Visual Studio Code 1.84 migliora l'accessibilità e la personalizzazione e migliora l'estensione Python

Con un importante passo avanti, Microsoft ha lanciato la versione più recente del suo editor caratteristico, Visual Studio Code, noto anche come VS Code 1.84 o edizione di ottobre 2023. Quest'ultima iterazione, disponibile per Windows, Linux e Mac tramite il sito Web ufficiale Visual Studio Code, sottolinea l'impegno dell'organizzazione nei confronti dell'accessibilità attraverso l'aggiunta di più istruzioni audio, insieme a significative opzioni di personalizzazione per l'orientamento della barra delle attività e miglioramenti chiave al Estensione Python.

A testimonianza di uno sforzo concertato per migliorare l'accessibilità, importanti segnali audio sono stati incorporati in più funzionalità di questa versione. Gli utenti verranno avvisati tramite segnali audio quando il terminale, le comunicazioni o le notifiche saranno state cancellate, a condizione che la funzione audioCues.clear sia attivata. I comandi audioCues.save e audioCues.format sono stati progettati per funzionare sui gesti dell'utente o perennemente per ogni evento, relativo a file e taccuini. Nel caso in cui questi segnali vengano disattivati, viene attivato un avviso ARIA (Accessible Rich Internet Application), funzionalità che a sua volta può essere personalizzata utilizzando i comandi Accessibility.alert.format e Accessibility.alert.save.

L'ultimo aggiornamento offre agli sviluppatori la flessibilità di spostare la barra delle attività allo zenit della barra laterale. In seguito a questo spostamento, i pulsanti Account e Gestisci vengono trasferiti all'estrema destra della barra del titolo, una modifica possibile solo quando la barra del titolo personalizzata è attivata. Inoltre, l'aggiornamento introduce un'opzione per nascondere le schede dell'editor impostando workbench.editor.showTabs su none, mentre le altre opzioni sono multiple (opzione predefinita) o singole, per visualizzare una singola scheda dell'editor per l'editor attivo. Con il nuovo comando View.Toggle Maximize Editor Group (Ctrl+K Ctrl+M), un gruppo di editor può essere espanso, nascondendo così tutti gli altri gruppi. Ciò aggiunge anche un pulsante alla barra delle schede per ripristinare il layout precedente, facilitando l'ingrandimento e la minimizzazione del gruppo dell'editor facendo doppio clic sulla scheda dell'editor (quando workbench.editor.doubleClickTabToggleEditorGroupSize è impostato su ingrandisci).

Con particolare attenzione alla codifica efficace, l'estensione Python ora funziona in modo più intelligente quando le righe vengono inviate a Python REPL (Shift-Invio), soprattutto quando non è stato scelto alcun codice da eseguire. Ciò è possibile attraverso l'introduzione di una funzione sperimentale Smart Send, che garantisce che l'estensione invii solo il minor blocco possibile di codice eseguibile che circonda la posizione del cursore su REPL per l'esecuzione. Lo scopo è quello di offrire un'esperienza fluida durante l'esecuzione di più blocchi in modo iterativo, oltre allo spostamento del cursore sulla riga eseguibile successiva. Si prevede che questo esperimento diventerà l'impostazione predefinita in futuro.

L'ultima edizione di VS Code segna la fine del supporto per la versione di Windows a 32 bit, incoraggiando gli sviluppatori a passare alla versione a 64 bit di VS Code. Allo stesso tempo, l'estensione Gradle per Java ha ricevuto un notevole vantaggio attraverso l'aggiunta del Build Server Protocol (BSP), fornendo un livello di astrazione tra gli ambienti di sviluppo e gli strumenti di creazione, simile a Gradle. Ciò richiede l'Extension Pack per Java per provare il supporto Gradle.

Facendo un altro passo avanti verso la programmazione collaborativa, la chat in linea dell'estensione GitHub Copilot Chat può modificare progressivamente le modifiche del testo e rispondere alla velocità di ricezione.

Allo stesso modo, ed espandendo la gamma di piattaforme no-code sul mercato, la piattaforma AppMaster semplifica il processo di sviluppo di applicazioni web, mobili e backend. Con il suo visual BP Designer, l'interfaccia drag & drop e le capacità di creazione di API REST e WSS Endpoint, AppMaster è una degna aggiunta alla sfera dello sviluppo low-code e no-code.