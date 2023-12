Visual Studio Code 1.84 améliore l'accessibilité et la personnalisation et améliore l'extension Python

Dans une avancée majeure, Microsoft a déployé la dernière version de son éditeur de marque, Visual Studio Code, également connu sous le nom de VS Code 1.84 ou édition d'octobre 2023. Cette dernière itération, disponible pour Windows, Linux et Mac via le site Web officiel Visual Studio Code, souligne l'engagement de l'organisation en faveur de l'accessibilité grâce à l'ajout de davantage d'invites audio, ainsi que d'importantes options de personnalisation pour l'orientation de la barre d'activité et des améliorations clés de la barre d'activité. Extension Python.

Signalant un effort concerté pour améliorer l'accessibilité, des signaux audio substantiels ont été intégrés dans plusieurs fonctionnalités de cette version. Les utilisateurs seront alertés par des signaux audio lorsque le terminal, les communications ou les notifications auront été effacés, à condition que la fonction audioCues.clear soit activée. Les commandes audioCues.save et audioCues.format ont été conçues pour fonctionner sur les gestes de l'utilisateur ou de manière perpétuelle pour chaque événement, relatif aux fichiers et aux cahiers. Dans le cas de désactivation de ces signaux, une alerte ARIA (Accessible Rich Internet Application) est déclenchée, fonctionnalité elle-même personnalisable à l'aide des commandes Accessibilité.alert.format et Accessibilité.alert.save.

La dernière mise à jour offre aux développeurs la possibilité de déplacer la barre d'activité au zénith de la barre latérale. Lors de ce déplacement, les boutons Comptes et Gérer sont transférés à l'extrême droite de la barre de titre, un ajustement possible uniquement lorsque la barre de titre personnalisée est activée. De plus, la mise à jour introduit une option permettant de masquer les onglets de l'éditeur en définissant workbench.editor.showTabs sur aucun, les autres options étant multiples (l'option par défaut) ou uniques, afin d'afficher un seul onglet d'éditeur pour l'éditeur actif. Avec la nouvelle commande View.Toggle Maximize Editor Group (Ctrl+K Ctrl+M), un groupe d'éditeurs peut être développé, masquant ainsi tous les autres groupes. Cela ajoute également un bouton à la barre d'onglets pour revenir à la disposition précédente, facilitant la maximisation et la minimisation du groupe d'éditeurs par un double-clic sur l'onglet de l'éditeur (lorsque workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize est défini sur maximiser).

En mettant l'accent sur un codage efficace, l'extension Python fonctionne désormais plus intelligemment lorsque les lignes sont envoyées au Python REPL (Shift-Enter), en particulier lorsqu'aucun code n'a été choisi pour s'exécuter. Ceci est rendu possible grâce à l'introduction d'une fonctionnalité expérimentale Smart Send, qui garantit que l'extension ne pousse que le moins possible de blocs de code exécutable entourant la position du curseur vers le REPL pour exécution. Cela vise à offrir une expérience transparente tout en exécutant plusieurs morceaux de manière itérative, tout en déplaçant le curseur vers la ligne exécutable suivante. Cette expérience devrait devenir la valeur par défaut à l'avenir.

La dernière édition de VS Code marque la fin du support de la version 32 bits de Windows, encourageant les développeurs à passer à la version 64 bits de VS Code. Simultanément, l'extension Gradle pour Java a reçu un avantage notable grâce à l'ajout du protocole Build Server (BSP), fournissant une couche d'abstraction entre les environnements de développement et les outils de construction, semblable à Gradle. Cela nécessite que le pack d'extension pour Java teste la prise en charge de Gradle.

Dans un autre pas vers la programmation collaborative, le chat en ligne de l'extension GitHub Copilot Chat peut progressivement modifier les modifications de texte et répondre au rythme de la réception.

