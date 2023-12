Visual Studio Code 1.84 提升了可访问性和可定制性，增强了 Python 扩展

Microsoft向前迈出了一大步,推出了最新版本的标志性编辑器 Visual Studio Code,也称为 VS Code 1.84 或 2023 年 10 月版。这一最新版本可通过Visual Studio Code官方网站用于 Windows、Linux 和 Mac,强调了该组织通过添加更多音频提示、以及针对活动栏方向的重要自定义选项和关键增强功能来实现可访问性的承诺。 Python 扩展。

在此版本的多个功能中嵌入了大量的音频提示,标志着在提高可访问性方面的共同努力。如果激活了 audioCues.clear 功能,则当终端、通信或通知被清除时,用户将收到音频信号提醒。 audioCues.save 和 audioCues.format 命令被设计为对用户手势进行操作,或者针对与文件和笔记本相关的每个事件永久进行操作。在这些提示被停用的情况下,会触发 ARIA(可访问富互联网应用程序)警报,该功能本身可以使用accessibility.alert.format 和accessibility.alert.save 命令进行个性化设置。

最新的更新为开发人员提供了将活动栏重新定位到侧栏顶部的灵活性。在此重新定位后,“帐户”和“管理”按钮将转移到标题栏的最右侧,只有在激活自定义标题栏时才可以进行调整。此外,更新引入了一个选项,通过将 workbench.editor.showTabs 设置为 none 来隐藏编辑器选项卡,其他选项为多个(默认选项)或单个,以便为活动编辑器显示单个编辑器选项卡。使用新的 View.Toggle 最大化编辑器组命令 (Ctrl+K Ctrl+M),可以展开编辑器组,从而隐藏所有其他组。这还会向选项卡栏添加一个按钮以恢复到以前的布局,从而通过双击编辑器选项卡(当 workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize 设置为最大化时)促进编辑器组的最大化和最小化。

随着对有效编码的关注,Python 扩展现在在将行发送到 Python REPL(Shift-Enter)时执行得更加智能,尤其是在没有选择运行代码的情况下。这是通过引入实验性智能发送功能来实现的,该功能确保扩展仅将光标位置周围尽可能少的可执行代码块推送到 REPL 来执行。这样做的目的是在迭代执行多个块的同时提供无缝体验,并将光标移动到下一个可执行行。预计该实验将来将成为默认实验。

最新的 VS Code 版本标志着对 Windows 32 位版本的支持的结束,鼓励开发人员过渡到 VS Code 的 64 位版本。同时,Gradle for Java 扩展通过添加构建服务器协议 (BSP) 获得了显着的好处,在开发环境和构建工具之间提供了一个类似于 Gradle 的抽象层。这需要 Java 扩展包来试用 Gradle 支持。

向协作编程迈出的又一步是,GitHub Copilot Chat 扩展的内联聊天可以逐步修改文本编辑并按照接收速度进行响应。

