IFTTT, popularna platforma produktywności, która umożliwia użytkownikom tworzenie automatyzacji w wielu aplikacjach i urządzeniach, uruchomiła trzy nowe usługi napędzane przez sztuczną inteligencję. Te nowe automatyzacje są dostępne wyłącznie dla użytkowników subskrybujących miesięczny plan Pro Plus o wartości 5 dolarów. IFTTT, skrót od "jeśli to, to tamto", pozwala użytkownikom łączyć działania między różnymi urządzeniami i aplikacjami za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy zwanych "apletami". Przykłady tych przepływów pracy obejmują dodawanie utworów do playlisty Spotify z polubionych filmów na YouTube lub otrzymywanie powiadomień o pogodzie na smartfonie każdego ranka.

Najnowszy dodatek do usług automatyzacji IFTTT obejmuje AI Social Creator, AI Content Creator i AI Summarizer. Każda nowa integracja może generować różne typy treści pisanych w połączeniu z określonymi aplikacjami i urządzeniami. Te nowe integracje napędzane przez AI są zbudowane przy użyciu modelu języka OpenAI GPT-3 AI, według Petera Curleya, wiceprezesa ds. marketingu IFTTT. Model ten jest starszą wersją GPT-3.5 używaną w podglądzie ChatGPT i pochodzi przed niedawno ogłoszonym GPT-4, który zasila chatbota Binga. Automatyzacja AI Content Creator, na przykład, może stworzyć konspekt na podstawie tematu wprowadzonego w widżecie notatek IFTTT, automatycznie zapisując go w Google Docs. Z drugiej strony, funkcja Social Creator może automatycznie generować tweety opisujące i linkujące do artykułu dodanego do kanału RSS. AI Summarizer wykonuje takie działania, jak wysyłanie e-mailem streszczonych wersji artykułów opublikowanych przez określone punkty informacyjne.

Użytkownicy IFTTT mogą uzyskać dostęp do tych apletów integracyjnych na stronie internetowej platformy lub stworzyć swoje własne aplety. Podczas gdy ChatGPT i chatbot Binga pozwalają użytkownikom generować streszczenia lub spreparować posty w mediach społecznościowych, nowe integracje IFTTT jeszcze bardziej usprawniają ten proces, czyniąc go bardziej zautomatyzowanym i wydajnym. "Jesteśmy naprawdę podekscytowani potencjałem AI i automatyzacji", Curley podzielił się z The Verge. "Naszym planem jest wydanie dodatkowych usług AI w najbliższej przyszłości".

Z platformami takimi jak AppMaster.io torującymi drogę do rozwoju no-code i ich aplikacji, nowe automaty napędzane przez AI w ramach IFTTT mogą pomóc w usprawnieniu tworzenia treści dla twórców aplikacji i stron internetowych pracujących nad projektami o napiętych terminach.