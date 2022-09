Wenn Sie nach der besten kostenlosen Tabellenkalkulationssoftware im Jahr 2022 suchen, sind Sie bei uns genau richtig. In diesem Blogbeitrag werden einige der beliebtesten Optionen besprochen und Ihnen bei der Entscheidung geholfen, welche für Sie die richtige ist. Diese Programme können kostenlos verwendet werden, bieten jedoch unterschiedliche Features und Funktionen. Also lasst uns anfangen!

Was ist eine Tabellenkalkulationssoftware?

Tabellenkalkulationsprogramme sind Computeranwendungen, die ein Papierarbeitsblatt simulieren. Sie ermöglichen Benutzern die Eingabe und Bearbeitung numerischer Daten im Zeilen- und Spaltenrasterformat. Tabellenkalkulationsprogramme bieten auch integrierte Formeln, die die Berechnung mathematischer Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division automatisieren. Unternehmen jeder Größe verwenden diese Art von Software, um Inventar, Mitarbeiterstunden und andere wichtige Informationen zu verfolgen.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen?

Die Verwendung von Tabellenkalkulations-Apps bietet viele Vorteile. Der offensichtlichste Vorteil ist, dass es im Vergleich zur manuellen Ausführung der gleichen Aufgaben viel Zeit und Mühe sparen kann. Eine Tabellenkalkulationssoftware kann Ihnen auch dabei helfen, Fehler zu vermeiden, da sie Berechnungen automatisch durchführen kann.

Hier sind spezifischere Vorteile von Tabellenkalkulationsprogrammen:

Eine Tabellenkalkulations-App ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Finanzen im Auge zu behalten

Sie können Tabellenkalkulations-Apps verwenden, um Ihre Einnahmen und Ausgaben zu verfolgen, Budgets zu erstellen und Ihren finanziellen Fortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen. Dies kann sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen ein wertvolles Instrument sein. Tabellenkalkulationssoftware kann Ihnen auch dabei helfen, Geld zu sparen und bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Es kann Ihnen bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen oder Projekten helfen

Wenn Sie eine Veranstaltung oder ein Projekt planen, können Tabellenkalkulations-Apps ein wertvolles Werkzeug sein, um alle notwendigen Informationen zu organisieren. Sie können damit Zeitpläne erstellen, Aufgaben und Fristen verfolgen und Ressourcen zuweisen.

Sie können es verwenden, um Daten für Forschungsprojekte zu speichern

Wenn Sie Recherchen durchführen, können Tabellenkalkulations-Apps eine wertvolle Möglichkeit sein, Umfragen zu erstellen, Ergebnisse zu verfolgen und Ihre Ergebnisse zu analysieren.

Es ist ein großartiges Tool für Unternehmen zur Budgetierung und Prognose

Unternehmen können Tabellenkalkulations-Apps verwenden, um Budgets zu erstellen und ihren finanziellen Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen. Diese Informationen können verwendet werden, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo Ressourcen zugewiesen und wie das Geschäft ausgebaut werden soll.

Sie können auch Grafiken und Diagramme mit einer Tabellenkalkulationssoftware erstellen

Sie können Tabellenkalkulationssoftware verwenden, um Grafiken und Diagramme zu erstellen, die bei der Visualisierung von Daten helfen können. Dies kann ein wertvolles Werkzeug für Präsentationen oder Berichte sein.

Tabellenkalkulationssoftware kann für die Online-Zusammenarbeit verwendet werden

Viele Tabellenkalkulations-Apps verfügen über integrierte Funktionen, die eine Online-Zusammenarbeit ermöglichen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie an einem Projekt mit Teammitgliedern arbeiten, die sich in verschiedenen Teilen der Welt befinden.

Welche Nachteile hat die Verwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen?

