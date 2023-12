Visual Studio Code 1.84 Erişilebilirliği ve Özelleştirilebilirliği Artırıyor, Python Uzantısını Geliştiriyor

Microsoft, ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak, VS Code 1.84 veya Ekim 2023 sürümü olarak da bilinen, kendine özgü düzenleyicisi Visual Studio Code'un en yeni sürümünü kullanıma sundu. Resmi Visual Studio Code web sitesi aracılığıyla Windows, Linux ve Mac için mevcut olan bu en son yineleme, Etkinlik Çubuğu yönlendirmesi için önemli özelleştirme seçeneklerinin ve temel iyileştirmelerin yanı sıra, daha fazla sesli komut eklenmesi yoluyla kuruluşun erişilebilirlik konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Python uzantısı.

Erişilebilirliği iyileştirmeye yönelik yoğun bir çabanın sinyalini veren bu sürümdeki birçok özelliğe önemli ses ipuçları yerleştirilmiştir. AudioCues.clear işlevinin etkinleştirilmesi koşuluyla, terminal, iletişimler veya bildirimler temizlendiğinde kullanıcılar ses sinyalleriyle uyarılacaktır. audioCues.save ve audioCues.format komutları, dosyalar ve not defterleriyle ilgili her olay için kullanıcı hareketiyle veya sürekli olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ipuçlarının devre dışı bırakılması senaryosunda, bir ARIA (Erişilebilir Zengin İnternet Uygulaması) uyarısı tetiklenir; bu özellik, erişilebilirlik.alert.format ve erişilebilirlik.alert.save komutları kullanılarak kişiselleştirilebilir.

En son güncelleme, geliştiricilere Etkinlik Çubuğu'nu Kenar Çubuğu'nun zirvesine taşıma esnekliği sağlıyor. Bu yer değişikliğinin ardından, Hesaplar ve Yönet düğmeleri Başlık Çubuğunun en sağına aktarılır; bu ince ayar yalnızca özel Başlık Çubuğu etkinleştirildiğinde mümkündür. Ek olarak güncelleme, aktif düzenleyici için tekil bir düzenleyici Sekmesi görüntülemek üzere, diğer seçenekler çoklu (varsayılan seçenek) veya tek olmak üzere, workbench.editor.showTabs öğesini hiçbiri olarak ayarlayarak düzenleyici Sekmelerini gizleme seçeneği sunar. Yeni View.Toggle Düzenleyici Grubunu Büyüt komutuyla (Ctrl+K Ctrl+M), bir düzenleyici grubu genişletilebilir, böylece diğer tüm gruplar gizlenebilir. Bu aynı zamanda önceki düzene geri dönmek için Sekme çubuğuna bir düğme ekler ve düzenleyici Sekmesine çift tıklamayla düzenleyici grubunun büyütülmesini ve küçültülmesini kolaylaştırır (workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize, büyütmeye ayarlandığında).

Etkili kodlamaya odaklanan Python uzantısı, özellikle çalıştırmak için hiçbir kod seçilmediğinde Python REPL'e (Shift-Enter) satırlar gönderildiğinde artık daha akıllı performans gösteriyor. Bu, uzantının yalnızca imleç konumunu çevreleyen mümkün olan en az yürütülebilir kod bloğunu yürütme için REPL'e itmesini sağlayan deneysel bir Akıllı Gönderim özelliğinin sunulmasıyla etkinleştirilir. Bu, imleci bir sonraki yürütülebilir satıra taşımanın yanı sıra, birden çok parçayı yinelemeli olarak yürütürken kusursuz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Bu denemenin gelecekte varsayılan hale gelmesi bekleniyor.

En son VS Code sürümü, Windows 32 bit sürümüne yönelik desteğin sonunu işaret ederek geliştiricileri VS Code'un 64 bit sürümüne geçmeye teşvik ediyor. Eş zamanlı olarak Gradle for Java uzantısı, geliştirme ortamları ile derleme araçları arasında Gradle'a benzer bir soyutlama katmanı sağlayan Yapı Sunucusu Protokolü'nün (BSP) eklenmesiyle dikkate değer bir nimet elde etti. Bu, Java için Uzantı Paketinin Gradle desteğini denemesini gerektirir.

İşbirliğine dayalı programlamaya yönelik bir başka adım olarak GitHub Copilot Chat uzantısının satır içi sohbeti, metin düzenlemelerini aşamalı olarak değiştirebilir ve alım hızında yanıt verebilir.

Benzer şekilde, pazardaki no-code platformların yelpazesini genişleten AppMaster platformu , web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirme sürecini basitleştirir. Görsel BP Designer, sürükle ve bırak arayüzü ve REST API ile WSS Uç Nokta oluşturma yetenekleriyle AppMaster low-code, no-code geliştirme alanına değerli bir katkıdır.