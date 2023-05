IFTTT, la célèbre plateforme de productivité qui permet aux utilisateurs de créer des automatismes entre plusieurs applications et appareils, a lancé trois nouveaux services alimentés par l'IA. Ces nouveaux automatismes sont disponibles exclusivement pour les utilisateurs qui souscrivent à l'abonnement mensuel Pro Plus de 5 $ de la plateforme. IFTTT, acronyme de "si ceci, alors cela", permet aux utilisateurs de lier des actions entre différents appareils et applications par l'intermédiaire de flux de travail automatisés appelés "applets". Parmi les exemples de ces flux, citons l'ajout de chansons à une liste de lecture Spotify à partir de vidéos appréciées sur YouTube ou la réception de notifications météorologiques sur votre smartphone tous les matins.

Le dernier ajout aux services d'automatisation d'IFTTT comprend AI Social Creator, AI Content Creator et AI Summarizer. Chaque nouvelle intégration peut générer différents types de contenu écrit lorsqu'elle est combinée avec des applications et des appareils spécifiques. Ces nouvelles intégrations alimentées par l'IA sont construites à l'aide du modèle de langage d'IA GPT-3 d'OpenAI, selon Peter Curley, vice-président du marketing d'IFTTT. Ce modèle est une version plus ancienne du GPT-3.5 utilisé pour l'aperçu de ChatGPT et précède le GPT-4 récemment annoncé, qui alimente le chatbot de Bing. L'automatisation AI Content Creator, par exemple, peut créer un plan basé sur un sujet saisi dans le widget de notes d'IFTTT, en l'enregistrant automatiquement dans Google Docs. D'autre part, la fonction Social Creator peut générer automatiquement des tweets décrivant un article ajouté à votre flux RSS et contenant un lien vers cet article. L'AI Summarizer effectue des actions telles que l'envoi par courrier électronique de versions résumées d'articles publiés par des organes de presse spécifiques.

Les utilisateurs d'IFTTT peuvent accéder à ces applets d'intégration sur le site web de la plateforme ou créer leurs propres applets. Alors que ChatGPT et le chatbot de Bing permettent aux utilisateurs de générer des résumés ou de rédiger des posts sur les médias sociaux, les nouvelles intégrations d'IFTTT rationalisent davantage ce processus, le rendant plus automatisé et plus efficace. "Nous sommes vraiment enthousiasmés par le potentiel de l'IA et des automatisations", a partagé Curley avec The Verge. "Nous prévoyons de proposer d'autres services d'IA dans un avenir proche.

Avec des plateformes comme AppMaster.io qui ouvrent la voie au développement de no-code et de leurs applications, les nouvelles automatisations alimentées par l'IA dans IFTTT peuvent aider à rationaliser la création de contenu pour les développeurs d'applications et de sites Web qui travaillent sur des projets avec des délais serrés.