Hier sind einige Nachteile von Tabellenkalkulations-Apps:

Tabellenkalkulationssoftware kann schwierig zu bedienen sein

Wenn Sie mit Computern nicht vertraut sind, kann Tabellenkalkulationssoftware schwer zu verstehen und zu verwenden sein. Das kann zu Fehlern und Frustration führen. Selbst wenn Sie mit Computern vertraut sind, kann es immer noch schwierig sein, alle Funktionen von Tabellenkalkulations-Apps zu nutzen. Wenn Sie nicht aufpassen, können Ihnen leicht Fehler unterlaufen, die sich negativ auf Ihre Arbeit auswirken könnten.

Manchmal fehlt die Unterstützung für bestimmte Funktionen

Wenn Sie eine Tabellenkalkulations-App verwenden möchten, um komplexe Tabellenkalkulationen zu erstellen, werden bestimmte Funktionen möglicherweise nicht unterstützt. Dies kann es schwierig machen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus sind einige Funktionen möglicherweise nicht mit allen Tabellenkalkulationsprogrammen kompatibel. Dies kann es schwierig machen, das richtige Programm für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Einige Tabellenkalkulationsprogramme können teuer sein

Wenn Sie die beliebtesten Tabellenkalkulations-Apps verwenden möchten, werden Sie möglicherweise feststellen, dass sie teuer sind. Die Lizenzgebühren können sich im Laufe der Zeit erhöhen, insbesondere wenn Sie die Software für mehrere Projekte verwenden. Darüber hinaus erfordern einige Tabellenkalkulations-Apps ein Abonnement, um alle ihre Funktionen nutzen zu können. Dies kann kostspielig sein und lohnt sich möglicherweise nicht, wenn Sie die Software nur für kurze Zeit benötigen.

Einige Tabellenkalkulationssoftware hat im Vergleich zu anderer Unternehmenssoftware eine eingeschränkte Funktionalität

Eine Tabellenkalkulations-App ist zwar ein leistungsstarkes Tool, hat aber auch ihre Grenzen. Beispielsweise kann es nicht effektiv für Customer Relationship Management (CRM) oder Enterprise Resource Planning (ERP) verwendet werden. Darüber hinaus funktionieren einige Tabellenkalkulations-Apps nur mit bestimmten Datentypen. Dies kann es schwierig machen, die Software für Ihre spezifischen Anforderungen zu verwenden.

Trotz dieser Nachteile bleiben Tabellenkalkulations-Apps eine beliebte Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen, die große Datenmengen verwalten müssen. Die Vorteile der Verwendung einer Tabellenkalkulations-App überwiegen für viele Benutzer die Nachteile. Die richtige Verwendung kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen und bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie erwägen, Tabellenkalkulationssoftware für Ihr Unternehmen zu verwenden, finden Sie hier eine Liste der besten kostenlosen Tabellenkalkulationssoftware im Jahr 2022.

Was sind die besten kostenlosen Tabellenkalkulationsprogramme?

Google Tabellen

Google Sheets ist eine Tabellenkalkulations-App, mit der Benutzer Tabellenkalkulationen online erstellen und formatieren können, während sie in Echtzeit mit anderen Benutzern zusammenarbeiten. Es ist Teil der Google Docs-Suite von Produktivitätstools, zu der auch Google Docs (eine Textverarbeitungsanwendung), Google Slides (eine Präsentationsanwendung) und Google Forms (ein Umfragetool) gehören. Obwohl es viele Tabellenkalkulationsanwendungen auf dem Markt gibt, verfügt Google Sheets über mehrere Funktionen, die es zu einer guten Wahl für Unternehmen jeder Größe machen.

Funktionen von Google Tabellen

Hier sind einige der vielen Vorteile von Google Sheets

Zusammenarbeit in Echtzeit : Mehrere Benutzer können dasselbe Blatt gleichzeitig bearbeiten, und alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Dies erleichtert Teammitgliedern die Zusammenarbeit an Projekten, ohne sich Gedanken über das Hin- und Herschicken von Dateien per E-Mail oder den Verlust von Änderungen machen zu müssen.

