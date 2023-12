Visual Studio Code 1.84 eleva acessibilidade e personalização, aprimora extensão Python

Em um grande avanço, Microsoft lançou a versão mais recente de seu editor característico, Visual Studio Code, também conhecido como VS Code 1.84 ou edição de outubro de 2023. Esta iteração mais recente, que está disponível para Windows, Linux e Mac por meio do site oficial Visual Studio Code, ressalta o compromisso da organização com a acessibilidade por meio da adição de mais avisos de áudio, juntamente com opções de personalização significativas para a orientação da barra de atividades e melhorias importantes no Extensão Python.

Sinalizando um esforço conjunto para melhorar a acessibilidade, dicas de áudio substanciais foram incorporadas em vários recursos desta versão. Os usuários serão alertados por sinais de áudio quando o terminal, as comunicações ou as notificações forem apagadas, desde que a função audioCues.clear esteja ativada. Os comandos audioCues.save e audioCues.format foram projetados para operar no gesto do usuário ou perpetuamente para cada evento, pertencente a arquivos e notebooks. No cenário de desativação dessas dicas, é acionado um alerta ARIA (Accessible Rich Internet Application), recurso que pode ser personalizado por meio dos comandos acessibilidade.alert.format e acessibilidade.alert.save.

A atualização mais recente oferece aos desenvolvedores a flexibilidade de realocar a barra de atividades para o zênite da barra lateral. Após essa realocação, os botões Contas e Gerenciar são transferidos para a extremidade direita da barra de título, um ajuste que só é possível quando a barra de título personalizada está ativada. Além disso, a atualização introduz uma opção para ocultar as guias do editor definindo workbench.editor.showTabs como none, com as outras opções sendo múltiplas (a opção padrão) ou únicas, para exibir uma guia de editor única para o editor ativo. Com o novo comando View.Toggle Maximizar Grupo de Editores (Ctrl+K Ctrl+M), um grupo de editores pode ser expandido, ocultando assim todos os outros grupos. Isso também adiciona um botão à barra de guias para reverter ao layout anterior, facilitando a maximização e minimização do grupo de editores com um clique duplo na guia do editor (quando workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSize está definido para maximizar).

Com foco na codificação eficaz, a extensão Python agora tem um desempenho mais inteligente quando linhas são enviadas para o REPL (Shift-Enter) do Python, especialmente quando nenhum código foi escolhido para execução. Isso é habilitado através da introdução de um recurso experimental Smart Send, que garante que a extensão envie apenas o menor bloco possível de código executável em torno da posição do cursor para o REPL para execução. O objetivo é oferecer uma experiência perfeita ao executar vários pedaços iterativamente, além de mover o cursor para a próxima linha executável. Prevê-se que este experimento se torne o padrão no futuro.

A edição mais recente do VS Code marca o fim do suporte para a versão de 32 bits do Windows, incentivando os desenvolvedores a fazer a transição para a versão de 64 bits do VS Code. Simultaneamente, a extensão Gradle para Java recebeu um benefício notável através da adição do Build Server Protocol (BSP), fornecendo uma camada de abstração entre ambientes de desenvolvimento e ferramentas de construção, semelhante ao Gradle. Isso requer o Extension Pack for Java para testar o suporte do Gradle.

Em outro avanço em direção à programação colaborativa, o bate-papo in-line da extensão GitHub Copilot Chat pode alterar progressivamente as edições de texto e responder na taxa de recepção.

