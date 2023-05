IFTTTは、複数のアプリケーションやデバイス間で自動化を実現する人気の生産性プラットフォームですが、新たに3つのAIを搭載したサービスを開始しました。 これらの新しい自動化は、このプラットフォームの月額5ドルのPro Plusプランに加入しているユーザーだけが利用できます。 if this, then that "の頭文字をとったもので、ユーザーは異なるデバイスやアプリケーション間の動作を「アプレット」という自動ワークフローで連携することができます。このワークフローの例としては、YouTubeで気に入った動画からSpotifyのプレイリストに曲を追加したり、毎朝スマートフォンで天気予報の通知を受け取ったりすることが挙げられます。

今回、IFTTTの自動化サービスに追加されたのは、AI Social Creator、AI Content Creator、AI Summarizerです。IFTTTのマーケティング担当副社長であるピーター・カーリーによると、これらの新しいAI搭載の統合機能は、OpenAIのGPT-3 AI言語モデルを使用して構築されています。このモデルは、ChatGPTプレビューに使用されたGPT-3.5の古いバージョンで、最近発表されたBingのチャットボットを動かすGPT-4の前に登場します。 例えば、AI Content Creator自動化は、IFTTTのノートウィジェットに入力されたトピックに基づいて概要を作成し、Google Docsに自動的に保存できます。一方、Social Creator機能は、RSSフィードに追加されたアイテムの説明とリンクを記載したツイートを自動生成することができます。AI Summarizerは、特定のニュースが発表した記事の要約版をメールで送信するなどのアクションを実行します。

IFTTTのユーザーは、プラットフォームのウェブサイトからこれらの統合アプレットにアクセスしたり、カスタムアプレットを作成したりすることができます。ChatGPTとBingのチャットボットは、ユーザーが要約を作成したり、ソーシャルメディアの投稿を作成したりすることを可能にしますが、IFTTTの新しい統合はこのプロセスをさらに合理化し、より自動化・効率化します。 "我々はAIと自動化の可能性にとても興奮しています"、カーリーはThe Vergeにそう語りました。"私たちの計画は、近い将来、追加のAIサービスをリリースすることです。"

AppMaster.ioのようなプラットフォームが、no-code 開発とそのアプリケーションに道を開く中、IFTTT内の新しいAI搭載の自動化は、厳しいタイムラインのプロジェクトに取り組むアプリやウェブ開発者のコンテンツ作成の効率化を支援することができます。