: Mehrere Benutzer können dasselbe Blatt gleichzeitig bearbeiten, und alle Änderungen werden automatisch gespeichert. Dies erleichtert Teammitgliedern die Zusammenarbeit an Projekten, ohne sich Gedanken über das Hin- und Herschicken von Dateien per E-Mail oder den Verlust von Änderungen machen zu müssen. Versionsverlauf : Google Sheets verfolgt alle an einem Dokument vorgenommenen Änderungen, sodass Benutzer bei Bedarf jederzeit zurückgehen und eine frühere Version anzeigen können. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrere Personen gleichzeitig an einem Blatt arbeiten und Sie sehen möchten, wer welche Änderungen vorgenommen hat.

: Google Sheets verfolgt alle an einem Dokument vorgenommenen Änderungen, sodass Benutzer bei Bedarf jederzeit zurückgehen und eine frühere Version anzeigen können. Dies ist besonders praktisch, wenn mehrere Personen gleichzeitig an einem Blatt arbeiten und Sie sehen möchten, wer welche Änderungen vorgenommen hat. Add-ons : Google Sheets verfügt über eine wachsende Bibliothek von Add-ons, die seine Funktionalität erweitern und es Benutzern ermöglichen, mehr mit ihren Blättern zu tun. Add-Ons können mit wenigen Klicks installiert werden und sind oft kostenlos oder kostengünstig.

Microsoft Excel

Microsoft Excel ist eine Tabellenkalkulationssoftware, die erstmals 1987 veröffentlicht wurde. Sie ist Teil der Microsoft Office-Produktsuite und für Windows, macOS, Android und iOS verfügbar. Excel wird zum Speichern und Bearbeiten von Daten und zum Erstellen von Diagrammen und Grafiken verwendet. Seine vielen Funktionen machen es zu einem leistungsstarken Tool für Unternehmen und Privatanwender.

Excel-Funktionen

Einige der beliebtesten Funktionen sind:

Formeln : Mit Formeln können Sie Berechnungen an Ihren Daten durchführen. Sie können sie verwenden, um Datenspalten oder -zeilen zusammenzufassen, Durchschnittswerte zu berechnen oder die Mindest- oder Höchstwerte in einem Bereich von Zellen zu finden.

: Mit Formeln können Sie Berechnungen an Ihren Daten durchführen. Sie können sie verwenden, um Datenspalten oder -zeilen zusammenzufassen, Durchschnittswerte zu berechnen oder die Mindest- oder Höchstwerte in einem Bereich von Zellen zu finden. Pivot-Tabellen : Pivot-Tabellen helfen Ihnen, große Datenmengen zusammenzufassen und zu analysieren. Sie sind besonders nützlich, um Muster oder Trends in Ihren Daten zu finden.

: Pivot-Tabellen helfen Ihnen, große Datenmengen zusammenzufassen und zu analysieren. Sie sind besonders nützlich, um Muster oder Trends in Ihren Daten zu finden. Makros : Makros sind aufgezeichnete Anweisungen, die wiedergegeben werden können, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

: Makros sind aufgezeichnete Anweisungen, die wiedergegeben werden können, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Bedingte Formatierung : Mit der bedingten Formatierung können Sie Zellen basierend auf bestimmten Bedingungen formatieren, z. B. ob der Wert der Zelle größer oder kleiner als eine bestimmte Zahl ist.

: Mit der bedingten Formatierung können Sie Zellen basierend auf bestimmten Bedingungen formatieren, z. B. ob der Wert der Zelle größer oder kleiner als eine bestimmte Zahl ist. Diagramme und Grafiken : Excel kann basierend auf Ihren Daten eine Vielzahl von Diagrammen und Grafiken erstellen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Daten zu visualisieren und Muster oder Trends zu erkennen, die sonst möglicherweise nicht sofort offensichtlich sind.

LibreOffice Calc

LibreOffice ist eine leistungsstarke, kostenlose Open-Source-Office-Suite, die mit verschiedenen Anwendungen geliefert wird, von denen eine die hervorragende Tabellenkalkulations-App LibreOffice Calc ist. Während es viele Tabellenkalkulations-Apps gibt, hebt sich LibreOffice Calc dank seiner breiten Palette an Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität von der Masse ab.

