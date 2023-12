يعمل Visual Studio Code 1.84 على رفع مستوى إمكانية الوصول وقابلية التخصيص، ويعزز ملحق Python

في خطوة كبيرة إلى الأمام، طرحت Microsoft أحدث إصدار من محرر السمات المميزة لها، Visual Studio Code، المعروف أيضًا باسم VS Code 1.84 أو إصدار أكتوبر 2023. يؤكد هذا الإصدار الأخير، المتوفر لأنظمة التشغيل Windows وLinux وMac عبر موقع Visual Studio Code الرسمي، على التزام المؤسسة بإمكانية الوصول من خلال إضافة المزيد من المطالبات الصوتية، إلى جانب خيارات التخصيص المهمة لاتجاه شريط الأنشطة والتحسينات الرئيسية لـ امتداد بايثون.

للإشارة إلى الجهود المتضافرة لتحسين إمكانية الوصول، تم تضمين إشارات صوتية كبيرة عبر ميزات متعددة في هذا الإصدار. سيتم تنبيه المستخدمين عن طريق الإشارات الصوتية عند مسح الجهاز أو الاتصالات أو الإشعارات، بشرط تنشيط وظيفة audioCues.clear. تم تصميم الأمرين audioCues.save وaudiuCues.format للعمل على إيماءة المستخدم أو بشكل دائم لكل حدث يتعلق بالملفات والدفاتر. في سيناريو إلغاء تنشيط هذه الإشارات، يتم تشغيل تنبيه ARIA (Accessible Rich Internet Application)، وهي ميزة يمكن تخصيصها بحد ذاتها باستخدام أوامر Accessibility.alert.format وaccessibility.alert.save.

يوفر التحديث الأخير للمطورين المرونة اللازمة لنقل شريط الأنشطة إلى ذروة الشريط الجانبي. عند هذا النقل، يتم نقل أزرار الحسابات والإدارة إلى أقصى يمين شريط العنوان، وهو تعديل ممكن فقط عند تنشيط شريط العنوان المخصص. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث خيارًا لإخفاء علامات تبويب المحرر عن طريق تعيين Workbench.editor.showTabs على لا شيء، مع كون الخيارات الأخرى متعددة (الخيار الافتراضي) أو مفردة، لعرض علامة تبويب محرر مفردة للمحرر النشط. باستخدام الأمر View.Toggle Maximize Editor Group الجديد (Ctrl+K Ctrl+M)، يمكن توسيع مجموعة المحرر، وبالتالي إخفاء كافة المجموعات الأخرى. يؤدي هذا أيضًا إلى إضافة زر إلى شريط علامات التبويب للعودة إلى التخطيط السابق، مما يسهل تكبير وتصغير مجموعة المحرر عن طريق النقر المزدوج على علامة تبويب المحرر (عند تعيين Workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize على التكبير).

مع تسليط الضوء على الترميز الفعال، يعمل امتداد Python الآن بشكل أكثر ذكاءً عندما يتم إرسال الأسطر إلى Python REPL (Shift-Enter)، خاصة عندما لا يتم اختيار أي تعليمات برمجية للتشغيل. يتم تمكين ذلك من خلال تقديم ميزة Smart Send التجريبية، والتي تضمن أن الامتداد يدفع فقط أقل كتلة ممكنة من التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ المحيطة بموضع المؤشر إلى REPL للتنفيذ. ويهدف هذا إلى تقديم تجربة سلسة أثناء تنفيذ أجزاء متعددة بشكل متكرر، إلى جانب تحريك المؤشر إلى السطر التالي القابل للتنفيذ. ومن المتوقع أن تصبح هذه التجربة هي الافتراضية في المستقبل.

يمثل الإصدار الأخير من VS Code نهاية الدعم لإصدار Windows 32 بت، مما يشجع المطورين على الانتقال إلى الإصدار 64 بت من VS Code. في الوقت نفسه، تلقى ملحق Gradle for Java نعمة ملحوظة من خلال إضافة بروتوكول خادم البناء (BSP)، مما يوفر طبقة تجريد بين بيئات التطوير وأدوات البناء، على غرار Gradle. يتطلب هذا حزمة الامتداد لـ Java لتجربة دعم Gradle.

في خطوة أخرى نحو البرمجة التعاونية، يمكن للدردشة المضمنة في ملحق GitHub Copilot Chat تعديل تعديلات النص تدريجيًا والاستجابة بمعدل الاستقبال.

