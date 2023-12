Visual Studio Code 1.84 はアクセシビリティとカスタマイズ性を高め、Python 拡張機能を強化します

大きな前進として、 Microsoft 、同社の代表的なエディタである Visual Studio Code の最新リリース (VS Code 1.84 または 2023 年 10 月版とも呼ばれます) を公開しました。この最新のイテレーションは、 Visual Studio Code公式 Web サイトから Windows、Linux、および Mac で利用可能であり、アクティビティ バーの方向に関する重要なカスタマイズ オプションや主要な機能強化に加えて、より多くの音声プロンプトの追加を通じてアクセシビリティに対する組織の取り組みを強調しています。 Python の拡張機能。

アクセシビリティの向上に向けた協調的な取り組みを示すために、このリリースでは複数の機能にわたって実質的なオーディオ キューが埋め込まれています。 audioCues.clear 関数が有効になっている場合、端末、通信、または通知がクリアされると、ユーザーは音声信号によって警告されます。 audioCues.save および audioCues.format コマンドは、ファイルやノートブックに関連するユーザー ジェスチャまたはイベントごとに永続的に動作するように設計されています。これらのキューが非アクティブ化されるシナリオでは、ARIA (Accessible Rich Internet Application) アラートがトリガーされます。この機能自体は、accessibility.alert.format および accessibility.alert.save コマンドを使用してパーソナライズできます。

最新のアップデートにより、開発者はアクティビティ バーをサイド バーの天頂に柔軟に再配置できるようになります。この再配置により、「アカウント」ボタンと「管理」ボタンがタイトル バーの右端に移動されます。この調整は、カスタム タイトル バーがアクティブ化されている場合にのみ可能です。さらに、この更新では、workbench.editor.showTabs を none に設定することでエディター タブを非表示にし、他のオプションを複数 (デフォルト オプション) または単一に設定して、アクティブなエディターに単一のエディター タブを表示するオプションが導入されています。新しい View.Toggle Maximize Editor Group コマンド (Ctrl+K Ctrl+M) を使用すると、エディター グループを展開して、他のすべてのグループを非表示にすることができます。これにより、以前のレイアウトに戻すボタンがタブ バーに追加され、エディター タブをダブルクリックすることでエディター グループの最大化と最小化が容易になります (workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize が最大化に設定されている場合)。

効果的なコーディングに焦点を当て、Python 拡張機能は、行が Python REPL (Shift-Enter) に送信されるとき、特に実行するコードが選択されていないときに、よりインテリジェントに実行されるようになりました。これは、実験的な Smart Send 機能の導入によって有効になり、拡張機能はカーソル位置を囲む実行可能コードの最小限のブロックのみを実行のために REPL にプッシュします。これは、カーソルを次の実行可能行に移動しながら、複数のチャンクを繰り返し実行する際に、シームレスなエクスペリエンスを提供することを目的としています。この実験は、将来的にはデフォルトになることが予想されます。

最新の VS Code エディションでは、Windows 32 ビット バージョンのサポートが終了し、開発者が VS Code の 64 ビット バージョンに移行することが奨励されています。同時に、Gradle for Java 拡張機能は、Gradle と同様に、開発環境とビルド ツールの間に抽象化レイヤーを提供するビルド サーバー プロトコル (BSP) の追加によって顕著な恩恵を受けています。これには、Gradle サポートを試用するには Extension Pack for Java が必要です。

共同プログラミングへのさらなる前進として、GitHub Copilot Chat 拡張機能のインライン チャットはテキスト編集を段階的に修正し、受信速度に応じて応答できます。