LibreOffice Calc-Funktionen

Hier sind nur einige der Gründe, warum LibreOffice Calc die beste Tabellenkalkulationssoftware ist, die es gibt:

LibreOffice Calc ist mit einer Vielzahl von Dateiformaten kompatibel : Eines der großartigen Dinge an LibreOffice Calc ist, dass es Dateien in einer Vielzahl von Formaten öffnen und speichern kann, einschließlich des .xlsx-Formats von Microsoft Excel. Das bedeutet, dass Sie Ihre LibreOffice Calc-Dateien ohne Kompatibilitätsprobleme problemlos mit Kollegen oder Freunden teilen können, die eine andere Tabellenkalkulationssoftware verwenden.

: Eines der großartigen Dinge an LibreOffice Calc ist, dass es Dateien in einer Vielzahl von Formaten öffnen und speichern kann, einschließlich des .xlsx-Formats von Microsoft Excel. Das bedeutet, dass Sie Ihre LibreOffice Calc-Dateien ohne Kompatibilitätsprobleme problemlos mit Kollegen oder Freunden teilen können, die eine andere Tabellenkalkulationssoftware verwenden. LibreOffice Calc hat eine intuitive Benutzeroberfläche : Im Gegensatz zu anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, die verwirrend und schwierig zu navigieren sein können, ist LibreOffice Calc so intuitiv wie möglich gestaltet. Auch wenn Sie noch nie mit einer Tabellenkalkulation gearbeitet haben, werden Sie problemlos mit der Verwendung von LibreOffice Calc vertraut sein.

: Im Gegensatz zu anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, die verwirrend und schwierig zu navigieren sein können, ist LibreOffice Calc so intuitiv wie möglich gestaltet. Auch wenn Sie noch nie mit einer Tabellenkalkulation gearbeitet haben, werden Sie problemlos mit der Verwendung von LibreOffice Calc vertraut sein. LibreOffice Calc ist hochgradig anpassbar : Sie können das Erscheinungsbild des Programms an Ihre Vorlieben anpassen und Funktionen hinzufügen oder entfernen, um das Programm an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Wenn Sie beispielsweise nicht alle erweiterten Funktionen benötigen, die mit LibreOffice Calc geliefert werden, können Sie sie deaktivieren und müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass Ihr Arbeitsbereich unübersichtlich wird.

Wenn Sie andererseits diese erweiterten Funktionen benötigen, können Sie sie mit nur wenigen Klicks aktivieren. Dieser Anpassungsgrad ist eines der Dinge, die LibreOffice Calc von anderen Tabellenkalkulationsprogrammen abheben.

Apache OpenOffice Calc

In der Welt der Tabellenkalkulationssoftware gibt es einige klare Spitzenreiter. Eine Tabellenkalkulationssoftware wird jedoch oft übersehen: Apache OpenOffice Calc.

Apache OpenOffice Calc-Funktionen

Hier sind einige der Funktionen von Apache OpenOffice Calc.

Es ist benutzerfreundlich : Auch wenn Sie neu in der Tabellenkalkulationssoftware sind, werden Sie in der Lage sein, Calc einfach zu verwenden. Alle Funktionen sind klar gekennzeichnet und leicht zu finden, sodass Sie sofort mit Ihrer Arbeit beginnen können, ohne Zeit damit zu verschwenden, herauszufinden, wo sich alles befindet.

: Auch wenn Sie neu in der Tabellenkalkulationssoftware sind, werden Sie in der Lage sein, Calc einfach zu verwenden. Alle Funktionen sind klar gekennzeichnet und leicht zu finden, sodass Sie sofort mit Ihrer Arbeit beginnen können, ohne Zeit damit zu verschwenden, herauszufinden, wo sich alles befindet. Erweiterte Anpassungsoptionen : Auch wenn Apache OpenOffice einfach zu bedienen ist, bedeutet das nicht, dass es an Anpassungsoptionen mangelt. Im Gegenteil, Calc bietet eine breite Palette von Anpassungsoptionen, mit denen Sie die Software an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Sie können beispielsweise das Standardzahlenformat ändern, benutzerdefinierte Zellenstile erstellen und sogar Ihre Makros hinzufügen.

