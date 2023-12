Visual Studio Code 1.84 verbetert de toegankelijkheid en aanpasbaarheid, verbetert de Python-extensie

In een grote stap voorwaarts heeft Microsoft de nieuwste release van zijn kenmerkende editor, Visual Studio Code, ook wel bekend als de VS Code 1.84 of de editie van oktober 2023, uitgerold. Deze nieuwste versie, die beschikbaar is voor Windows, Linux en Mac via de officiële Visual Studio Code website, onderstreept de toewijding van de organisatie aan toegankelijkheid door de toevoeging van meer audioprompts, naast aanzienlijke aanpassingsopties voor de oriëntatie van de activiteitenbalk en belangrijke verbeteringen aan de Python-extensie.

Als teken van een gezamenlijke inspanning om de toegankelijkheid te verbeteren, zijn in deze release substantiële audiosignalen in meerdere functies ingebed. Gebruikers worden gewaarschuwd door audiosignalen wanneer de terminal, communicatie of meldingen zijn gewist, op voorwaarde dat de audioCues.clear-functie is geactiveerd. De opdrachten audioCues.save en audioCues.format zijn ontworpen om te werken op basis van gebruikersgebaren of permanent voor elke gebeurtenis, met betrekking tot bestanden en notitieboekjes. In het scenario waarin deze signalen worden gedeactiveerd, wordt een ARIA-waarschuwing (Accessible Rich Internet Application) geactiveerd, een functie die zelf kan worden gepersonaliseerd met behulp van de opdrachten toegankelijkheid.alert.format en toegankelijkheid.alert.save.

De nieuwste update biedt ontwikkelaars de flexibiliteit om de activiteitenbalk naar het hoogtepunt van de zijbalk te verplaatsen. Bij deze verplaatsing worden de knoppen Accounts en Beheren verplaatst naar uiterst rechts van de titelbalk, een aanpassing die alleen mogelijk is wanneer de aangepaste titelbalk is geactiveerd. Bovendien introduceert de update een optie om de editortabbladen te verbergen door workbench.editor.showTabs op geen in te stellen, waarbij de andere opties meervoudig (de standaardoptie) of enkelvoudig zijn, om een ​​enkelvoudig editortabblad voor de actieve editor weer te geven. Met het nieuwe View.Toggle Maximize Editor Group-commando (Ctrl+K Ctrl+M) kan een editorgroep worden uitgevouwen, waardoor alle andere groepen worden verborgen. Dit voegt ook een knop toe aan de Tab-balk om terug te keren naar de vorige lay-out, wat maximalisatie en minimalisatie van de editorgroep mogelijk maakt door te dubbelklikken op de editortab (wanneer workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize is ingesteld op maximaliseren).

Met de nadruk op effectieve codering presteert de Python-extensie nu intelligenter wanneer regels naar de Python REPL (Shift-Enter) worden verzonden, vooral wanneer er geen code is gekozen om uit te voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de introductie van een experimentele Smart Send-functie, die ervoor zorgt dat de extensie alleen het minst mogelijke blok uitvoerbare code rond de cursorpositie naar de REPL pusht voor uitvoering. Dit heeft tot doel een naadloze ervaring te bieden terwijl meerdere delen iteratief worden uitgevoerd, samen met het verplaatsen van de cursor naar de volgende uitvoerbare regel. Verwacht wordt dat dit experiment in de toekomst de standaard zal worden.

De nieuwste VS Code-editie markeert het einde van de ondersteuning voor de Windows 32-bit-versie en moedigt ontwikkelaars aan om over te stappen naar de 64-bit-versie van VS Code. Tegelijkertijd heeft de Gradle voor Java-extensie een opmerkelijke zegen gekregen door de toevoeging van het Build Server Protocol (BSP), dat een abstractielaag biedt tussen ontwikkelomgevingen en bouwtools, vergelijkbaar met Gradle. Hiervoor is het Extension Pack voor Java vereist om de Gradle-ondersteuning te testen.

In een nieuwe stap richting collaboratief programmeren kan de inline chat van de GitHub Copilot Chat-extensie geleidelijk tekstbewerkingen aanpassen en reageren met de ontvangstsnelheid.

