Visual Studio Code 1.84 повышает доступность и возможности настройки, а также расширяет возможности Python

Важным шагом вперед стало то, Microsoft выпустила новейшую версию своего фирменного редактора Visual Studio Code, также известного как VS Code 1.84 или издание за октябрь 2023 года. Эта последняя версия, доступная для Windows, Linux и Mac на официальном веб-сайте Visual Studio Code, подчеркивает приверженность организации обеспечению доступности за счет добавления большего количества звуковых подсказок, а также значительных возможностей настройки ориентации панели действий и ключевых улучшений в Расширение Python.

В знак согласованных усилий по улучшению доступности в этом выпуске в различные функции были встроены существенные звуковые сигналы. Пользователи будут оповещены звуковыми сигналами, когда терминал, сообщения или уведомления будут очищены, при условии, что функция audioCues.clear активирована. Команды audioCues.save и audioCues.format были разработаны для работы по жестам пользователя или для постоянного действия для каждого события, относящегося к файлам и записным книжкам. В случае деактивации этих сигналов срабатывает оповещение ARIA (Accessible Rich Internet Application), функция, которую можно персонализировать с помощью команд accessibility.alert.format и accessibility.alert.save.

Последнее обновление предоставляет разработчикам возможность переместить панель действий в зенит боковой панели. После этого перемещения кнопки «Аккаунты» и «Управление» будут перенесены в крайнюю правую часть строки заголовка. Такая настройка возможна только при активации настраиваемой строки заголовка. Кроме того, в обновлении появилась возможность скрыть вкладки редактора, установив для workbench.editor.showTabs значение none, при этом другие параметры могут быть множественными (параметр по умолчанию) или одиночными, чтобы отображать единственную вкладку редактора для активного редактора. С помощью новой команды View.Toggle Maximize Editor Group (Ctrl+K Ctrl+M) группу редактора можно развернуть, тем самым скрывая все остальные группы. Это также добавляет кнопку на панель вкладок для возврата к предыдущему макету, что упрощает развертывание и минимизацию группы редакторов двойным щелчком по вкладке редактора (когда для параметра workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize установлено значение максимизации).

Благодаря акценту на эффективном кодировании, расширение Python теперь работает более разумно, когда строки отправляются в Python REPL (Shift-Enter), особенно когда код для запуска не выбран. Это стало возможным благодаря введению экспериментальной функции Smart Send, которая гарантирует, что расширение отправляет в REPL для выполнения только минимально возможный блок исполняемого кода, окружающий позицию курсора. Это направлено на обеспечение бесперебойной работы при итеративном выполнении нескольких фрагментов вместе с перемещением курсора на следующую исполняемую строку. Ожидается, что в будущем этот эксперимент станет стандартным.

Последняя редакция VS Code отмечает прекращение поддержки 32-разрядной версии Windows, побуждая разработчиков перейти на 64-разрядную версию VS Code. В то же время расширение Gradle для Java получило заметное преимущество благодаря добавлению протокола сервера сборки (BSP), обеспечивающего уровень абстракции между средами разработки и инструментами сборки, аналогичный Gradle. Для тестирования поддержки Gradle требуется пакет расширений для Java.

Еще одним шагом на пути к совместному программированию является встроенный чат расширения GitHub Copilot Chat, который может постепенно вносить изменения в текстовые изменения и отвечать со скоростью приема.

Аналогичным образом, расширяя спектр платформ no-code на рынке, платформа AppMaster упрощает процесс разработки веб-, мобильных и серверных приложений. Благодаря визуальному конструктору BP, интерфейсу перетаскивания, а также возможностям создания конечных точек REST API и WSS AppMaster является достойным дополнением к сфере разработки low-code и no-code.