: Auch wenn Apache OpenOffice einfach zu bedienen ist, bedeutet das nicht, dass es an Anpassungsoptionen mangelt. Im Gegenteil, Calc bietet eine breite Palette von Anpassungsoptionen, mit denen Sie die Software an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Sie können beispielsweise das Standardzahlenformat ändern, benutzerdefinierte Zellenstile erstellen und sogar Ihre Makros hinzufügen. Kompatibilität mit anderer Software : Calc ist mit vielen anderen Softwareprogrammen kompatibel, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für den privaten und geschäftlichen Gebrauch macht. Beispielsweise können Sie Ihre Calc-Tabellen ganz einfach in das PDF- oder HTML-Format exportieren, um sie einfach weiterzugeben. Sie können auch Dateien öffnen und bearbeiten, die in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel oder Lotus 1-2-3 erstellt wurden.

: Calc ist mit vielen anderen Softwareprogrammen kompatibel, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für den privaten und geschäftlichen Gebrauch macht. Beispielsweise können Sie Ihre Calc-Tabellen ganz einfach in das PDF- oder HTML-Format exportieren, um sie einfach weiterzugeben. Sie können auch Dateien öffnen und bearbeiten, die in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel oder Lotus 1-2-3 erstellt wurden. Große Auswahl an Funktionen : Calc verfügt über eine große Auswahl an integrierten Funktionen, die es einfach machen, komplexe Berechnungen durchzuführen. Beispielsweise können Sie die SUMME-Funktion verwenden, um schnell eine Spalte mit Zahlen zu addieren, oder die AVERAGE-Funktion, um den Durchschnitt einer Reihe von Zellen zu berechnen. Es gibt auch Funktionen, die speziell für Finanzberechnungen, statistische Analysen und mehr entwickelt wurden.

: Calc verfügt über eine große Auswahl an integrierten Funktionen, die es einfach machen, komplexe Berechnungen durchzuführen. Beispielsweise können Sie die SUMME-Funktion verwenden, um schnell eine Spalte mit Zahlen zu addieren, oder die AVERAGE-Funktion, um den Durchschnitt einer Reihe von Zellen zu berechnen. Es gibt auch Funktionen, die speziell für Finanzberechnungen, statistische Analysen und mehr entwickelt wurden. Kostenlos und Open Source : Vielleicht ist eines der besten Dinge an Calc, dass es kostenlos und Open Source ist. Dies bedeutet, dass jeder es verwenden kann, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Es bedeutet auch, dass der Code hinter Calc für jedermann verfügbar ist, um ihn nach eigenem Ermessen zu untersuchen, zu ändern und zu verteilen.

Gnumerisch

Wenn Sie nach einem leistungsstarken und dennoch kostenlosen Tabellenkalkulationsprogramm suchen, ist Gnumeric eine weitere Option, die Sie in Betracht ziehen sollten. Gnumeric ist eine vielseitige Software, die für alles von der Budgetierung bis zur Datenanalyse verwendet werden kann.

Gnumerische Funktionen

Hier ist eine Liste seiner Funktionen:

Unterstützung mehrerer Dateiformate : Gnumeric kann Dateien in einer Vielzahl von Formaten lesen und schreiben, darunter Microsoft Excel (.xls), kommagetrennte Werte (.csv) und OpenDocument Spreadsheet (.ods). Dies macht es einfach, Dateien mit anderen zu teilen, unabhängig von der Art der verwendeten Tabellenkalkulationssoftware.

