ein technisches Hindernis für den Einstieg zu sein, sollte die Technologie Kreativität ermöglichen und fördern. No Code und Low Code leisten diese Arbeit. Sie stellen keine technische Zugangsbarriere dar, sondern beschleunigen den digitalen Wandel. Durch Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen erhalten die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu benutzerfreundlichen Funktionen wie Drag-and-Drop-Schnittstellen und Editoren. Diese Tools ermöglichen es Nicht-Entwicklern, Unternehmenssoftwareanwendungen schnell zu erstellen, bereitzustellen und zu warten. Beispiele für diese Nicht-Entwickler sind Personalabteilungen, Marketingabteilungen und Betriebsteams.

Beschleunigen Sie die digitale Transformation mit Low-Code- und No-Code-Entwicklung

Mit der digitalen Transformation können viele verschiedene Ziele erreicht werden, z. B. die Identifizierung neuer Geschäftschancen, die Anpassung von Kundenerfahrungen, die Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Verfahren, die Einführung datengesteuerter Verhaltensweisen und die Erforschung neuer technologischer Möglichkeiten. In den meisten Fällen muss ein Unternehmen für eine erfolgreiche digitale Transformation:

Neue Softwareprogramme erstellen, Systeme und analytische Fähigkeiten integrieren;



Ihre Apps auf den neuesten Stand bringen, damit sie in der Cloud laufen können



Mobile Anwendungen entwickeln, die mit Kunden interagieren



Arbeitsabläufe sollten automatisiert werden.

Die meisten Unternehmen, die Anwendungen bereitstellen, haben Schwierigkeiten, geeignete technische Talente zu rekrutieren; diese Organisationen müssen innovative Methoden erforschen, um die Anforderungen der digitalen Transformation zu erfüllen. Die Entwicklung digitaler Lösungen ist zeit- und ressourcenaufwändig, doch der Einsatz von Low-Code kann den Zeit- und Ressourcenaufwand für diesen Prozess verringern. Da die Erstellung von Apps für jeden zugänglich ist, unabhängig von seinen technischen Fähigkeiten, können sich mehr Menschen an der Beschleunigung des digitalen Wandels beteiligen. Mit Hilfe von AppMaster können Sie die digitale Transformation mit Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen beschleunigen. AppMaster.io ist eine No-Code-Plattform, die Unternehmen bei der Erstellung von Anwendungen auf Produktionsebene mit Codegenerierung unterstützen soll. Diese Anwendungen umfassen Backend-, Web- und native mobile Anwendungen.

Mit AppMaster.io haben Sie die vollständige Kontrolle über den Ort, an dem Ihre Anwendung bereitgestellt wird, und Sie können Ihre Unabhängigkeit von der Plattform bewahren, indem Sie den Quellcode exportieren, der es Ihnen ermöglicht, von einem Minimum Viable Product (MVP) zu einer Unternehmenslösung zu skalieren, die Millionen von Anfragen pro Minute verarbeiten kann.





Unternehmen unterstützen ihre Unternehmensteams und lassen mit No-Code-Softwareentwicklungsprogrammen einfachere Programme schneller erstellen, damit sie mit der schnellen Anwendungsentwicklung Schritt halten können. Nichttechnische Mitarbeiter können Apps ohne Code für ihr Unternehmen entwickeln. Ein Finanzdienstleistungsunternehmen lieferte neue digitale Funktionen für sein Kundenportal doppelt so schnell wie erwartet, da Geschäftsleute die meisten davon ohne IT-Hilfe erstellten.

Was ist Low-Code-Entwicklung?

Der Begriff "Low-Code" bezieht sich auf die Entwicklung von Software, bei der kein Code für die Erstellung von Anwendungen und Verfahren erforderlich ist. Anstatt komplizierte Programmiersprachen zu verwenden, nutzt eine Low-Code-Entwicklungsplattform grafische Benutzeroberflächen. Diese benutzerfreundlichen Tools ermöglichen es Menschen, die keine formalen Kenntnisse über Code oder Softwareentwicklung haben, Anwendungen für verschiedene Zwecke zu erstellen, z. B. mobile Anwendungen und Geschäftsanwendungen, ohne dass sie in einem dieser Bereiche Vorkenntnisse haben müssen. Laut der Studie kann Low-Code große Softwareprojekte wieder in Gang bringen, während die Kosten niedrig gehalten und das verborgene technische Know-how des Unternehmens genutzt werden kann.

