IFTTT, популярная платформа для повышения производительности, позволяющая пользователям создавать автоматизированные действия в различных приложениях и устройствах, запустила три новых сервиса с поддержкой искусственного интеллекта. Эти новые автоматизированные действия доступны исключительно пользователям, подписавшимся на тарифный план Pro Plus за $5 в месяц. IFTTT, аббревиатура которого означает "если это, то это", позволяет пользователям связывать действия между различными устройствами и приложениями с помощью автоматизированных рабочих процессов, называемых "апплетами". Примерами таких рабочих процессов являются добавление песен в плейлист Spotify из понравившихся видео на YouTube или получение уведомлений о погоде на смартфон каждое утро.

Последнее дополнение к сервисам автоматизации IFTTT включает AI Social Creator, AI Content Creator и AI Summarizer. Каждая новая интеграция может генерировать различные типы письменного контента в сочетании с определенными приложениями и устройствами. По словам Питера Керли, вице-президента IFTTT по маркетингу, эти новые интеграции на базе ИИ построены с использованием языковой модели ИИ GPT-3 от OpenAI. Эта модель является более старой версией GPT-3.5, используемой для предварительной версии ChatGPT, и появилась до недавно анонсированной GPT-4, на которой работает чат-бот Bing. Автоматизация AI Content Creator, например, может создать конспект на основе темы, введенной в виджете заметок IFTTT, автоматически сохраняя его в Google Docs. С другой стороны, функция Social Creator может автоматически генерировать твиты с описанием и ссылкой на элемент, добавленный в вашу RSS-ленту. Функция AI Summarizer выполняет такие действия, как отправка по электронной почте обобщенных версий статей, опубликованных определенными новостными изданиями.

Пользователи IFTTT могут получить доступ к этим интеграционным апплетам на сайте платформы или создать свои собственные апплеты. В то время как ChatGPT и чат-бот Bing позволяют пользователям составлять резюме или создавать посты в социальных сетях, новые интеграции IFTTT еще больше упрощают этот процесс, делая его более автоматизированным и эффективным. "Мы очень рады потенциалу ИИ и автоматизации", - поделился Керли с The Verge. "Мы планируем выпустить дополнительные сервисы ИИ в ближайшем будущем".

Поскольку такие платформы, как AppMaster.io, прокладывают путь для разработки no-code и их приложений, новые автоматизированные сервисы на базе ИИ в IFTTT могут помочь упростить процесс создания контента для разработчиков приложений и веб-сайтов, работающих над проектами с жесткими временными рамками.