: Gnumeric kann Dateien in einer Vielzahl von Formaten lesen und schreiben, darunter Microsoft Excel (.xls), kommagetrennte Werte (.csv) und OpenDocument Spreadsheet (.ods). Dies macht es einfach, Dateien mit anderen zu teilen, unabhängig von der Art der verwendeten Tabellenkalkulationssoftware. Leistungsstarke Datenanalyse-Tools : Gnumeric verfügt über mehrere integrierte Funktionen, mit denen Sie Ihre Daten einfach analysieren können. Beispielsweise können Sie mit der „SORTIEREN“-Funktion Ihre Daten nach mehreren Kriterien sortieren, mit der „PIVOT“-Funktion Pivot-Tabellen erstellen und mit der „FILTER“-Funktion Ihre Daten nach bestimmten Kriterien filtern.

: Gnumeric verfügt über mehrere integrierte Funktionen, mit denen Sie Ihre Daten einfach analysieren können. Beispielsweise können Sie mit der „SORTIEREN“-Funktion Ihre Daten nach mehreren Kriterien sortieren, mit der „PIVOT“-Funktion Pivot-Tabellen erstellen und mit der „FILTER“-Funktion Ihre Daten nach bestimmten Kriterien filtern. Anpassbare Benutzeroberfläche: Mit Gnumeric können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können das Layout der Symbolleiste ändern, Schaltflächen hinzufügen oder entfernen und sogar benutzerdefinierte Makros hinzufügen. Dies macht es einfach, die Software an Ihren spezifischen Workflow anzupassen.

Benutzeroberfläche: Mit Gnumeric können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können das Layout der Symbolleiste ändern, Schaltflächen hinzufügen oder entfernen und sogar benutzerdefinierte Makros hinzufügen. Dies macht es einfach, die Software an Ihren spezifischen Workflow anzupassen. Skriptunterstützung : Gnumeric unterstützt eine Vielzahl von Skriptsprachen, einschließlich Python und Perl. Auf diese Weise können Sie Aufgaben automatisieren und die Funktionalität der Software erweitern.

: Gnumeric unterstützt eine Vielzahl von Skriptsprachen, einschließlich Python und Perl. Auf diese Weise können Sie Aufgaben automatisieren und die Funktionalität der Software erweitern. Kostenlos und Open Source : Gnumeric wird unter der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht, was bedeutet, dass es kostenlos heruntergeladen und verwendet werden kann. Darüber hinaus steht der Quellcode allen zur Verfügung, die zum Projekt beitragen möchten.

WPS Office-Tabellenkalkulationen

Wenn Sie nach einer Alternative zu Microsoft Excel suchen, sind WPS Office Spreadsheets möglicherweise genau das, was Sie brauchen. Diese Tabellenkalkulationssoftware bietet viele Funktionen, die Excel ähneln, einschließlich Unterstützung für mehr als 60 Arten von Diagrammen und Datenquellen sowie Funktionen für die Zusammenarbeit, die es einfach machen, mit anderen an Ihren Tabellenkalkulationen zu arbeiten.

Funktionen von WPS Office Spreadsheets

Hier ist ein genauerer Blick auf einige der wichtigsten Funktionen von WPS Office Spreadsheets:

Datenquellen und Diagramme : Eine der herausragenden Funktionen von WPS Office Spreadsheets ist die Fähigkeit, eine Verbindung zu einer Vielzahl von Datenquellen herzustellen, darunter beliebte Datenbanken wie MySQL, SQL Server und Oracle. Dies erleichtert das Importieren von Daten in Ihre Tabellenkalkulationen, sodass Sie einfacher damit arbeiten können.