Was ist No-Code-Entwicklung?

Bei der Entwicklung und Nutzung von Apps durch Entwickler oder durch eine Methode, die als "No-Code" bekannt ist, müssen die Benutzer keine vorherige Erfahrung mit Code oder Verständnis von Programmiersprachen haben. Diese Art von Software ist ein Beispiel für den Self-Service-Trend, der Geschäftsanwendern die Möglichkeit gibt, datengesteuerte Anwendungen zu erstellen, zu ändern und zu nutzen, um die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

Ohne Code kann Ihr Unternehmen tatsächlich agile Entwicklung betreiben. Ohne Code können die Mitarbeiter innovative Lösungen entwerfen, um Unternehmensabläufe zu verändern und Kundenanforderungen zu erfüllen. Außerdem geht die Programmentwicklung ohne Code über die Plattform oder Technologie hinaus. Es wird auch gesagt, dass No-Code-Plattformen, bei denen kein Code erforderlich ist, eine gute Option für die Entwicklung einer einfachen Anwendung sind. Wenn es an Kontrolle mangelt, werden Sicherheitslücken entstehen. Da Sie den Code entwickelt haben, wissen Sie, dass Sie sich bei der Entwicklung weitgehend darauf verlassen können. Entwickler ohne Code bieten eine größere Entwicklerbasis. Eine größere Entwicklerbasis ist für die Beschleunigung des Geschäfts erforderlich.

Werfen Sie einen Blick auf einige der folgenden Beispiele dafür, wie Low-Code-Lösungen dazu beitragen, die digitale Transformation zu beschleunigen:

Verbesserte visuelle Entwicklung

Low-Code-Plattformen können den Arbeitsaufwand für die Entwicklung neuer Apps um 90 % reduzieren, wodurch die Gesamtzeit von mehr als 6 Monaten auf weniger als 4 Wochen sinkt. Die Funktion des Drag-and-Drop kann sowohl von Entwicklern als auch von Nicht-Entwicklern bei der Erstellung von Frontend-Apps genutzt werden. Low-Code-Plattformen ermöglichen es den Nutzern, potenzielle Lösungen schnell zu erstellen und zu testen, was eine der nützlichsten Funktionen dieser Plattformen ist. Durch die Verteilung von Low-Code-Plattformen an Geschäftsanwender - die Menschen, die betriebliche Probleme am besten kennen und verstehen - tragen Low-Code-Plattformen zur Freisetzung von Innovationen bei. Benutzer in der Unternehmenswelt können Prototypen entwickeln und ihren Weg zu voll funktionsfähigen Anwendungen iterieren.





Die meisten Low-Code-App-Entwicklungspläne können in kurzer Zeit mit sehr wenig bis gar keinem Code geliefert werden, da ein wesentlicher Teil entfernt wurde. Die Verwendung von Low-Code-Tools bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit, Komponenten wiederzuverwenden. Weitere Vorteile sind eine Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten und vorkonfigurierten Modulen.

Demokratisierung der Anwendungsentwicklung

Die Kapazität der vorhandenen Informationstechnologie kann mit dem Bedarf an Anwendungen für den Betrieb eines Unternehmens nicht Schritt halten. Dies zeigt, dass der Mangel an verfügbaren Fähigkeiten das größte Hindernis für die digitale Transformation ist. Unternehmen, die Anwendungen bereitstellen, können ihre Teams in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Lösungen für den täglichen Betrieb zu erstellen, indem sie eine große Anzahl ihrer technischen Mitarbeiter in Bürgerentwickler umwandeln. Bürgerentwickler spielen eine wichtige Rolle bei der Anwendungsentwicklung.

