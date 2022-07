Heutzutage erfreut sich die No-Code-Technologie großer Beliebtheit, um die Idee der bürgerlichen Entwicklung zu fördern. Diese Technologie ist der visuellste und textgesteuerteste Generator, der No-Code-Tools verwendet, um den gesamten digitalen Arbeitsbereich zu revolutionieren.

Im Jahr 2020 hat die Welt aufgrund der Pandemie einen massiven Wandel in allen Bereichen beobachtet, und der Tech-Bereich ist da keine Ausnahme. No-Code ist ein beliebter Begriff für angehende Unternehmer, die ihre eigene Software entwickeln wollen, aber nicht über technische Kenntnisse verfügen. Daher ziehen sie es vor, No-Code-Tools zu verwenden, um eine Gemeinschaft von No-Code-Technologien aufzubauen. In diesem Artikel werden wir die Vorhersagen der Top-Experten auf diesem Gebiet über die Zukunft der No-Code-Technologie teilen.

Was ist die Zukunft der No-Code-Technologie? Meinungen von No-Code-Experten.

Die No-Code-Branche befindet sich auf einem Höhenflug, und Experten gehen davon aus, dass sie im Jahr 2022 ein Volumen von 21 Milliarden Dollar erreichen wird. Jason Bloomberg, Präsident von Intellyx, prognostiziert, dass die Low-Code/No-Code-Industrie im Jahr 2022 einen Boom erleben wird und ihren Beitrag zur Softwareentwicklung im Unternehmenssektor leisten wird. Gartner, ein technologisches Forschungs- und Beratungsunternehmen, sagt voraus, dass bis 2024 65 % der gesamten App-Entwicklung durch No-Code-Tools erfolgen wird. Heute haben No-Code-Technologien Hochkonjunktur, um eine Gemeinschaft von Entwicklern aufzubauen. Diese Technologien sind auf dem Vormarsch, um in die Unternehmen einzudringen und die Effizienz zu steigern.

Gartner prognostiziert, dass bis 2024 75 % der Unternehmen mindestens vier No-Code-Tools verwenden werden. Außerdem werden sich diese Plattformen auf KI-gesteuerte Lösungen mit besserer Genauigkeit konzentrieren. Aber KI-gesteuerte Lösungen sind zu teuer. Laut dem Bericht von Deloitte kann No-Code die kosteneffizientesten KI-Technologien mit maschinellem Lernen bereitstellen.

Thomas, ein berühmter Unternehmer, teilte seine Gedanken darüber, wie verbesserte Integrationen zwischen beliebten Tools in den kommenden Jahren eine Revolution in der Community bewirken können. Für ihn ist No-Code wertvoll, weil sie andere Tools effizient integrieren. Zapier und IFTTT sind das beste Beispiel dafür, wie gut sie sich in andere Anwendungen integrieren lassen. Für das Jahr 2021 erwartet er, dass die Unternehmer an der Front dafür sorgen werden, dass die Integration von Tools zu einer wertvollen Erfahrung für ihre Kunden führt. Darüber hinaus würden sie die Produktinfrastruktur und Entscheidungen mit ihren strategischen Partnern besprechen.

Zuverlässige Integration zwischen den Plattformen wäre für die Kunden großartig, aber es wäre für neue Tools schwierig, mit bestehenden Tools zu konkurrieren, wenn sie nicht eng integriert sind.

Nach Angaben der Harvard Business Review hat die No-Code-Technologie die Zahl der Menschen erhöht, die in einem Unternehmen Software ohne technische Kenntnisse erstellen können. Diese Technologie eignet sich für Geschäftsleute ohne technische Kenntnisse, die auch als Bürgerentwickler bezeichnet werden. Sie können funktionsspezifische Tools verwenden, um ihr Geschäft zu automatisieren, nachdem sie neue Software ohne Code erstellt haben.

David Adkins, der Mitbegründer von Adalo, sagt voraus, dass die No-Code-Technologie eine neue Ära für freiberufliche App-Entwicklungsagenturen einleiten wird. Seiner Meinung nach ist es höchste Zeit, dass Unternehmer anfangen, anders über Apps zu denken. Er führt weiter aus, dass die Geschichte der No-Code-Technologie es den Menschen ermöglicht, eine Lösung zu finden, für die sie früher eine technische Lösung brauchten. Er vergleicht das Wachstum der No-Code-Technologie mit Tabellenkalkulationen, einfachen Webseiten mit Vorlagen und komplexeren benutzerdefinierten Webseiten.