: Eine der herausragenden Funktionen von WPS Office Spreadsheets ist die Fähigkeit, eine Verbindung zu einer Vielzahl von Datenquellen herzustellen, darunter beliebte Datenbanken wie MySQL, SQL Server und Oracle. Dies erleichtert das Importieren von Daten in Ihre Tabellenkalkulationen, sodass Sie einfacher damit arbeiten können. Kollaborative Funktionen : Eine weitere großartige Sache an WPS Office Spreadsheets ist, dass es mehrere kollaborative Funktionen enthält, die es einfach machen, mit anderen an Ihren Tabellen zu arbeiten. Beispielsweise können Sie Ihre Tabellen per E-Mail oder in Echtzeit über die integrierte Chat-Funktion der Software mit anderen teilen. Sie können auch anderen Zugriff gewähren, um Ihre Tabelle zu bearbeiten, oder ihren Zugriff einschränken, sodass sie sie nur anzeigen können.

Apple-Nummern

Apple Numbers ist eine Tabellenkalkulationsanwendung, die Teil der iWork-Produktivitätssuite ist. Es ist zwar nicht so bekannt wie Microsoft Excel, hat den Benutzern jedoch in Bezug auf Features und Funktionen viel zu bieten.

Apple Numbers-Funktionen

Werfen wir einen Blick auf einige der Dinge, die Sie mit Apple Numbers tun können.

Apple Numbers ist einfach zu verwenden : Auch wenn Sie noch nie eine Tabellenkalkulation verwendet haben, können Sie mit Apple Numbers in kurzer Zeit professionell aussehende Tabellenkalkulationen erstellen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach zu navigieren, sodass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind.

: Auch wenn Sie noch nie eine Tabellenkalkulation verwendet haben, können Sie mit Apple Numbers in kurzer Zeit professionell aussehende Tabellenkalkulationen erstellen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach zu navigieren, sodass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind. Apple Numbers ist vollgepackt mit Funktionen : Mit Apple Numbers können Sie alles tun, von der Erstellung schöner Diagramme und Grafiken bis hin zu erweiterten Finanzberechnungen. Und wenn Sie noch mehr Leistung benötigen, gibt es Hunderte von integrierten Formeln, mit denen Sie mühsame Aufgaben automatisieren können.

: Mit Apple Numbers können Sie alles tun, von der Erstellung schöner Diagramme und Grafiken bis hin zu erweiterten Finanzberechnungen. Und wenn Sie noch mehr Leistung benötigen, gibt es Hunderte von integrierten Formeln, mit denen Sie mühsame Aufgaben automatisieren können. Apple Numbers unterstützt die Zusammenarbeit : Mit iCloud können Sie Ihre Tabellen ganz einfach mit anderen Benutzern teilen und gemeinsam in Echtzeit daran arbeiten. Sie können auch Kommentare und Notizen zu bestimmten Zellen hinzufügen, damit jeder Ihren Denkprozess sehen kann.

: Mit iCloud können Sie Ihre Tabellen ganz einfach mit anderen Benutzern teilen und gemeinsam in Echtzeit daran arbeiten. Sie können auch Kommentare und Notizen zu bestimmten Zellen hinzufügen, damit jeder Ihren Denkprozess sehen kann. Apple Numbers ist mit Microsoft Excel kompatibel : Wenn Sie Ihre Tabellen mit Benutzern teilen müssen, die keinen Mac haben, kein Problem! Apple Numbers kann Ihre Tabellen im Excel-Format exportieren, sodass jeder sie problemlos öffnen kann.

: Wenn Sie Ihre Tabellen mit Benutzern teilen müssen, die keinen Mac haben, kein Problem! Apple Numbers kann Ihre Tabellen im Excel-Format exportieren, sodass jeder sie problemlos öffnen kann. Apple Numbers ist auf allen Ihren Geräten verfügbar : Mit iCloud werden Ihre Tabellenkalkulationen automatisch auf allen Ihren Geräten synchronisiert, sodass Sie überall dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Und wenn Sie offline auf Ihre Tabellenkalkulationen zugreifen müssen, können Sie genau das mit einer iOS-App tun.

Welche kostenlose Tabellenkalkulationssoftware für Unternehmen?

