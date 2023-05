O IFTTT, a popular plataforma de produtividade que permite aos utilizadores criar automações em várias aplicações e dispositivos, lançou três novos serviços alimentados por IA. Estas novas automações estão disponíveis exclusivamente para os utilizadores que subscrevem o plano Pro Plus mensal de 5 dólares da plataforma. O IFTTT, um acrónimo para "se isto, então aquilo", permite aos utilizadores ligar acções entre diferentes dispositivos e aplicações através de fluxos de trabalho automatizados chamados "applets". Exemplos destes fluxos de trabalho incluem a adição de músicas a uma lista de reprodução do Spotify a partir de vídeos favoritos no YouTube ou a recepção de notificações meteorológicas no seu smartphone todas as manhãs.

A mais recente adição aos serviços de automatização do IFTTT inclui o AI Social Creator, o AI Content Creator e o AI Summarizer. Cada nova integração pode gerar vários tipos de conteúdo escrito quando combinados com aplicativos e dispositivos específicos. Essas novas integrações baseadas em IA são construídas usando o modelo de linguagem GPT-3 AI da OpenAI, de acordo com Peter Curley, vice-presidente de marketing da IFTTT. Este modelo é uma versão mais antiga do GPT-3.5 usado para a pré-visualização do ChatGPT e vem antes do GPT-4 recentemente anunciado, que alimenta o chatbot do Bing. A automação do AI Content Creator, por exemplo, pode criar um esboço com base em um tópico inserido no widget de notas do IFTTT, salvando-o automaticamente no Google Docs. Por outro lado, a funcionalidade Social Creator pode gerar automaticamente tweets que descrevem e ligam a um item adicionado ao seu feed RSS. O AI Summarizer executa acções como o envio por correio electrónico de versões resumidas de artigos publicados por agências noticiosas específicas.

Os utilizadores do IFTTT podem aceder a estas applets de integração no sítio Web da plataforma ou criar as suas applets personalizadas. Enquanto o ChatGPT e o chatbot do Bing permitem que os usuários gerem resumos ou criem postagens em mídias sociais, as novas integrações do IFTTT agilizam ainda mais esse processo, tornando-o mais automatizado e eficiente. "Estamos realmente entusiasmados com o potencial de IA e automações", Curley compartilhou com The Verge. "Nosso plano é lançar serviços adicionais de IA em um futuro próximo."

Com plataformas como AppMaster.io abrindo caminho para no-code desenvolvimento e seus aplicativos, as novas automações alimentadas por IA no IFTTT podem ajudar a otimizar a criação de conteúdo para desenvolvedores de aplicativos e da web que trabalham em projetos com prazos apertados.