IFTTT, het populaire productiviteitsplatform waarmee gebruikers automatiseringen kunnen maken voor meerdere apps en apparaten, heeft drie nieuwe AI-diensten gelanceerd. Deze nieuwe automatiseringen zijn exclusief beschikbaar voor gebruikers die zich abonneren op het Pro Plus-plan van $5 per maand. IFTTT, een acroniem voor "als dit, dan dat", stelt gebruikers in staat om acties tussen verschillende apparaten en toepassingen te koppelen via geautomatiseerde workflows die "applets" worden genoemd. Voorbeelden van deze workflows zijn het toevoegen van liedjes aan een Spotify-afspeellijst vanuit gelikete video's op YouTube of het elke ochtend ontvangen van weermeldingen op je smartphone.

De nieuwste toevoeging aan de automatiseringsdiensten van IFTTT omvat AI Social Creator, AI Content Creator en AI Summarizer. Elke nieuwe integratie kan verschillende soorten geschreven content genereren in combinatie met specifieke apps en apparaten. Deze nieuwe AI-aangedreven integraties zijn gebouwd met behulp van OpenAI's GPT-3 AI-taalmodel, volgens Peter Curley, IFTTT's vice-president marketing. Dit model is een oudere versie van de GPT-3.5 die wordt gebruikt voor de ChatGPT preview en komt voor de onlangs aangekondigde GPT-4, die de chatbot van Bing aandrijft. De AI Content Creator automatisering, bijvoorbeeld, kan een schets maken op basis van een onderwerp ingevoerd in IFTTT's notitie widget, en deze automatisch opslaan in Google Docs. Aan de andere kant kan de Social Creator-functie automatisch tweets genereren met een beschrijving van en een link naar een item dat is toegevoegd aan je RSS-feed. De AI Summarizer voert acties uit zoals het e-mailen van samengevatte versies van artikelen gepubliceerd door specifieke nieuws outlets.

IFTTT-gebruikers hebben toegang tot deze integratie-applets op de website van het platform of kunnen hun eigen applets maken. Terwijl ChatGPT en de chatbot van Bing gebruikers in staat stellen om samenvattingen te genereren of social media posts te maken, stroomlijnen de nieuwe integraties van IFTTT dit proces verder, waardoor het meer geautomatiseerd en efficiënt wordt. "We zijn echt enthousiast over het potentieel voor AI en automatiseringen", deelde Curley met The Verge. "Ons plan is om in de nabije toekomst extra AI-diensten uit te brengen."

Met platforms als AppMaster.io die de weg vrijmaken voor no-code ontwikkeling en hun toepassingen, kunnen de nieuwe AI-aangedreven automatiseringen binnen IFTTT helpen bij het stroomlijnen van content creatie voor app- en webontwikkelaars die werken aan projecten met strakke tijdlijnen.