Eine kürzlich von Adalo durchgeführte Studie hat einige interessante Statistiken über die Zukunft der No-Code-Technologie vorgelegt: 20 % der No-Code-Experten glauben, dass diese Technologie in den nächsten drei Jahren so verbreitet sein wird wie die Erstellung einer PowerPoint-Präsentation.

Vlad Magdalin, Mitbegründer & CEO von Webflow, glaubt, dass No-Code-Tools der effizienteste Weg sind, ein Unternehmen zu automatisieren und den Arbeitsablauf zu optimieren. In der Vergangenheit mussten Unternehmen Monate oder Jahre damit verbringen, ein Problem zu validieren, bevor sie eine Software entwickeln konnten, in der Hoffnung, dass der Benutzer die Funktionen bestätigen würde. Jetzt, da es keinen Code mehr gibt, ist diese Einstiegshürde viel niedriger. Die Zahl der an der Entwicklung von Apps beteiligten Akteure hat sich dank der No-Code-Tools erheblich verringert, so dass Unternehmen ihre Ideen jetzt mit der No-Code-Technologie validieren können.

Mike Fitzmaurice, Vice President of North America und Chief Evangelist von WEBCON, ist der Ansicht, dass Unternehmen die No-Code-Technologie aufgrund der hohen Nachfrage nach Geschäftsanwendungen und des geringen Angebots an Fachkräften einführen. Diese Plattformen bieten Sicherheit, Überwachung, Bereitstellung und Wartung, um den Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Das Hauptziel der No-Code-Technologie ist die Entwicklung von Bürgeranwendungen, die bereits seit einem Jahrzehnt angestrebt wird.

Derek Holt, GM of Agile and DevOps bei Digital.ai, prophezeit für die No-Code-Technologie, dass 2022 das Jahr der Bürgerentwickler und No-Code-Tools sein wird. Diese Tools sind leistungsfähig genug, um Unternehmen dabei zu helfen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, ohne sich mit den Kosten der Softwareentwicklung auseinandersetzen zu müssen, und Innovationen auf eine ganz andere Art und Weise zu entwickeln. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Entwicklung und Implementierung einfacher geworden sind. Als Unternehmen für digitale Transformation sind wir in jedem Jahrzehnt auf der Suche nach einfacher Codierung. Da No-Code eine Mainstream-Industrie ist, wird sie sich ihren Weg bahnen, um Lösungen für zahlreiche Probleme zu finden und neue Software-Fallen zu vermeiden.

Dale, der Gründer von Goodgigs, sagt voraus, dass No-Code mehr Arbeitsmöglichkeiten für freiberufliche Experten bringen wird. Da No-Code einen Aufschwung erlebt, werden Unternehmen es vorziehen, No-Code-Experten mit der Entwicklung von No-Code-Software zu beauftragen. Goodgigs beherbergt mehrere freiberufliche Experten, die sich in ihrer Karriere als No-Code-Experten und Automatisierungsexperten hervortun können. Goodgigs bietet Freiberuflern die Möglichkeit, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten.

Wade Foster, Mitbegründer und CEO von Zapier, ist der Meinung, dass die Unternehmen, die diese Technologie integriert haben, sich schneller bewegen. Die No-Code-Technologie verlagert die Macht in die Hände der Menschen, um No-Code-Software ohne technische Kenntnisse zu erstellen. Ob es sich um ein kleines Restaurant, ein kleines Immobilienbüro, die Buchhaltung oder die Dienstleistungsbranche handelt, jede Branche hat ihre eigenen Bedürfnisse. No-Code-Tools ermöglichen es Unternehmen, ihre digitale Präsenz aufrechtzuerhalten, was für das Unternehmenswachstum äußerst wichtig ist.

Ben Tossell, Gründer & CEO von Makerpad, sagt voraus, dass No-Code den Arbeitsablauf in Unternehmen automatisieren wird, um sich wiederholende Aufgaben zu vermeiden. Mitarbeiter verschwenden viel Zeit mit dem Kopieren von Daten von einem Dokument in ein anderes Dokument. No-Code-Tools ermöglichen es den Mitarbeitern, sich auf die Strategie und die besseren Teile ihrer Arbeit zu konzentrieren, anstatt Zeit für die sich wiederholenden Dinge zu verschwenden.