Auf diese Weise können Unternehmen IT-Sicherheitsvorschriften einhalten und Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit ausräumen, während sie gleichzeitig ihre Teams in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Lösungen zu entwickeln. Wenn es um die Gestaltung von Apps geht, bieten Websites, Prozesse und Low-Code eine unkomplizierte Benutzererfahrung. Benutzer können ihre Lösung mit vielen Datenquellen verknüpfen und einzigartige Website-Portale erstellen, indem sie einige der fortschrittlichsten Low-Code-Plattformen nutzen, die auch Backend-Integrationen anbieten.

Daher haben bürgerliche Entwickler das Potenzial, die Entwicklungsressourcen zu erhöhen und zur Beschleunigung der kommerziellen Wertschöpfung beizutragen. Während sie sich auf Entwickler für Unternehmen konzentrieren, können die Menschen in der IT mit den komplexeren Herausforderungen umgehen, die sich ergeben. Professionelle Entwickler werden bei der Low-Code- und No-Code-Entwicklung in der Regel nicht benötigt, es sei denn, die Anwendung erreicht einen Grad an Komplexität und Compliance-Anforderungen, der ihre Integration in ein Unternehmen erforderlich macht.

Kostenreduzierung und Entwicklungsfähigkeit

Bürgerentwickler können einfach auf Informationen aus einer Vielzahl von Unternehmensaktivitäten zugreifen und die Anwendung erweitern, indem sie auf bereits bestehende Verbindungen zu vielen Datenquellen zurückgreifen. Die Arbeit, die für die Erweiterung und Verwaltung von Anwendungen für ein ganzes Unternehmen oder für Millionen von Verbrauchern geleistet werden muss, wird durch den Einsatz einer Low-Code-Strategie erleichtert. Die Entwickler müssen nur einmal etwas konstruieren, um es an anderer Stelle einsetzen zu können; dies dauert nur wenige Minuten. Die Reichweite der Anwendung kann dank der Einfachheit der Cloud-Bereitstellung leicht von einem Bereich auf einen anderen ausgeweitet werden.

Einfache Datenintegration

Anpassung ist die Methode, die die besten Ergebnisse liefert, wenn man versucht, den größten Nutzen aus bereits vorhandenen Systemen zu ziehen. Mit Low-Code-Technologie entwickelte Tools bieten ein hohes Maß an Personalisierung und Skalierbarkeit. Low-Code-Plattformen ermöglichen die schnelle Entwicklung von Anwendungen, die auf einen bestimmten Zweck zugeschnitten sind. Zusammen mit alter Software können diese Anwendungen über API-Konnektoren oder durch Entwickler verbunden werden. Das Endergebnis ist ein vollständiges Produkt. Auf diese Weise können Teams jede bereits vorhandene Unternehmenssoftware wie ERP, CRM, maßgeschneiderte Anwendungen und Datenbanken durch einfach zu verwendende API- und Datenbankintegrationen verknüpfen.

Erleichterung des Managements von Anwendungslebenszyklen

Das Hauptziel ist die Entwicklung von Apps, die sich an Upgrades anpassen lassen, schnell, flexibel und kostengünstig sind und deren Wartung vereinfacht wird. Mit der Low-Code-Entwicklung können Benutzer verschiedene Anwendungen mit wenigen Klicks bereitstellen, was die Bereitstellung von Anwendungen beschleunigt. Die Wartungsphase der Softwareentwicklung ist von wesentlicher Bedeutung, da sie schnelle Änderungen an den bereits erstellten Anwendungen ermöglicht, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Anwendung weiterhin den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Das Konzept von Low-Code lässt sich in seinem Namen zusammenfassen: Es bedeutet, dass weniger Code geschrieben wird, wodurch sich die Menge des zu wartenden Codes verringert.

Vorteile der No-Code-Entwicklung

Wie genau beschleunigen Citizen Development, Low-Code und No-Code-Entwicklung die Bemühungen eines Unternehmens, Anwendungen, Prozesse, Integrationen und Analysen im Rahmen der digitalen Transformation zu erstellen?