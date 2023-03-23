Kullanıcıların birden fazla uygulama ve cihazda otomasyon oluşturmasına olanak tanıyan popüler üretkenlik platformu IFTTT, yapay zeka destekli üç yeni hizmet başlattı. Bu yeni otomasyonlar, yalnızca platformun aylık 5 dolarlık Pro Plus planına abone olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. "Eğer buysa, o zaman bu"nun kısaltması olan IFTTT, kullanıcıların "uygulamalar" adı verilen otomatikleştirilmiş iş akışları aracılığıyla farklı cihazlar ve uygulamalar arasındaki eylemleri birbirine bağlamasına olanak tanır. Bu iş akışlarına örnek olarak, YouTube'daki sevilen videolardan bir Spotify çalma listesine şarkı ekleme veya her sabah akıllı telefonunuza hava durumu bildirimleri alma verilebilir.

IFTTT'nin otomasyon hizmetlerine en son eklenenler, AI Social Creator, AI Content Creator ve AI Summarizer'ı içerir. Her yeni entegrasyon, belirli uygulamalar ve cihazlarla birleştirildiğinde çeşitli yazılı içerik türleri oluşturabilir. IFTTT'nin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Peter Curley'e göre, yapay zeka destekli bu yeni entegrasyonlar, OpenAI'nin GPT-3 yapay zeka dil modeli kullanılarak oluşturuldu. Bu model, ChatGPT önizlemesi için kullanılan GPT-3.5'in eski bir sürümüdür ve Bing'in sohbet botuna güç veren, yakın zamanda duyurulan GPT-4'ten önce gelir. Örneğin AI İçerik Oluşturucu otomasyonu, IFTTT'nin not widget'ına girilen bir konuyu temel alarak bir taslak oluşturabilir ve bunu otomatik olarak Google Dokümanlar'a kaydedebilir. Öte yandan, Social Creator özelliği, RSS beslemenize eklenen bir öğeyi açıklayan ve ona bağlantı veren tweet'leri otomatik olarak oluşturabilir. AI Summarizer, belirli haber kaynakları tarafından yayınlanan makalelerin özet sürümlerini e-postayla göndermek gibi eylemler gerçekleştirir.

IFTTT kullanıcıları, bu entegrasyon uygulamalarına platformun web sitesinden erişebilir veya kendi özel uygulamalarını oluşturabilir. ChatGPT ve Bing'in sohbet botu, kullanıcıların özetler oluşturmasına veya sosyal medya gönderileri oluşturmasına olanak tanırken, IFTTT'nin yeni entegrasyonları bu süreci daha da kolaylaştırarak daha otomatik ve verimli hale getiriyor. Curley, The Verge ile "Yapay zeka ve otomasyon potansiyeli konusunda gerçekten heyecanlıyız" dedi. "Planımız, yakın gelecekte ek AI hizmetleri sunmaktır."

no-code geliştirme ve uygulamalarının önünü açan AppMaster.io gibi platformlarla, IFTTT içindeki yapay zeka destekli yeni otomasyonlar, kısıtlı zaman çizelgeleri olan projeler üzerinde çalışan uygulama ve web geliştiricileri için içerik oluşturmayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.