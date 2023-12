Visual Studio Code 1.84 zwiększa dostępność i możliwości dostosowywania oraz ulepsza rozszerzenie języka Python

Stanowiąc duży krok naprzód, Microsoft wprowadziła najnowszą wersję swojego charakterystycznego edytora, Visual Studio Code, znanego również jako VS Code 1.84 lub wydanie z października 2023 r. Ta najnowsza wersja, dostępna dla systemów Windows, Linux i Mac za pośrednictwem oficjalnej witryny Visual Studio Code, podkreśla zaangażowanie organizacji w zapewnienie dostępności poprzez dodanie większej liczby podpowiedzi dźwiękowych, a także znacznych opcji dostosowywania orientacji paska aktywności i kluczowych ulepszeń Rozszerzenie Pythona.

Sygnalizując wspólne wysiłki na rzecz poprawy dostępności, w wielu funkcjach tej wersji osadzone zostały istotne sygnały dźwiękowe. Użytkownicy będą powiadamiani sygnałami dźwiękowymi o wyczyszczeniu terminala, komunikacji lub powiadomień, pod warunkiem, że funkcja audioCues.clear jest aktywna. Polecenia audioCues.save i audioCues.format zostały zaprojektowane do działania na podstawie gestu użytkownika lub w sposób ciągły dla każdego zdarzenia dotyczącego plików i notatników. W przypadku dezaktywacji tych wskazówek wyzwalany jest alert ARIA (Accessible Rich Internet Application), funkcję, którą można spersonalizować za pomocą poleceń accessibility.alert.format i accessibility.alert.save.

Najnowsza aktualizacja zapewnia programistom elastyczność w przenoszeniu paska aktywności do zenitu paska bocznego. Po przeniesieniu przyciski Konta i Zarządzaj zostaną przeniesione na skrajną prawą stronę paska tytułu, a modyfikacja jest możliwa tylko wtedy, gdy aktywowany jest niestandardowy pasek tytułu. Dodatkowo aktualizacja wprowadza opcję ukrywania zakładek edytora poprzez ustawienie workbench.editor.showTabs na none, przy czym pozostałe opcje to wiele (opcja domyślna) lub pojedyncza, aby wyświetlić pojedynczą zakładkę edytora dla aktywnego edytora. Dzięki nowemu poleceniu View.Toggle Maksymalizuj grupę redaktorów (Ctrl+K Ctrl+M) można rozszerzyć grupę edytorów, ukrywając w ten sposób wszystkie inne grupy. Spowoduje to również dodanie przycisku do paska kart, umożliwiającego powrót do poprzedniego układu, ułatwiając maksymalizację i minimalizację grupy edytorów poprzez dwukrotne kliknięcie karty edytora (gdy workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize jest ustawione na maksymalizację).

Dzięki skupieniu się na efektywnym kodowaniu rozszerzenie Pythona działa teraz bardziej inteligentnie, gdy wiersze są wysyłane do Pythona REPL (Shift-Enter), zwłaszcza gdy nie wybrano żadnego kodu do uruchomienia. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu eksperymentalnej funkcji Smart Send, która zapewnia, że ​​rozszerzenie przesyła do REPL w celu wykonania tylko najmniejszy możliwy blok kodu wykonywalnego otaczającego pozycję kursora. Ma to na celu zapewnienie płynnego działania podczas iteracyjnego wykonywania wielu fragmentów, wraz z przesuwaniem kursora do następnej linii pliku wykonywalnego. Oczekuje się, że ten eksperyment stanie się w przyszłości rozwiązaniem domyślnym.

Najnowsza edycja VS Code oznacza koniec wsparcia dla 32-bitowej wersji systemu Windows, zachęcając programistów do przejścia na 64-bitową wersję VS Code. Jednocześnie rozszerzenie Gradle dla Java zyskało znaczne korzyści dzięki dodaniu protokołu Build Server Protocol (BSP), zapewniającego warstwę abstrakcji pomiędzy środowiskami programistycznymi a narzędziami do budowania, podobnie jak Gradle. Wymaga to pakietu rozszerzeń dla Java, aby wypróbować obsługę Gradle.

Stanowiący kolejny krok w kierunku programowania opartego na współpracy, wbudowany czat w rozszerzeniu GitHub Copilot Chat może stopniowo poprawiać zmiany w tekście i odpowiadać z szybkością odbioru.