Bei der Auswahl einer Tabellenkalkulationssoftware für Unternehmen sollten Sie einige Dinge berücksichtigen. Erstens, welche Funktionen benötigen Sie? Benötigen Sie komplexe Formeln und Datenvisualisierungen? Oder reicht ein Basisblatt? Zweitens, wie einfach ist es zu bedienen? Sie möchten nicht stundenlang herausfinden, wie Sie ein einfaches Diagramm erstellen. Und schließlich, ist es mit der anderen Software kompatibel, die Sie verwenden? Sie sollten sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Tabellenkalkulationssoftware Dateien öffnen und bearbeiten kann, die in anderen Programmen wie Excel erstellt wurden.

Häufig gestellte Fragen zur besten kostenlosen Tabellenkalkulationssoftware im Jahr 2022

Was ist die beste kostenlose Tabellenkalkulationssoftware?

Es sind viele kostenlose Optionen für Tabellenkalkulationssoftware verfügbar, und die beste für Sie hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Online LibreOffice Calc oder Apache OpenOffice Calc. kann alles sein, was Sie brauchen, wenn Sie eine einfache Tabellenkalkulation für einfache Dateneingabe und Berechnungen benötigen. Wenn Sie erweiterte Funktionen wie Pivot-Tabellen oder Makros benötigen, sollten Sie Microsoft Excel in Betracht ziehen.

Gibt es ein kostenloses Programm wie Microsoft Excel?

Obwohl es viele Programme gibt, die ähnliche Funktionen wie Microsoft Excel bieten, gibt es kein genaues kostenloses Programm, das alle dieselben Funktionen bietet. Viele kostenlose Alternativen kommen jedoch nahe, wie Gnumeric und OpenOffice Calc.

Gibt es kostenlose Tabellenkalkulationssoftware?

Es sind mehrere kostenlose Optionen für Tabellenkalkulationssoftware verfügbar, z. B. Apache OpenOffice Calc, Google Sheets, LibreOffice Calc und Gnumeric. Diese Programme bieten eine Vielzahl von Funktionen und sind mit den gängigsten Dateiformaten kompatibel.

Welches Programm eignet sich am besten zum Erstellen einer Tabellenkalkulation?

Es gibt viele Programme, die zum Erstellen einer Tabellenkalkulation verwendet werden können. Einige der beliebtesten sind Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers. Jedes Programm hat seine eigenen Stärken und Schwächen, daher ist es wichtig, dasjenige auszuwählen, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Microsoft Excel ist eine gute Option, wenn Sie komplexe Tabellenkalkulationen mit vielen Funktionen erstellen müssen. Es enthält viele Formeln und Funktionen, mit denen Sie Daten bearbeiten können. Die Verwendung von Excel kann jedoch schwierig sein, wenn Sie mit der Benutzeroberfläche nicht vertraut sind.

Google Sheets ist eine gute Wahl, wenn Sie mit anderen Personen an einer Tabelle zusammenarbeiten müssen. Es ist einfach, Dokumente zu teilen und zu bearbeiten, und Sie können von überall darauf zugreifen. Allerdings hat Google Sheets nicht so viele Funktionen wie Excel.

Apple Numbers ist eine gute kostenlose Option für Tabellenkalkulationssoftware im Jahr 2022. Es verfügt über viele Funktionen von Excel, ist jedoch einfacher zu verwenden und kostenlos im Mac App Store erhältlich. Numbers kann Excel-Dateien öffnen und bearbeiten, daher ist es eine gute Wahl, wenn Sie mit PC- und Mac-Benutzern zusammenarbeiten müssen.

Abschließende Gedanken

Die Wahl der besten kostenlosen Tabellenkalkulationssoftware im Jahr 2022 kann schwierig sein – es stehen so viele großartige (und kostenlose!) Optionen zur Verfügung. Aber wenn Sie Ihre Bedürfnisse berücksichtigen und Ihre Optionen bewerten, werden Sie in der Lage sein, das Beste für Ihre Bedürfnisse zu finden. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um zu überlegen, welche Funktionen Sie benötigen und wie einfach das Programm zu bedienen ist, bevor Sie sich entscheiden.