David Adkin, CEO von Adalo, nahm am 22. Januar 2020, kurz vor der Pandemiekrise, am No-Code-Gipfel teil. Er hatte die Gelegenheit, mit Experten über No Code zu sprechen. Er sagte, er habe aus diesen Gesprächen mitgenommen, wie sehr alle an No Code interessiert seien. Er erklärte weiter, dass No Code noch nicht anerkannt war, als er Adalo im Jahr 2018 gründete. Die Plattform war nur eine Integration von renommierten Unternehmen (Shopify, Zapier usw.) und ein paar neuen Unternehmern, die versuchten, Lösungen ohne Code zu erstellen. Nach einem Jahr gab es ein Gespräch, einen globalen Gipfel darüber! Es war eine Zeit, in der man begann, darüber zu sprechen. In den letzten Jahren ist die No-Code-Technologie zum Mainstream geworden, und viele Unternehmen setzen sie ein, um ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Er glaubt auch, dass No-Code einen Einfluss auf die Welt haben wird, wenn Unternehmen wie Adalo, Zapier, Makerpad und Webflow zusammenarbeiten.

Arindam Ray Chaudhuri, CEO und Global Head of Technology Practices bei AgreeYa, glaubt, dass die Nicht-Akzeptanz von No-Code-Technologie eine negative Narbe auf der finanziellen Situation eines Unternehmens, das auf der digitalen Plattform tätig ist, hinterlassen wird. Um der sich verändernden Marktdynamik gerecht zu werden, müssen Unternehmen No-Code-Lösungen für eine schnellere App-Entwicklung übernehmen oder sie können ihre Zeit mit der Suche nach einem Entwickler mit technischen Fähigkeiten verschwenden.

Steven Jefferson, Sr Advisory Solution Consultant von ServiceNow, glaubt, dass 2022 ein Jahr der Vertrauensbildung für No-Code zwischen Unternehmen, IT und Entwicklung sein wird. Sobald die Unternehmen eine hohe Leistung von No-Code-Anwendungen sehen, werden sie mehr Vertrauen in diese Anwendungen zeigen. Die Fertigungsabteilung eines Unternehmens erhält beispielsweise sofortige Updates, wenn Produkte fertig sind, und die Lieferkettenabteilung erhält Updates über die benötigten Materialien. Diese kleinen Vorteile erhöhen den Wert eines Geschäftsprozesses, und immer mehr Unternehmen werden ihre Arbeitsabläufe mit No-Code-Tools integrieren, anstatt Fachleute einzustellen.

Oleg Sotnikov, Mitbegründer und CEO von AppMaster, glaubt, dass No-Code mit Codegenerierung den Markt aufmischen wird. Es ist derzeit eine der am meisten unterschätzten Technologien. Man macht alles genauso wie bisher, nur das Ergebnis ist eine voll funktionsfähige Anwendung mit Quellcode, die sofort in Produktion gehen kann. Die Zukunft der Softwareentwicklung ist optimistisch und freudig. Ein aktiver Übergang zu No-Code mit Code-Generierung wird viele Entwickler von der Routinearbeit des Codeschreibens befreien und die Nachfrage der Arbeitgeber nach Anwendungsarchitekten erhöhen. Anwendungsarchitekten müssen sich nicht mehr mit Programmiersprachen und Ansätzen innerhalb von Sprachen und Frameworks auskennen. Unternehmen werden in der Lage sein, viel mehr Anwendungen für Benutzer, interne Automatisierung und sogar kleine Dienste zu erstellen, die früher Zeit und Geld gekostet haben.

Schlussfolgerung

Nach Durchsicht der Prophezeiungen der No-Code-Experten ist es offensichtlich, dass die nächsten zehn Jahre ein Jahrzehnt der No-Code-Technologie sein werden. Unternehmen werden No-Code-Anwendungen integrieren, um ihre Prozesse zu automatisieren und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. No-Code-Software bietet Funktionen, die den geschäftlichen Anforderungen unabhängig von technischen Kenntnissen entsprechen. Sie ist erschwinglich, einfach zu erstellen und wertvoll für Unternehmen.

