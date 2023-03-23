IFTTT是一个受欢迎的生产力平台，使用户能够在多个应用程序和设备上创建自动程序。 这些新的自动程序只提供给订阅该平台每月5美元Pro Plus计划的用户。 IFTTT是 "如果这样，那么那样 "的缩写，允许用户通过被称为 "小程序 "的自动工作流程在不同的设备和应用程序之间进行链接。这些工作流程的例子包括从YouTube上喜欢的视频向Spotify播放列表添加歌曲，或每天早上在智能手机上接收天气通知。

IFTTT自动化服务的最新成员包括AI Social Creator、AI Content Creator和AI Summarizer。每个新的集成都可以在与特定的应用程序和设备结合时生成各种书面内容类型。 IFTTT的营销副总裁Peter Curley表示，这些新的人工智能驱动的集成是使用OpenAI的GPT-3人工智能语言模型构建的。这个模型是用于ChatGPT预览的GPT-3.5的旧版本，在最近宣布的GPT-4之前，它为Bing的聊天机器人提供动力。 例如，AI Content Creator自动化可以根据在IFTTT的笔记小工具中输入的主题创建一个大纲，自动保存到Google Docs。另一方面，社交创造者功能可以自动生成推文，描述并链接到添加到你的RSS提要中的项目。AI Summarizer可以执行一些操作，如通过电子邮件发送特定新闻机构发布的文章的总结版本。

IFTTT用户可以在该平台的网站上访问这些集成小程序，或创建他们的自定义小程序。虽然ChatGPT和Bing的聊天机器人允许用户生成摘要或制作社交媒体帖子，但IFTTT的新集成进一步简化了这一过程，使其更加自动化和高效。"我们对人工智能和自动化的潜力真的很兴奋"，Curley与The Verge分享。"我们的计划是在不久的将来发布更多的人工智能服务。"

随着AppMaster.io等平台为no-code 开发及其应用铺平道路，IFTTT内新的人工智能驱动的自动化可以帮助在时间紧迫的项目中工作的应用程序和网络开发人员简化内容创作。