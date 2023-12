Visual Studio Code 1.84는 접근성과 사용자 지정 가능성을 높이고 Python 확장 기능을 향상시킵니다.

중요한 진전으로 Microsoft VS Code 1.84 또는 2023년 10월 버전이라고도 알려진 특징 편집기인 Visual Studio Code의 최신 릴리스를 출시했습니다. 공식 Visual Studio Code 웹 사이트를 통해 Windows, Linux 및 Mac에서 사용할 수 있는 이 최신 버전은 활동 표시줄 방향에 대한 중요한 사용자 정의 옵션 및 주요 개선 사항과 함께 더 많은 오디오 프롬프트를 추가하여 접근성에 대한 조직의 노력을 강조합니다. 파이썬 확장.

접근성 개선을 위한 공동의 노력을 알리기 위해 이번 릴리스의 여러 기능에 상당한 오디오 신호가 포함되었습니다. audioCues.clear 기능이 활성화된 경우 단말기, 통신 또는 알림이 지워지면 사용자에게 오디오 신호로 경고됩니다. audioCues.save 및 audioCues.format 명령은 사용자 동작에 따라 또는 파일 및 노트북과 관련된 각 이벤트에 대해 영구적으로 작동하도록 설계되었습니다. 이러한 신호가 비활성화되는 시나리오에서는 ARIA(Accessible Rich Internet Application) 경고가 트리거됩니다. 이 기능은accessibility.alert.format 및accessibility.alert.save 명령을 사용하여 개인화할 수 있습니다.

최신 업데이트는 개발자에게 활동 표시줄을 사이드 바의 정점으로 재배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 재배치 시 계정 및 관리 버튼이 제목 표시줄의 맨 오른쪽으로 이동되며, 사용자 정의 제목 표시줄이 활성화된 경우에만 조정할 수 있습니다. 또한 업데이트에는 workbench.editor.showTabs를 없음으로 설정하고 다른 옵션은 다중(기본 옵션) 또는 단일로 설정하여 편집기 탭을 숨기는 옵션이 도입되어 활성 편집기에 대한 단일 편집기 탭을 표시합니다. 새로운 보기.토글 편집기 그룹 최대화 명령(Ctrl+K Ctrl+M)을 사용하면 편집기 그룹을 확장하여 다른 모든 그룹을 숨길 수 있습니다. 또한 이전 레이아웃으로 되돌릴 수 있는 버튼이 탭 표시줄에 추가되어 편집기 탭을 두 번 클릭하여 편집기 그룹을 최대화 및 최소화할 수 있습니다(workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize가 최대화로 설정된 경우).

효과적인 코딩에 주목하면서 Python 확장은 이제 라인이 Python REPL(Shift-Enter)로 전송될 때, 특히 실행할 코드가 선택되지 않은 경우 더욱 지능적으로 수행됩니다. 이는 실험적인 Smart Send 기능의 도입을 통해 가능해졌습니다. 이 기능은 확장 프로그램이 실행을 위해 커서 위치 주변의 실행 가능한 코드 중 가능한 최소 블록만 REPL로 푸시하도록 보장합니다. 이는 커서를 다음 실행 가능한 줄로 이동하면서 여러 청크를 반복적으로 실행하는 동안 원활한 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 실험은 향후 기본값이 될 것으로 예상됩니다.

최신 VS Code 에디션에서는 Windows 32비트 버전에 대한 지원이 종료되어 개발자가 64비트 버전의 VS Code로 전환하도록 권장됩니다. 동시에 Gradle for Java 확장은 Gradle과 유사하게 개발 환경과 빌드 도구 사이에 추상화 계층을 제공하는 BSP(빌드 서버 프로토콜)의 추가를 통해 주목할만한 이점을 얻었습니다. Gradle 지원을 시험해 보려면 Java용 확장 팩이 필요합니다.

협업 프로그래밍을 향한 또 다른 진전으로 GitHub Copilot Chat 확장의 인라인 채팅은 텍스트 편집 내용을 점진적으로 수정하고 수신 속도에 따라 응답할 수 있습니다.

