Visual Studio Code 1.84 verbessert die Zugänglichkeit und Anpassbarkeit und verbessert die Python-Erweiterung

In einem großen Schritt vorwärts hat Microsoft die neueste Version seines Markenzeichen-Editors Visual Studio Code herausgebracht, auch bekannt als VS Code 1.84 oder Ausgabe vom Oktober 2023. Diese neueste Version, die für Windows, Linux und Mac über die offizielle Visual Studio Code Website verfügbar ist, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Barrierefreiheit durch die Hinzufügung weiterer Audioansagen sowie bedeutender Anpassungsoptionen für die Ausrichtung der Aktivitätsleiste und wichtiger Verbesserungen der Python-Erweiterung.

Als Zeichen einer konzertierten Anstrengung zur Verbesserung der Barrierefreiheit wurden in dieser Version umfangreiche Audiohinweise in mehrere Funktionen eingebettet. Benutzer werden durch Audiosignale benachrichtigt, wenn das Terminal, die Kommunikation oder Benachrichtigungen gelöscht wurden, sofern die Funktion audioCues.clear aktiviert ist. Die Befehle audioCues.save und audioCues.format wurden so konzipiert, dass sie auf Benutzergesten oder dauerhaft für jedes Ereignis in Bezug auf Dateien und Notizbücher ausgeführt werden. Wenn diese Hinweise deaktiviert werden, wird eine ARIA-Warnung (Accessible Rich Internet Application) ausgelöst, eine Funktion, die ihrerseits mithilfe der Befehle accessibility.alert.format und accessibility.alert.save personalisiert werden kann.

Das neueste Update bietet Entwicklern die Flexibilität, die Aktivitätsleiste an die Spitze der Seitenleiste zu verschieben. Bei dieser Verschiebung werden die Schaltflächen „Konten“ und „Verwalten“ ganz rechts in die Titelleiste verschoben. Diese Änderung ist nur möglich, wenn die benutzerdefinierte Titelleiste aktiviert ist. Darüber hinaus führt das Update eine Option zum Verbergen der Editor-Registerkarten ein, indem workbench.editor.showTabs auf „none“ gesetzt wird. Die anderen Optionen sind „multiple“ (Standardoption) oder „single“, um eine einzelne Editor-Registerkarte für den aktiven Editor anzuzeigen. Mit dem neuen Befehl View.Toggle Maximize Editor Group (Strg+K Strg+M) kann eine Editorgruppe erweitert werden, wodurch alle anderen Gruppen ausgeblendet werden. Dadurch wird auch eine Schaltfläche zur Tab-Leiste hinzugefügt, um zum vorherigen Layout zurückzukehren, was das Maximieren und Minimieren der Editorgruppe durch einen Doppelklick auf die Editor-Registerkarte erleichtert (wenn workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize auf „Maximieren“ eingestellt ist).

Da der Schwerpunkt auf effektiver Codierung liegt, verhält sich die Python-Erweiterung jetzt intelligenter, wenn Zeilen an die Python-REPL (Umschalt-Eingabetaste) gesendet werden, insbesondere wenn kein Code zur Ausführung ausgewählt wurde. Dies wird durch die Einführung einer experimentellen Smart Send-Funktion ermöglicht, die sicherstellt, dass die Erweiterung nur den kleinstmöglichen Block ausführbarem Code rund um die Cursorposition zur Ausführung an die REPL verschiebt. Ziel ist es, ein nahtloses Erlebnis zu bieten, während mehrere Blöcke iterativ ausgeführt werden und der Cursor zur nächsten ausführbaren Zeile bewegt wird. Es wird erwartet, dass dieses Experiment in Zukunft zum Standard wird.

Die neueste VS Code-Ausgabe markiert das Ende der Unterstützung für die 32-Bit-Version von Windows und ermutigt Entwickler, auf die 64-Bit-Version von VS Code umzusteigen. Gleichzeitig hat die Erweiterung Gradle für Java durch die Hinzufügung des Build Server Protocol (BSP) einen bemerkenswerten Segen erhalten, der ähnlich wie Gradle eine Abstraktionsschicht zwischen Entwicklungsumgebungen und Build-Tools bereitstellt. Hierfür ist das Extension Pack für Java erforderlich, um die Gradle-Unterstützung zu testen.

In einem weiteren Schritt in Richtung kollaborativer Programmierung kann der Inline-Chat der GitHub Copilot Chat-Erweiterung Textänderungen schrittweise ändern und entsprechend der Empfangsrate reagieren.

