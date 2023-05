أطلقت IFTTT ، منصة الإنتاجية الشهيرة التي تمكن المستخدمين من إنشاء أتمتة عبر تطبيقات وأجهزة متعددة ، ثلاث خدمات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه الأتمتة الجديدة متاحة حصريًا للمستخدمين المشتركين في خطة Pro Plus الشهرية الخاصة بالمنصة والتي تبلغ 5 دولارات. يسمح IFTTT ، وهو اختصار لعبارة "if this، then that" ، للمستخدمين بربط الإجراءات بين الأجهزة والتطبيقات المختلفة من خلال تدفقات عمل آلية تسمى "تطبيقات صغيرة". تتضمن أمثلة عمليات سير العمل هذه إضافة الأغاني إلى قائمة تشغيل Spotify من مقاطع الفيديو المفضلة على YouTube أو تلقي إشعارات الطقس على هاتفك الذكي كل صباح.

أحدث إضافة إلى خدمات أتمتة IFTTT تشمل AI Social Creator و AI Content Creator و AI Summarizer. يمكن لكل تكامل جديد إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى المكتوب عند دمجه مع تطبيقات وأجهزة محددة. تم تصميم عمليات الدمج الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج لغة OpenAI's GPT-3 AI ، وفقًا لبيتر كيرلي ، نائب رئيس التسويق في IFTTT. هذا النموذج هو إصدار أقدم من GPT-3.5 المستخدم لمعاينة ChatGPT ويأتي قبل إعلان GPT-4 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ، والذي يعمل على تشغيل روبوت دردشة Bing. يمكن لأتمتة AI Content Creator ، على سبيل المثال ، إنشاء مخطط تفصيلي بناءً على موضوع تم إدخاله في أداة ملاحظة IFTTT ، وحفظه تلقائيًا في محرر مستندات Google. من ناحية أخرى ، يمكن لميزة Social Creator إنشاء تغريدات تصف وتربط عنصرًا مضافًا إلى موجز RSS الخاص بك. يؤدي AI Summarizer إجراءات مثل إرسال نسخ موجزة من المقالات المنشورة بواسطة منافذ إخبارية معينة بالبريد الإلكتروني.

يمكن لمستخدمي IFTTT الوصول إلى تطبيقات التكامل الصغيرة هذه على موقع الويب الخاص بالمنصة أو إنشاء تطبيقاتهم المخصصة. في حين أن chatbot ChatGPT و Bing يسمحان للمستخدمين بإنشاء ملخصات أو إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن عمليات التكامل الجديدة لـ IFTTT تبسط هذه العملية بشكل أكبر ، مما يجعلها أكثر آلية وفعالية. "نحن متحمسون حقًا لإمكانيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة" ، شارك كيرلي مع The Verge. "خطتنا هي إطلاق خدمات ذكاء اصطناعي إضافية في المستقبل القريب."

مع منصات مثل AppMaster.io تمهد الطريق لتطوير no-code وتطبيقاتها ، يمكن أن تساعد الأتمتة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل IFTTT في تبسيط إنشاء المحتوى لمطوري التطبيقات والمواقع الذين يعملون في مشاريع ذات جداول زمنية ضيقة.